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Economia

Distribuidora de combustíveis

Ipiranga vai à Justiça de MS para não pagar milhões em impostos

Autuada por não recolher ICMS sobre álcool anidro, distribuidora tenta escapar de protesto, execução e negativação no Serasa

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

13/04/2026 - 16h53
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Temendo ser incluída no cadastro da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso do Sul e também na lista de inadimplentes de instituições de apoio ao sistema bancário, como a Serasa Experian, a Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda. foi à Justiça para conseguir uma certidão positiva com efeitos de negativa, por causa de uma dívida de R$ 4,31 milhões com o fisco sul-mato-grossense.

A gigante nacional da distribuição de combustíveis não recolheu, entre os meses de abril e dezembro de 2020, um total de R$ 1,98 milhão em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o álcool anidro que comprou de usinas localizadas em Mato Grosso do Sul para misturar à gasolina.

Na época, a Ipiranga afirmou que não recolheu o imposto estadual porque possuía créditos presumidos (quando o imposto é recolhido antes) de outras operações no valor de R$ 2,85 milhões. A justificativa não foi suficiente administrativamente: tanto na Sefaz quanto no Tribunal Administrativo Tributário (TAT), a empresa perdeu a disputa.

Passados quase seis anos das autuações e temendo ficar com o nome sujo junto a entidades de crédito, a gigante da distribuição de combustíveis ingressou com pedido de tutela de urgência na Justiça sul-mato-grossense.

A Ipiranga deixou claro na ação que ainda pretende questionar a dívida, pois alega ter créditos tributários com o governo. Contudo, contratou um seguro-garantia no valor de R$ 4,31 milhões, cuja apólice foi anexada ao pedido feito ao Poder Judiciário, na esperança de conseguir a certidão positiva com efeitos de negativa e, assim, livrar-se de ter o nome negativado, além de evitar execuções fiscais e protestos cartoriais.

Outro pedido

Este não é o único pedido feito pela gigante da distribuição de combustíveis. Em outra ação semelhante, a empresa apresentou uma apólice de seguro-garantia de R$ 30,6 mil, alusiva ao não recolhimento de R$ 15,2 mil de ICMS referentes a uma carga de 43,8 mil litros de óleo diesel, fiscalizada em 29 de junho de 2022 pela Sefaz.

Batalha judicial

As ações para tentar obter certidões positivas com efeito de negativas e escapar da negativação do nome ocorrem três meses depois de a mesma empresa dar início a uma batalha judicial com o governo.

Em janeiro, ela cobrou R$ 2,6 milhões de crédito tributário que alega possuir em outra ação judicial. A Ipiranga sustenta que pagou ICMS a mais no fim da década passada e ingressou contra o governo de Mato Grosso do Sul, no dia 30 de janeiro, com uma ação declaratória de existência de relação jurídico-tributária com repetição de indébito — o que, em linguagem simples, significa que a distribuidora quer que a Justiça reconheça o pagamento a maior e determine a devolução dos valores.

Ao todo, a Ipiranga cobra R$ 2.653.845,91, valor que afirma ter pago no período de julho a dezembro de 2018. O suposto excedente tem origem em um cálculo que, à primeira vista, é complexo, mas pode ser simplificado.

A distribuidora afirma que a refinaria — que paga o imposto primeiro no regime de substituição tributária — recolheu o ICMS com base em um preço “estimado” pelo governo à época. No entanto, quando a Ipiranga vendeu o combustível para grandes consumidores (como empresas de ônibus, por exemplo), o preço real da venda teria sido menor do que o valor utilizado pelo governo para calcular o imposto antecipadamente.

Naquele período, o regime de tributação do ICMS era o plurifásico. Nesse modelo, a tributação ocorre em cada etapa da cadeia, formada por refinaria, distribuidora, posto e consumidor.

Para facilitar o recolhimento, o governo utilizava a substituição tributária, cobrando o imposto já na refinaria (ou na distribuidora, no caso de importação). Nesse sistema, o primeiro elo da cadeia recolhe todo o imposto, que vai sendo compensado ao longo das operações seguintes.

A Ipiranga alega que o preço médio informado pelo governo, utilizado como base de cálculo, era superior ao efetivamente praticado junto a grandes consumidores, como transportadoras e empresas de ônibus, que compram combustível no atacado.

