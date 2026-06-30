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Mato Grosso do Sul gerou 1.779 empregos com carteira assinada em maio

Salário médio das pessoas admitidas em maio foi R$ 2.276,22 no Estado, acima da média nacional, que ficou em R$ 2,3 mil

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

30/06/2026 - 18h30
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Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.779 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio, o que corresponde a, em média, 38 novas vagas de emprego abertas por dia no Estado. 

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com o Caged, o saldo positivo do mês é resultado da contratação de 34.795 trabalhadores e 33.016 demissões no Estado.

O resultado ficou positivo no mês em 4 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas. puxado pelo setor de serviços, que gerou 851 vagas de emprego, seguido pela indústria (605), construção (444) e agropecuária (105).

O saldo negativo foi apenas no setor de comércio, com perda de 226 vagas.

O salário médio real das pessoas admitidas em maio de 2026 foi R$ 2.276,22, acima da média nacional, de R$ 2.384,10.

Desde o início deste ano, Mato Grosso do Sul só registrou saldo positivo na abertura de postos de trabalho.

Conforme o Caged, em janeiro foram gerados 4.243 novos empregos com carteira de trabalho assinada no Estado; em fevereiro 6.248; em março, 3.508 e no mês de abril o saldo foi de 445 empregados, já incorporando os ajustes na série.

No acumulado deste ano, Mato Grosso do Sul tem saldo de 16.223 novas vagas de trabalho, resultado de  190.223 admissões e 174.619 desligamentos.

Brasil

O mercado de trabalho brasileiro abriu 72.960 postos de trabalho em maio. No acumulado entre janeiro e maio deste ano, 767.326 novos postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no Brasil.

Em todas as unidades da Federação, o saldo de geração de emprego é positivo no período.

De acordo com o Caged, o país teve no mês de maio saldo positivo resultante da diferença entre 2.207.303 admissões e 2.134.343 desligamentos. Os setores mais abriram vagas (saldo positivo) foram:

  • Serviços com mais 45.655 vagas,
  • Construção com mais 12.096 vagas
  • Indústria com mais 4.974 vagas
  • Agropecuária com mais 10.205 vagas e
  • Comércio com mais 40 vagas.

Em maio, o emprego formal aumentou em 22 das 27 unidades da Federação. No mês se destacam São Paulo (com alta de 18.224 vagas), Espirito Santo (+9.532), Rio de Janeiro (+9.195).

O desempenho foi negativo, no entanto, no Rio Grande do Sul (menos 5.657 vagas), Goiás (-2.742), Tocantins (--743), Santa Catarina (-662) e Alagoas (-75).

De acordo como ministro do MTE, Rogério Marinho, o revés tem a ver com a “sazonalidade de setores do agro”.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/06/2026 20h07

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3723 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Os números da Lotofácil 3723 são:

  • 02 - 18 - 10 - 17 - 22 - 05 - 12 - 20 - 06 - 25 - 07 - 15 - 23 - 04 - 19 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3724

O próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 1 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3724. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3025, terça-feira (30/06)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/06/2026 20h01

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Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3025 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 3025 são:

  •  21 - 58 - 07 - 14 - 16 - 33

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3026

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 2 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3026. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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