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Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2950, quarta-feira (15/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

16/07/2026 - 08h25
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2950 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 39.198,77)
  • 18 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 2.722,14)
  • 17 acertos - 318 apostas ganhadoras, (R$ 308,16)
  • 16 acertos - 1958 apostas ganhadoras, (R$ 50,04)
  • 15 acertos - 9020 apostas ganhadoras, (R$ 10,86)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2950 são:

  •   29 - 09 - 65 - 11 - 04 - 00 - 48 - 36 - 90 - 73 - 64 - 26 - 83 - 23 - 25 - 74 - 07 - 78

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2983, quarta-feira (15/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/07/2026 08h32

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2983 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 996 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 5.986,02)
  • 4 acertos - 296 apostas ganhadoras (R$ 161,78)
  • 3 acertos - 6.610 apostas ganhadoras (R$ 3,62)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 4.713,99)
  • 4 acertos - 399 apostas ganhadoras (R$ 120,02)
  • 3 acertos - 7.673 apostas ganhadoras (R$ 3,12)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2983 são:

Primeiro sorteio

  • 01 - 40 - 29 - 46 - 13 - 04 

Segundo sorteio

  • 06 - 28 - 33 - 42 - 46 - 21

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 372, quarta-feira (15/07): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/07/2026 08h29

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 372 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 73 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos -  2 apostas ganhadoras, (R$ 178.823,03)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 6.358,15)
  • 4 acertos + 2 trevos - 97 apostas ganhadoras, (R$ 1.755,74)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1565 apostas ganhadoras, (R$ 108,82)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1740 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 14774 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 13823 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 116616 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 372 são:

  • 13 - 30 - 03 - 28 - 14 - 49
  • Trevos sorteados: 1 - 5 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 373

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 373. O valor da premiação está estimado em R$ 74 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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