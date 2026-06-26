Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Levantamento

Mato Grosso do Sul tem o 5º maior salário médio do País

A média salarial do Brasil, em 2024, foi de R$ 3.932,45. O salário médio em MS era menor que a média nacional

Karina Varjão

Karina Varjão

26/06/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Trabalhadores com carteira de trabalho assinada em Mato Grosso do Sul têm a quinta maior média salarial do Brasil. É o que indica o relatório de Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, o Estado paga uma média de 3.798,16, valor menor que a média nacional, de R$ 3.932,45. 

Apenas três estados pagam salário médio acima da média brasileira, que são os que ocupam os três primeiros lugares no ranking.

Distrito Federal ocupa o primeiro lugar da lista, com média salarial de R$ 6.845,13. O valor é aproximadamente R$ 2,3 mil a mais que o segundo colocado, Rio de Janeiro, com valor de R$ 4.501,35. Em terceiro lugar, São Paulo tem média de R$ 4.423,04. 

Em seguida, aparecem os estados:

  • RS: R$ 3.841,48
  • MS: R$ 3.798,16
  • SC: R$ 3.777,55
  • MT: R$ 3.701,29

Os trabalhadores do estado de Alagoas recebem a menor média de salário do Brasil, de R$ 2.720,88.

Os dados são do ano de 2024 e se referem aos salários médios de assalariados nas empresas que possuem matriz nas unidades federativas do Brasil. 

Fonte: CEMPRE / Arte Correio do Estado

Empresas e trabalhadores

De acordo com o CEMPRE, o Brasil tinha cerca de 10,6 milhões de empresas e organizações em 2024, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. A maior parte é do ramo do comércio, reperação de veículos automotores e motocicletas, com 2,9 milhões, seguida pelo ramo das Atividades administrativas e serviços complementares, com 1,06 milhão. 

Mato Grosso do Sul possui 157.969 empresas locais, também com maior número em Comércio e reparação de automóveis, com 49.913 empresas. Em seguida, aparecem as Atividades profissionais, científicas e técnicas (12.709), Outras atividades e serviços (12.675), Atividades administrativas e serviços complementares (10.336) e Saúde humana e serviços sociais (9.627). 

A maior parte dos mais de 809,9 mil ocupados do Estado estão concentrados nos setores do Comércio e reparação de veículos, com 179.475 trabalhadores em Mato Grosso do Sul e na Administração pública, defesa e seguridade sociail, com 131.157 trabalhadores. 

O relatório também mostrou que os setores que mais empregam no Brasil também são os que pagam os menores salários médios. Os 10 setores que mais empregam no País concentram mais de 48,9 milhões de trabalhadores assalariados, número que corresponde a mais de 90% do total do país, de 68,03 milhões. 

O setor de comércio e reparação de veículos concentra quase 10 milhões de trabalhadores assalariados, maior empregador do País, e paga uma média de R$ 2.797,83 por mês. 

Em seguida, as atividades administrativas e serviços complementares reúne 5,7 milhões de assalariados e paga uma média mensal de R$ 2.392,97, acima apenas do setor de alojamento e alimentação, que paga R$ 2.080,17. 

Por outro lado, os setores que concentram menos de 3% dos trabalhadores apresentam os maiores salários médios. Por exemplo, o setor de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais, que emprega cerca de 0,1% dos assalariados, paga em média R$ 9.678,61, quatro vezes mais do que o segmento de alojamento e alimentação. 

O segmento de eletricidade e gás concentra 0,25% dos trabalhadores e paga, em média, R$ 8.539,07, seguido pelo setor de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, com cerca de 1,3 milhão de trabalhadores e salário médio de R$ 8.430,55. 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2408, quinta-feira (25/06): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/06/2026 08h04

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2408 da Timemania na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 51 apostas ganhadoras, (R$ 1.844,07)
  • 4 acertos - 1.205 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 11.258 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • ATLETICO /MG - 7.832 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2408 são:

  • 73 - 32 - 36 - 08 - 79 - 43 - 16 
  • Time do Coração: 10 - Atlético Mineiro (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2410

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2410. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3023, quinta-feira (25/06): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/06/2026 08h03

Compartilhar
Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3023 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 117.144,19)
  • 4 acertos - 807 apostas ganhadoras, (R$ 1.674,92)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3023 são:

  •   60 - 30 - 31 - 22 - 25 - 39 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3025

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3025. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fim da aposentadoria compulsória deve atingir dois magistrados
Justiça

/ 2 dias

Fim da aposentadoria compulsória deve atingir dois magistrados

2

Homem morre em confronto após matar mulher e tentar fugir com o filho para o Paraguai
feminicídio

/ 1 dia

Homem morre em confronto após matar mulher e tentar fugir com o filho para o Paraguai

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3023, quinta-feira (25/06)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3023, quinta-feira (25/06)

4

Negligência da Santa Casa pode ter causado morte de paciente
Ação Civil

/ 1 dia

Negligência da Santa Casa pode ter causado morte de paciente

5

Edifício ao lado do Parque do Prosa pode ter obra paralisada
Campo Grande

/ 2 dias

Edifício ao lado do Parque do Prosa pode ter obra paralisada

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 17 horas

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 1 dia

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 1 semana

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair