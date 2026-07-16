Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2950, quarta-feira (15/07): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2950 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 39.198,77)

4 apostas ganhadoras, (R$ 39.198,77) 18 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 2.722,14)

36 apostas ganhadoras, (R$ 2.722,14) 17 acertos - 318 apostas ganhadoras, (R$ 308,16)

318 apostas ganhadoras, (R$ 308,16) 16 acertos - 1958 apostas ganhadoras, (R$ 50,04)

1958 apostas ganhadoras, (R$ 50,04) 15 acertos - 9020 apostas ganhadoras, (R$ 10,86)

9020 apostas ganhadoras, (R$ 10,86) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2950 são:

29 - 09 - 65 - 11 - 04 - 00 - 48 - 36 - 90 - 73 - 64 - 26 - 83 - 23 - 25 - 74 - 07 - 78

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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