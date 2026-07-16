Resultado da + Milionária de ontem, concurso 372, quarta-feira (15/07): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 372 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 73 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 178.823,03)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 25 apostas ganhadoras, (R$ 6.358,15)
- 4 acertos + 2 trevos - 97 apostas ganhadoras, (R$ 1.755,74)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1565 apostas ganhadoras, (R$ 108,82)
- 3 acertos + 2 trevos - 1740 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 14774 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 13823 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 116616 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 372 são:
- 13 - 30 - 03 - 28 - 14 - 49
- Trevos sorteados: 1 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 373
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 373. O valor da premiação está estimado em R$ 74 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.