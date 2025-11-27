Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

nesta sexta

Saiba como monitorar preços para não cair em falsas promoções na Black Friday

Black Friday será nesta sexta-feira (28) e promete megadescontos, mas há lojas que praticam a chamada "maquiagem" de preços, aumentando o valor antes para baixar no dia

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/11/2025 - 17h15
A Black Friday, evento que oferece descontos em variados tipos de produtos e serviços, será realizada nesta sexta-feira (28). Com a promessa de preços mais baixos, muitos consumidores esperam pela data para adquirir um produto que já desejam. No entanto, não é incomum encontrar falsas promoções, a chamada "black fraude", quando as lojas simulam que houve desconto ou aumentam o valor do item dias antes.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é que a data injete R$ 354 milhões no comércio, segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS) em parceria com o Sebrae MS.

Para evitar cair nessas falsas promoções, especialistas afirmam que a principal medida é fazer o monitoramento dos preços com antecedência, para saber se a loja não fez apenas a "maquiagem" do preço, com aumento do valor para posteriormente baixar, ou no caso, voltar ao preço original na black friday e anunciar como se fosse desconto.

Esse monitoramento pode ser feito na forma de pesquisa, olhando os preços antecipadamente nas lojas físicas ou online, para ter uma ideia do valor atual, ou com ajuda de sites e aplicativos que fazem essa análise.

Confira como monitorar preços:

Site Black Friday

O site BlackFriday.com.br é oficial do evento e não vende produtos, mas compila as melhores ofertas da data, exibindo os preços normais e o valor em promoção.

Desta forma, o consumidor pode cadastrar o e-mail para receber ofertas dos mais diferentes produtos. Também é possível monitorar os preços praticados pelas lojas de varejo do Brasil durante o evento.

Zoom

O Zoom é um comparador de preços online que ajuda usuários a encontrar os melhores preços de produtos em diversas categorias.

Para fazer a pesquisa, basta digitar o tipo de produto que deseja comprar e o zoom exibe uma lista de opções disponíveis em várias lojas, facilitando a comparação.

Além disso, o site também exibe o histórico de preços dos produtos, para você avaliar se o preço atual está realmente em promoção ou se é melhor esperar por uma baixa.

Há ainda opção para configurar alertas de preço, que notificam quando o produto desejado atinge o valor que você quer pagar.

Durante grandes eventos promocionais, como a Black Friday, o Zoom destaca as melhores ofertas e avalia se a promoção é confiável, ajudando a evitar fraudes ou promoções inflacionadas.

Buscapé

O Buscapé é um site que agrega os preços dos produtos em diferentes lojas e  ajuda o consumidor a encontrar as melhores ofertas em diversas lojas online.

Ao pesquisar o produto, o site mostra uma lista com diferentes modelos, preços e lojas que vendem o item, com o preço praticado em cada uma.

O Buscapé também exibe o histórico de preços de produtos, indicando se o preço atual está realmente em promoção ou inflacionado e há opção para criar um alerta e ser notifiado quando houver queda no valor.

Na Black Friday, o site conta com destaques de lojas parceiras e dos itens mais buscados pelos consumidores, como celulares, televisores, entre outros.

Bondfaro

O Bondfaro é uma plataforma de comparação de preços que ajuda consumidores a encontrar as melhores ofertas online, semelhante ao Zoom e ao Buscapé.

Ele permite que os usuários comparem preços em várias lojas, acompanhem o histórico de preços e leiam avaliações sobre produtos e lojas.

Assim como os demais, permite a criação de alertas de preços e, em alguns casos, oferece cashback em compras feitas a partir do site.

Google Shopping

O Google Shopping é uma ferramenta do Google que permite pesquisar produtos e comparar preços de diferentes varejistas.

Assim como os outros sites, permite pesquisar e comprar preços de produtos vendidos em várias lojas online e é útil especialmente para quem deseja monitorar preços antes de fazer uma compra.

OGoogle Shopping oferece um histórico de preços ao longo do tempo para alguns produtos, mas o recurso ainda está em fase de testes e pode não estar disponível para todos os produtos ou em todas as regiões. P

Meli+

O Meli+ é aplicativo do Mercado Livre que funciona mediante assinatura e, dentre os recursos oferecidos, oferece recursos que podem ser usados para monitorar preços dentro da plataforma.

Não há um um sistema específico para monitoramento de preços, mas o usuário pode salvar produtos em uma lista de desejos. Nessa lista, é possível verificar se houve alteração no valor.

Os assinantes também recebem notificações sobre promoções e descontos exclusivos.

Keepa

O Keepa é uma extensão do navegador e site para rastreamento de preços e monitoramento de ofertas de produtos na Amazon.

Ele permite que usuários acompanhem o histórico de preços de produtos e configurem alertas de preço, ajudando a encontrar os melhores momentos para comprar.

A extensão oferece gráficos detalhados de histórico de preços para produtos na Amazon, incluindo preços praticados pela própria Amazon, vendedores terceirizados e opções de produtos usados. Esses gráficos mostram como o preço de um produto variou ao longo do tempo, permitindo que você veja se o valor atual está alto ou se há chances de cair novamente.

