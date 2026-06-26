Mato Grosso do Sul tem o 5º maior salário médio do País

Salário médio de MS era menor que a média nacional em 2024, segundo o IBGE - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Trabalhadores com carteira de trabalho assinada em Mato Grosso do Sul têm a quinta maior média salarial do Brasil. É o que indica o relatório de Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, o Estado paga uma média de 3.798,16, valor menor que a média nacional, de R$ 3.932,45.

Apenas três estados pagam salário médio acima da média brasileira, que são os que ocupam os três primeiros lugares no ranking.

Distrito Federal ocupa o primeiro lugar da lista, com média salarial de R$ 6.845,13. O valor é aproximadamente R$ 2,3 mil a mais que o segundo colocado, Rio de Janeiro, com valor de R$ 4.501,35. Em terceiro lugar, São Paulo tem média de R$ 4.423,04.

Em seguida, aparecem os estados:

RS: R$ 3.841,48

MS: R$ 3.798,16

SC: R$ 3.777,55

MT: R$ 3.701,29

Os trabalhadores do estado de Alagoas recebem a menor média de salário do Brasil, de R$ 2.720,88.

Os dados são do ano de 2024 e se referem aos salários médios de assalariados nas empresas que possuem matriz nas unidades federativas do Brasil.

Fonte: CEMPRE / Arte Correio do Estado

Empresas e trabalhadores

De acordo com o CEMPRE, o Brasil tinha cerca de 10,6 milhões de empresas e organizações em 2024, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. A maior parte é do ramo do comércio, reperação de veículos automotores e motocicletas, com 2,9 milhões, seguida pelo ramo das Atividades administrativas e serviços complementares, com 1,06 milhão.

Mato Grosso do Sul possui 157.969 empresas locais, também com maior número em Comércio e reparação de automóveis, com 49.913 empresas. Em seguida, aparecem as Atividades profissionais, científicas e técnicas (12.709), Outras atividades e serviços (12.675), Atividades administrativas e serviços complementares (10.336) e Saúde humana e serviços sociais (9.627).

A maior parte dos mais de 809,9 mil ocupados do Estado estão concentrados nos setores do Comércio e reparação de veículos, com 179.475 trabalhadores em Mato Grosso do Sul e na Administração pública, defesa e seguridade sociail, com 131.157 trabalhadores.

O relatório também mostrou que os setores que mais empregam no Brasil também são os que pagam os menores salários médios. Os 10 setores que mais empregam no País concentram mais de 48,9 milhões de trabalhadores assalariados, número que corresponde a mais de 90% do total do país, de 68,03 milhões.

O setor de comércio e reparação de veículos concentra quase 10 milhões de trabalhadores assalariados, maior empregador do País, e paga uma média de R$ 2.797,83 por mês.

Em seguida, as atividades administrativas e serviços complementares reúne 5,7 milhões de assalariados e paga uma média mensal de R$ 2.392,97, acima apenas do setor de alojamento e alimentação, que paga R$ 2.080,17.

Por outro lado, os setores que concentram menos de 3% dos trabalhadores apresentam os maiores salários médios. Por exemplo, o setor de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais, que emprega cerca de 0,1% dos assalariados, paga em média R$ 9.678,61, quatro vezes mais do que o segmento de alojamento e alimentação.

O segmento de eletricidade e gás concentra 0,25% dos trabalhadores e paga, em média, R$ 8.539,07, seguido pelo setor de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, com cerca de 1,3 milhão de trabalhadores e salário médio de R$ 8.430,55.