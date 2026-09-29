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Mato Grosso do Sul criou 1,2 mil novos empregos em agosto

Desde o início do ano, o Estado acumula números positivos na geração de empregos com carteira assinada

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

29/09/2026 - 18h18
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Mato Grosso do Sul encerrou o mês de agosto com a criação de 1.208 novos empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta terça-feira (29). É o oitavo mês consecutivo que o Estado tem resultado positivo na geração de emprego.

O número é resultado de 35.084 admissões e 33.876 demissões registradas no Estado ao longo do mês.

O saldo é 67,8% maior em relação a julho, quando o Estado criou 723 empregos.

Já no comparativo com o mesmo mês do ano passado, o resultado é negativo, caindo 54,38%. Em agosto de 2025, foram criados 2.648 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Dentre os setores de atividades econômicas, dois tiveram resultados positivos na geração de empregos, sendo serviços, com 1.744 novas vagas, e construção civil, com 195.

Demitiram mais do que contrataram os setores de indústria (-325), agropecuária (-243) e comércio (-163).

De janeiro a agosto, Mato Grosso do Sul acumula saldo de 20.456 novos empregos com carteira assinada, resultado de 296.322 contratações e 275.866 desligamentos.

Os dados trazem ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.

Brasil

Em todo o Brasil, o mercado formal de trabalho apresentou, em agosto, saldo positivo de 165.827 novos postos de trabalho, resultante de 2.294.563 admissões e 2.128.736 desligamentos no mês. Com esse resultado, o estoque de empregos alcançou 48.244.696 vínculos em agosto e acumula, no ano, saldo de 1.134.033 postos de trabalho, com crescimento de 2,41%.

No mês, houve elevação do emprego nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas do País, com destaque para o setor de Serviços (+110.346), Construção (+20.848), Indústria (+16.613), Comércio (+16.565) e Agropecuária (+1.452).

Na divisão por unidades da Federação, 24 registraram saldo positivo e três demitiram mais do que contrataram. Os destaques na criação de empregos foram em São Paulo (+42.533), Rio de Janeiro (+20.886) e Pernambuco (+13.428).

Os estados que eliminaram empregos formais em agosto foram Rio Grande do Sul (-1.611), Rondônia (-923) e Espírito Santo (-287).

Nos últimos 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026, o emprego cresceu 887.708 postos.

O salário médio real de admissão em agosto totalizou R$ 2.410,74.

Lote residual

Receita Federal paga R$ 13 milhões a 5 mil contribuintes de MS

Dinheiro estará na conta nesta quarta-feira (30)

29/09/2026 10h00

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Notas de R$ 100 e R$ 50

Notas de R$ 100 e R$ 50 DIVULGAÇÃO

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Receita Federal do Brasil (RFB) vai pagar R$ 13,2 milhões a 5.130 contribuintes sul-mato-grossenses nesta quarta-feira (30).

Os números se referem ao primeiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF 2026 - ano base 2025).

Os contemplados podem consultar o valor da restituição no site da Receita Federal.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave pix.

No Brasil, 412.186 contribuintes serão contemplados, em um lote que soma R$ 1,26 bilhão.

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo de como consultar a restituição:

  1. Acesse o site da Receita Federal
  2. Informe o CPF e data de nascimento
  3. Clique em "Consultar"

CALENDÁRIO

Veja as datas de restituição de cada lote:

  • 1° lote: 29 de maio
  • 2° lote: 30 de junho
  • 3° lote: 31 de julho
  • 4° lote: 31 de agosto
  • 1° lote residual: 30 de setembro

* Vale ressaltar que o número de lotes foi reduzido de cinco para quatro

Confira a ordem de prioridades nas restituições:

  1. Idade igual ou superior a 80 anos;
  2. Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
  3. Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
  4. Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
  5. Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
  6. Demais contribuintes

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 904, segunda-feira (28/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/09/2026 08h36

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 904 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 71.168,14)
  • 5 acertos - 97 apostas ganhadoras (R$ 1.048,13)
  • 4 acertos - 1.398 apostas ganhadoras (R$ 72,72)
  • 3 acertos - 12.779 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 904 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 905

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 905. O valor da premiação está estimado em R$ 9,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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