O Keepa também identifica e exibe ofertas relâmpago, variações de preço e descontos em tempo real. Isso é útil para quem quer aproveitar oportunidades rápidas de desconto, como em eventos de vendas ou liquidações.  

Há a versão gratuita e a paga, que oferece mais funcionalidades.

Dicas extras

As ferramentas podem ajudar a monitorar os preços, mas há algumas dicas extras que podem te ajudar a garantir compras vantajosas na Black Friday, como:

Crie uma Lista de Desejos: Isso ajudará a manter o foco e a evitar compras por impulso.

Inscreva-se em newsletters e alertas de promoções: Muitas lojas enviam newsletters com informações sobre promoções e ofertas exclusivas para assinantes. Inscrever-se nessas listas pode garantir acesso antecipado a ofertas ou até descontos adicionais.

Siga as redes sociais das lojas: As redes sociais são um ótimo canal para ficar por dentro das novidades e promoções relâmpago. Muitas empresas utilizam essas plataformas para divulgar ofertas especiais, então vale a pena acompanhar as contas das lojas que você mais gosta.

Prepare-se para a "muvuca": No dia da Black Friday, as lojas podem ficar lotadas, e as ofertas podem acabar rapidamente. Esteja preparado para agir rápido, mas sempre tenha em mente os preços monitorados anteriormente para não cair em armadilhas de preços inflacionados.

Cuidado com golpes

A Black Friday também é um perigo onde aumentam os golpes. Isto porque no período as pessoas são 'bombardeadas' com grandes quantidades de ofertas, enquanto quadrilhas aproveitam o momento de euforia para aplicar golpes usando “engenharia social”, que consiste em enganar os usuários, se passando por empresas conhecidas ou lojas específicas, para que eles forneçam informações pessoais e confidenciais que serão utilizadas para concretizar golpes financeiros.

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aconselha que o consumidor sempre faça pesquisas, não só de preços dos itens que deseja comprar, mas também da reputação do varejista.

“Verifique também fatores como prazo de entrega e meios de pagamento disponibilizados. Os cuidados são importantes para que o consumidor evite compras por impulso”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban.

Faria também afirma que sempre é importante desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do normal e tomar cuidado com a criação de páginas e perfis falsos em redes sociais, como Instagram.

As quadrilhas que praticam este tipo de golpe copiam a identidade visual de grandes marcas e patrocinam posts com ofertas tentadoras, como uma estratégia para potencializar a visualização com a finalidade de concretizar os golpes.

Entre as dicas da Febraban estão:

  • Dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações;
  • Sempre cheque as políticas de troca e devoluções das lojas;
  • Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes;
  • Nunca preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday;
  • Golpistas criam perfis falsos de lojas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores;
  • Desconfie de páginas recém-criadas.
  • Dê preferência para o uso de cartão virtual nas compras online;
  • Se for fazer uma compra presencial com cartão, sempre confira o valor na maquininha antes de digitar a sua senha. Identificando problemas no visor, a transação não deve ser concluída;
  • Insira você mesmo o cartão na maquininha. Caso tenha entregado o cartão ao vendedor, sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu. Golpistas costumam aproveitar o momento de empolgação e aglomeração no comércio de rua para trocar o seu cartão.
  • Ao usar sites de busca, verificar cuidadosamente o endereço da página de internet para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores usam “links falsos patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas;
  • Tenha muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links. Ao receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acesse o site digitando os dados no navegador e não clicando no link.

Ministério do Trabalho

Geração de empregos em MS tem o pior resultado do ano

Os dados são da pesquisa do Caged divulgada nesta quinta-feira (27)

27/11/2025 15h31

Saldo de empregos em outubro foi o menor registrado no ano

Saldo de empregos em outubro foi o menor registrado no ano FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

O mês de outubro foi o pior mês de 2025 para geração de empregos em Mato Grosso do Sul. É o que mostrou a pesquisa do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgada nesta quinta-feira (27). 

Ao todo, foram admitidos 34.640 trabalhadores, enquanto foram desligados 33.760, resultando em um saldo de 880 empregos, menor número desde dezembro de 2024, quando o saldo foi negativo (-14.604). 

Esse número reflete uma série de queda nos saldos de empregos no Estado que vem desde julho, última vez que foi registrada uma alta no saldo de acordo com o Caged. 

Em comparação ao mês de setembro, o número de contratações teve uma leve queda de 0,39%, quando foram admitidos 34.776 novos trabalhadores. 

Quanto às demissões, houve aumento de 1,08%, frente ao número anterior de 33.397. 

Os dados indicam uma desaceleração no ritmo de contratações, acompanhada de estabilidade nas demissões, o que vem resultando em um crescimento menor na geração de postos de trabalho no Estado. 

Nos setores de postos de trabalho, o comércio foi o destaque na geração de empregos, com um saldo positivo de 432 trabalhadores em outubro. 

Em seguida, vêm os setores de construção, com um saldo de 412 empregos e o setor da indústria, com 203. 