Esse sistema plurifásico não está mais em vigor. Atualmente, o modelo é monofásico, no qual o ICMS sobre combustíveis incide uma única vez em toda a cadeia, com valor fixo por litro, independentemente do preço final na bomba.

A Ipiranga menciona essa mudança para esclarecer que o processo trata do sistema antigo, mais complexo e que gerava diferenças de valores que agora são cobradas de volta do governo.

A distribuidora se baseia em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 201, que definiu ser obrigação dos Estados devolver a diferença do ICMS quando o valor real da venda for menor que o valor presumido. A empresa argumenta que, ao vender diretamente para grandes companhias, “pulou” a etapa dos postos, praticando preços inferiores aos estimados, o que geraria direito ao reembolso milionário.

Ainda não há decisão no processo, que está em fase inicial. Também não houve manifestação do governo. O juiz deverá analisar a petição, ouvir a defesa do Estado e, possivelmente, determinar a realização de perícia contábil — já solicitada pela própria Ipiranga — para verificar a correção dos cálculos dos R$ 2,6 milhões pleiteados.

Disparada

A disputa entre o governo de Mato Grosso do Sul e a Ipiranga ocorre em meio a outra polêmica: a alta no preço dos combustíveis, acompanhada de desconfiança por parte de consumidores e órgãos de controle de que grandes distribuidoras estariam se apropriando dos esforços da Petrobras e dos governos para reduzir impostos e conter preços nas refinarias, elevando o valor final ao consumidor.

Em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PP) afirmou, em mais de uma ocasião, que a Secretaria-Executiva de Defesa do Consumidor (Procon-MS) deve intensificar a fiscalização contra preços abusivos de combustíveis.

No início do mês, o Estado aderiu ao programa do governo federal e deve contribuir com subsídio na tributação do óleo diesel.
 

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Crédito

Dispara o número de empresas com o "nome sujo" em Mato Grosso do Sul

Inadimplência aumentou 42% em 1 ano e já atinge mais de 127 mil empresas; dívidas ultrapassam R$ 3,2 bilhões

13/04/2026 08h05

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Reprodução/Internet

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O número de empresas com restrições de crédito em Mato Grosso do Sul disparou 42% em um ano, refletindo o avanço da inadimplência no setor produtivo e o aumento da pressão financeira sobre os negócios.

Dados da Serasa Experian enviados ao Correio do Estado apontam que a quantidade de CNPJs negativados saiu de 89.484 em janeiro de 2025 para 127.516 em janeiro deste ano, evidenciando o agravamento do quadro ao longo de 12 meses.

A escalada ocorreu de forma contínua durante todo o período analisado. O levantamento mostra que o volume total de dívidas negativadas também apresentou crescimento expressivo ao longo de 2025.

Em janeiro daquele ano, o montante era de R$ 2,16 bilhões, chegando a R$ 3,28 bilhões em janeiro deste ano, o que representa um avanço de mais de R$ 1,1 bilhão em valores inadimplidos no Estado.

No mesmo intervalo, a quantidade de dívidas passou de 737.723 para 977.014 registros, indicando aumento relevante na quantidade de compromissos financeiros em atraso.

Além da ampliação do número de empresas negativadas, os dados revelam que cada CNPJ possui, em média, cerca de oito débitos pendentes.

O indicador de dívida média por empresa oscilou ao longo do período, variando entre R$ 24.202,16 e R$ 26.726,18, encerrando janeiro deste ano em R$ 25.761,38. Já o ticket médio por dívida apresentou trajetória de alta, passando de R$ 2.935,66 no início de 2025 para R$ 3.362,27 no primeiro mês deste ano.

O comportamento dos indicadores aponta para uma deterioração gradual das condições financeiras das empresas, sobretudo ao longo do segundo semestre de 2025, quando houve crescimento mais intenso no volume de débitos.

Entre julho e dezembro de 2025, por exemplo, o número de empresas negativadas saltou de 108.667 para 125.771, enquanto o montante devido subiu de R$ 2,82 bilhões para R$ 3,22 bilhões.

Para a economista da datatech, Camila Abdelmalack, o aumento da inadimplência reforça sinais de fragilidade financeira no setor corporativo. 

