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Nota MS Premiada tem três ganhadores para prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

Sorteio foi realizado através dos números da Mega-Sena, para quem pediu CPF nas notas de compras em todo o Estado

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

30/09/2026 - 16h45
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Três consumidores acertaram as seis dezenas da Nota MS Premiada e vão dividir o prêmio de R$ 100 mil, o que dá R$ 33,3 mil para cada ganhador. O sorteio, referente ao mês de agosto de 2026, foi realizado nessa terça-feira (29), através dos números da Mega-Sena.

Além dos ganhadores da sena, outros 398 sul-mato-grossenses fizeram a quina e vão levar, cada um, R$ 502,51.

Os ganhadores da sena fizeram compras no Mercado Krau's em Naviraí, nas Lojas Americanas em Ribas do Rio Pardo e na Drogaria Ultra Popular, em Campo Grande.

O sorteio é realizado para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio de todo o Mato Grosso do Sul. As dezenas são geradas a partir de R$ 1 em compras.

No concurso 3064 da Mega-Sena foram sorteados os números 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48.

Mensalmente, o prêmio total da Nota MS Premiada é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina.

Caso não haja acertador na sena, todo o prêmio de R$ 300 mil é dividido entre os acertadores da quina, como aconteceu no sorteio de janeiro deste ano.

Para quem realizou compras em maio deste ano e pediu o CPF na nota, o sorteio será no dia 30 de junho, também através dos números da Mega-Sena.

Como conferir as dezenas

Para saber se foi o ganhador de algum dos prêmios, basta acessar o site do programa Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em agosto concorrem em setembro, as emitidas em setembro concorrem em outubro, e assim sucessivamente. 

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário (confira abaixo), devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas. 

Como resgatar os prêmios?
Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa.

Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada. Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal. 

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2448, terça-feira (29/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas, às 20h e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2026 08h24

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2448 da Timemania na noite desta terça-feira, 29 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 30.135,18)
  • 5 acertos - 129 apostas ganhadoras (R$ 1.668,61)
  • 4 acertos - 2.301 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 22.827 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • INTERNACIONAL /RS - 13.080 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2448 são:

  • 45 - 60 - 73 - 62 - 51 - 32 - 75
  • Time do Coração: 47 - Internacional (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2450

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2450. O valor da premiação está estimado em R$ 17,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7130, terça-feira (29/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2026 08h23

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7130 da Quina na noite desta terça-feira, 29 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 42 apostas ganhadoras (R$ 11.239,65)
  • 3 acertos - 3.246 apostas ganhadoras (R$ 138,50)
  • 2 acertos - 86.245 apostas ganhadoras (R$ 5,21)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7130 são:

  • 69 - 16 - 04 - 72 - 61

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7131

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7131. O valor da premiação está estimado em R$ 13,5 milhões;.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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