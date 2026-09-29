Mato Grosso do Sul criou 1,2 mil novos empregos em agosto

Mato Grosso do Sul registrou resultado positivo na geração de empregos em todos os meses desse ano - Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

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Mato Grosso do Sul encerrou o mês de agosto com a criação de 1.208 novos empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta terça-feira (29). É o oitavo mês consecutivo que o Estado tem resultado positivo na geração de emprego.

O número é resultado de 35.084 admissões e 33.876 demissões registradas no Estado ao longo do mês.

O saldo é 67,8% maior em relação a julho, quando o Estado criou 723 empregos.

Já no comparativo com o mesmo mês do ano passado, o resultado é negativo, caindo 54,38%. Em agosto de 2025, foram criados 2.648 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Dentre os setores de atividades econômicas, dois tiveram resultados positivos na geração de empregos, sendo serviços, com 1.744 novas vagas, e construção civil, com 195.

Demitiram mais do que contrataram os setores de indústria (-325), agropecuária (-243) e comércio (-163).

De janeiro a agosto, Mato Grosso do Sul acumula saldo de 20.456 novos empregos com carteira assinada, resultado de 296.322 contratações e 275.866 desligamentos.

Os dados trazem ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.

Brasil

Em todo o Brasil, o mercado formal de trabalho apresentou, em agosto, saldo positivo de 165.827 novos postos de trabalho, resultante de 2.294.563 admissões e 2.128.736 desligamentos no mês. Com esse resultado, o estoque de empregos alcançou 48.244.696 vínculos em agosto e acumula, no ano, saldo de 1.134.033 postos de trabalho, com crescimento de 2,41%.

No mês, houve elevação do emprego nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas do País, com destaque para o setor de Serviços (+110.346), Construção (+20.848), Indústria (+16.613), Comércio (+16.565) e Agropecuária (+1.452).

Na divisão por unidades da Federação, 24 registraram saldo positivo e três demitiram mais do que contrataram. Os destaques na criação de empregos foram em São Paulo (+42.533), Rio de Janeiro (+20.886) e Pernambuco (+13.428).

Os estados que eliminaram empregos formais em agosto foram Rio Grande do Sul (-1.611), Rondônia (-923) e Espírito Santo (-287).

Nos últimos 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026, o emprego cresceu 887.708 postos.

O salário médio real de admissão em agosto totalizou R$ 2.410,74.