“O número recorde de empresas inadimplentes reforça os sinais de fragilidade financeira no setor corporativo. A desaceleração na concessão de crédito tem limitado a capacidade das empresas de renegociar dívidas e reorganizar suas obrigações financeiras, aumentando a pressão sobre o caixa. O esfriamento da atividade econômica reduz a geração de receita, criando um cenário desafiador para a manutenção da liquidez e para a sustentabilidade das operações, especialmente entre micro e pequenas empresas”, avalia.

Segundo a economista, as empresas de menor porte tendem a sentir com maior intensidade os impactos. 

“As micro, pequenas e médias empresas sentem mais rapidamente os impactos dos juros altos e das incertezas do cenário internacional. Em um ambiente movediço, as maiores têm mais estrutura para honrar as suas dívidas, mesmo com o giro de capital impactado pela retração diante dos desafios do cenário econômico brasileiro”, conclui Camila.

Os dados da Serasa Experian mostram que a inadimplência empresarial em MS mantém trajetória ascendente, com sucessivos aumentos mensais tanto no número de empresas negativadas quanto no volume de dívidas. A tendência de alta indica um ambiente de maior cautela para o setor produtivo.

CENÁRIO

O avanço da inadimplência ocorre em um cenário de custo de crédito elevado no Brasil. Economistas apontam que a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 14,75% ao ano, influencia diretamente o custo de captação das instituições financeiras e, consequentemente, o valor final cobrado em empréstimos e financiamentos. 

O spread bancário (diferença entre o custo de captação e a taxa cobrada ao tomador) é considerado elevado no País e contribui para o encarecimento do crédito.

Especialistas destacam ainda fatores estruturais que ajudam a explicar o nível elevado dos juros, como o desequilíbrio das contas públicas, o baixo nível de poupança interna, a insegurança jurídica e a baixa concorrência no setor bancário. 

“ Para chegar a esse ponto [de ter um juro tão mais alto do que os demais países], é difícil escolher uma causa única, mas poria no topo da lista o papel do próprio Estado nessa história, na política fiscal, no endividamento” disse o ex-presidente do Banco Central (BC) Arminio Fraga ao jornal O Globo. 

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economia

Governo estuda autorizar saque de até 20% do FGTS para pagar dívidas

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que proposta está sendo desenhada para não comprometer a sustentabilidade do fundo

12/04/2026 19h00

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Saque extraordinário e limitado do FGTS está em estudo pelo governo federal

Saque extraordinário e limitado do FGTS está em estudo pelo governo federal Divulgação

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou à Folha de S.Paulo que a prioridade do governo, neste momento, é adotar medidas para reduzir o endividamento da população, com foco em estimular "crédito sustentável" e viabilizar a renegociação de dívidas com juros menores.

Entre as iniciativas em discussão, ele disse que as pessoas poderão fazer um saque extraordinário e limitado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas mais caras - proposta que, segundo ele, está sendo desenhada para não comprometer a sustentabilidade do fundo.

Sobre o FGTS, Durigan explicou que há duas frentes: uma correção relacionada ao saque-aniversário com consignado, que poderia resultar em "uma devolução de R$ 7 bilhões", e uma segunda medida de saque limitado.

A equipe, segundo ele, trabalha com a possibilidade de liberar "um limite de 20% de saque da conta individual", voltado a trabalhadores que ganhem até cinco salários mínimos, grupo que ele disse representar "92% dos brasileiros".

Durigan avaliou que, após o primeiro Desenrola e o início do ciclo de queda da Selic em agosto de 2023, houve recuo do endividamento, mas que "no fim de 2024 e durante 2025" a alta dos juros voltou a pressionar as dívidas de famílias e empresas. "A relação é diretamente proporcional entre o aumento da taxa de juros e o endividamento das famílias, dos informais, das pequenas empresas e das grandes", afirmou.

Ele disse que o desenho das medidas prevê que não haja "gasto público direto" e que a estratégia é induzir as instituições financeiras a reduzirem o saldo devido e refinanciarem com juros menores, com o governo oferecendo garantia para "a inadimplência eventual nessa segunda operação", por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Durigan afirmou esperar descontos elevados nas renegociações e que o governo deve exigir um abatimento mínimo. "Estamos calibrando, mas espero que chegue a 90%", disse.

A expectativa, segundo ele, é atender "a mais de 30 milhões de pessoas". Em relação ao impacto no FGTS, afirmou que a medida será "bem limitada e opcional" e estimou em torno de R$ 7 bilhões.

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