Em contrapartida, os setores de serviços e da agropecuária continuam com saldo negativo no mês de referência, com -95 e -72 respectivamente. Ou seja, houveram mais demissões que contratações. 

O setor de serviços foi o que mais empregou pessoas neste mês, mas também foi o que mais demitiu. Foram 12.239 admitidos contra 12.334 desligados. 

Do outro lado, o setor com maior saldo, ou seja, maior geração de postos de trabalho, foi o setor do comércio, com 8.360 novos trabalhadores e 7.928 demitidos, gerando o saldo de 432, o maior dos setores. 

Ainda assim, os números são os maiores registrados no ano no Estado. 

Quanto aos trabalhadores, foram empregados mais mulheres (468) que homens (412), predominantemente com ensino médio completo, de 18 a 24 anos. A faixa etária dos 30 a 39 anos concentrou o menor número de novos postos de trabalho com um saldo de -395. 

Os maiores saldos de trabalho foram entre os trabalhadores de produção de bens e serviços industriais (602) e trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados (490). 

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, já foram admitidos 367.445 trabalhadores e desligados 335.625, gerando um saldo anual de 31.820 novos empregos em 10 meses.

Nacional

Em todo o Brasil, foram abertas 85,1 mil vagas formais de trabalho no mês de outubro, frutos de 2,27 milhões de contratações e 2,18 milhões de demissões. 

Esse número representa uma queda de 35% em relação ao mesmo mês no ano passado, quando foram criadas 131,6 mil vagas com carteira assinada. 

Esse é o pior resultado para um mês de outubro desde o início do novo Caged, em 2020. 

No acumulado do ano, foram criados 1,8 milhão de novos empregos em todo o território brasileiro. 

Para o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o resultado é baixo em decorrência da alta na taxa básica de juros, hoje em 15% ao ano. 

“Venho chamando atenção desde maio, para a necessidade do BC, que tem e responsabilidade de monitoramento, que era preciso olhar com atenção, que a economia ia entrar num processo de desaceleração. Isso que tem inibido o ritmo de investimento’, disse.
 

ampliação da faixa

Isenção do Imposto de Renda irá beneficiar 163 mil sul-mato-grossenses

Pessoas que ganham até R$ 5 mil deixarão de pagar o tributo a partir de 2026 e outros 82 mil de MS terão descontos progressivos

27/11/2025 15h01

Quase 163 mil sul-mato-grossenses deixarão de pagar imposto de renda em 2026

Quase 163 mil sul-mato-grossenses deixarão de pagar imposto de renda em 2026 Arquivo/Agência Brasil

A lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais irá beneficiar 162.987 trabalhadores de Mato Grosso do Sul, que deixarão de pagar o tributo a partir de 2026.

A medida foi sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira e, além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, também estabelece descontos parciais para rendas de até R$ 7.350.

Na prática, a nova isenção terá impacto na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2027, ano-base 2026.

Em Mato Grosso do Sul, as mudanças no Imposto de Renda vão passar a ter impacto direto em cerca de 245 mil contribuintes.

Além dos quase 163 mil que ficarão isentos, outras 82.010 pessoas, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais, terão descontos progressivos, de acordo com informações do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (Cetad).

Atualmente, cerca de 229,6 mil declarantes de Imposto de Renda no Mato Grosso do Sul já não pagam o Imposto de Renda. Com as novas mudanças, o número vai aumentar e chegar a cerca de 392,6 mil contribuintes completamente isentos.

Em todo o Brasil, no total, cerca de 15 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados: 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido.

Quase 163 mil sul-mato-grossenses deixarão de pagar imposto de renda em 2026

Tabela do IR

Não houve, entretanto, uma correção da tabela do IR, apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de R$ 100 bilhões por ano, segundo cálculos do governo.

Então, mesmo com a nova lei, quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de Imposto de Renda.

Atualmente, a tabela do Imposto de Renda acumula defasagem média de 154,67% de 1996 a 2024, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A última correção parcial em todas as faixas de renda ocorreu em 2015.

Desde 2023, o governo tem garantido a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, mas isso só beneficia a faixa inferior da tabela. No total, a tabela tem cinco alíquotas: de zero, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

Taxação dos mais ricos

Para compensar a perda de arrecadação, o texto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), cerca de 140 mil contribuintes. Para quem já paga 10% ou mais, não muda nada.

Hoje, contribuintes pessoas físicas de alta renda recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5% de IR sobre seus rendimentos totais, incluindo distribuição de lucros e dividendos. Enquanto isso, trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Alguns tipos de rendimentos não entram nessa conta, como ganhos de capital, heranças, doações, rendimentos recebidos acumuladamente, além de aplicações isentas, poupança, aposentadorias por moléstia grave e indenizações. A lei também define limites para evitar que a soma dos impostos pagos pela empresa e pelo contribuinte ultrapasse percentuais fixados para empresas financeiras e não financeiras. Caso isso ocorra, haverá restituição na declaração anual.

A nova lei também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%.

