Mato Grosso do Sul gerou 1.779 empregos com carteira assinada em maio

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Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.779 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio, o que corresponde a, em média, 38 novas vagas de emprego abertas por dia no Estado.

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com o Caged, o saldo positivo do mês é resultado da contratação de 34.795 trabalhadores e 33.016 demissões no Estado.

O resultado ficou positivo no mês em 4 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas. puxado pelo setor de serviços, que gerou 851 vagas de emprego, seguido pela indústria (605), construção (444) e agropecuária (105).

O saldo negativo foi apenas no setor de comércio, com perda de 226 vagas.

O salário médio real das pessoas admitidas em maio de 2026 foi R$ 2.276,22, acima da média nacional, de R$ 2.384,10.

Desde o início deste ano, Mato Grosso do Sul só registrou saldo positivo na abertura de postos de trabalho.

Conforme o Caged, em janeiro foram gerados 4.243 novos empregos com carteira de trabalho assinada no Estado; em fevereiro 6.248; em março, 3.508 e no mês de abril o saldo foi de 445 empregados, já incorporando os ajustes na série.

No acumulado deste ano, Mato Grosso do Sul tem saldo de 16.223 novas vagas de trabalho, resultado de 190.223 admissões e 174.619 desligamentos.

Brasil

O mercado de trabalho brasileiro abriu 72.960 postos de trabalho em maio. No acumulado entre janeiro e maio deste ano, 767.326 novos postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no Brasil.

Em todas as unidades da Federação, o saldo de geração de emprego é positivo no período.

De acordo com o Caged, o país teve no mês de maio saldo positivo resultante da diferença entre 2.207.303 admissões e 2.134.343 desligamentos. Os setores mais abriram vagas (saldo positivo) foram:

Serviços com mais 45.655 vagas,

Construção com mais 12.096 vagas

Indústria com mais 4.974 vagas

Agropecuária com mais 10.205 vagas e

Comércio com mais 40 vagas.

Em maio, o emprego formal aumentou em 22 das 27 unidades da Federação. No mês se destacam São Paulo (com alta de 18.224 vagas), Espirito Santo (+9.532), Rio de Janeiro (+9.195).

O desempenho foi negativo, no entanto, no Rio Grande do Sul (menos 5.657 vagas), Goiás (-2.742), Tocantins (--743), Santa Catarina (-662) e Alagoas (-75).

De acordo como ministro do MTE, Rogério Marinho, o revés tem a ver com a “sazonalidade de setores do agro”.