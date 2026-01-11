Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Abel Ferreira brinca com 'pré-temporada de 4 dias' e elogia contratação de Marlon Freitas

O treinador do Palmeiras foi muito pressionado pela falta de títulos na temporada passada

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/01/2026 - 07h38
Após a vitória sobre a Portuguesa neste sábado (10) pela estreia do Paulistão 2026, Abel Ferreira concedeu uma entrevista mais leve do que a habitual. O treinador do Palmeiras, que foi muito pressionado pela falta de títulos na temporada passada, definiu sua nova jornada no comando da equipe como 'desafiadora', especialmente levando em consideração o elenco que tem à sua disposição.

"O que vocês viram foi a equipe do Palmeiras. Nós, no ano passado, fomos rodando a equipe em muitos momentos, no início do ano, tentando dar tempo a todo mundo", explicou Abel Ferreira sobre a formação utilizada contra a Portuguesa no Canindé.

"Neste ano, bati mais um recorde. Uma pré-temporada de quatro dias", brincou o português. "Os jogadores se apresentaram domingo à noite, na segunda-feira foram só exames. Então não precisaram do treinador nem no domingo, nem na segunda. Terça, quarta, quinta e sexta: quatro dias, jogo no sábado."

Abel admitiu que, por causa do calendário apertado, tiveram de ocorrer várias reuniões e conversas internas dentro do Palmeiras Segundo ele, os jogadores tiveram pouco tempo de descanso e férias entre o fim da temporada 2025 e o início de 2026.

"Quando tens um período de férias e descanso merecido para a intensidade que é o futebol brasileiro, tu tens de descansar mentalmente. E a única forma é dar folgas. Vejam o que faz o (Pep) Guardiola, vejam o que faz o treinador do Paris Saint-Germain", mencionou, referindo-se ao fato dos comandantes europeus dar dias de descanso com frequência a alguns de seus atletas. "Mais do que o desgaste físico, hoje em dia, é o mental", enfatizou.

"Acho que estivemos bem. Em quatro dias, apresentar essa dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre tivemos as melhores decisões. Mas gostei muito. Sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi", admitiu.

Depois, Abel falou individualmente sobre seus jogadores, com foco em Marlon Freitas, que nesta janela trocou o Botafogo pelo Palmeiras. Uma das principais contratações feitas no mercado brasileiro.

"Dos jogadores novos, só temos um praticamente, que é o Marlon, que vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa nos jogos. Vocês têm de entender uma coisa: nós vendemos R$ 2 bilhões em jogadores, compramos R$ 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos em R$ 1,3 bi", analisou.

"Este ano vamos ter de fazer os ajustes que tiverem de ser feitos para continuar com uma equipe competitiva como tem sido. Foi uma grande contratação do Barros e da Leila. Estou muito contente por trazerem um jogador com esta qualidade, que nos vai acrescentar não só liderança no grupo", destacou Abel, citando outros ex-jogadores que passaram pelo Palmeiras.

"Uma equipe não é feita apenas de bons jogadores. Uma equipe é feita de experiência, de malandragem, de cobrança", completou.

O Palmeiras volta a entrar em campo no Paulistão na quarta-feira (14), no primeiro clássico do ano, quando enfrenta o Santos na Arena Barueri. A bola está prevista para rolar às 19h30 (horário de Brasília).

BASE

Time de MS é eliminado da Copinha sem balançar as redes na fase de grupos

Naviraiense foi goleado pelo Guarani (SP) na noite desta sexta-feira (9) e se despede do maior campeonato de base do mundo na última colocação do grupo

10/01/2026 11h00

Naviraiense foi dominado pelo Guarani na terceira rodada da Copinha e foi eliminado da competição

Naviraiense foi dominado pelo Guarani na terceira rodada da Copinha e foi eliminado da competição Foto: @matheusdahsanfoto

O Naviraiense perdeu do Guarani (SP) pelo placar de 4 a 0 na noite desta sexta-feira (9), no interior paulista, sendo eliminado ainda na fase de grupos da Copinha com três derrotas e sem conseguir balançar as redes durante toda a competição.

Pela 3ª rodada do maior campeonato de futebol de base do mundo, o clube sul-mato-grossense chegou para o último jogo da fase de grupos precisando de um milagre para se classificar. Porém, pela frente teria uma das equipes paulistas mais tradicionais nas categorias de base, e que também precisava da vitória para assegurar a vaga no mata-mata.

Sem dó nem piedade, o Guarani abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, o meia Mineiro recebeu na intermediária com espaço, ajeitou a bola e soltou uma bomba  no ângulo esquerdo do goleiro Eliel, sem chances de defesa.

Logo na sequência, aos 17 minutos, Arthur invadiu a área do Naviraiense e foi derrubado pelo zagueiro Dudu. Pênalti marcado e o lateral Victor Gabriel converteu para a equipe campineira, com precisão, deslocando Eliel para fazer 2 a 0. Aos 35, Michael aproveitou contra-ataque para marcar o terceiro gol bugrino.

Na segunda etapa, com a boa vantagem construída e também já pensando na próxima fase, o Guarani apenas administrou o resultado. Porém, ainda deu tempo de mais um gol. Próximo do apito final, o atacante Maroto aproveitou o passe por baixo para desviar e fazer 4 a 0, fechando a “tampa do caixão”.

Com o revés, o Naviraiense se despediu da competição com três derrotas (2 a 0 para o Assisense na primeira rodada e 3 a 0 para o Athletic Club na rodada passada) em três jogos, nenhum gol feito e nove sofridos. 

Já o Guarani avança à próxima fase na segunda colocação do grupo, com seis pontos conquistados, e enfrenta o Corinthians, maior campeão da Copinha, ainda sem data e horário definidos.

Ivinhema

Mesmo com a eliminação do Naviraiense, a participação de Mato Grosso do Sul na Copinha ainda não está acabada. Neste sábado (10), às 12h, o Ivinhema enfrenta o Ituano e um empate garante a equipe na próxima fase da competição.

Até o momento, o clube sul-mato-grossense está na segunda colocação do grupo 26, com quatro pontos conquistados, dois a menos que o líder Ituano e três a mais que o Referência (SP) - terceiro colocado -, que enfrenta o já eliminado Real (RS) nesta última rodada.

Caso se classifique na segunda colocação, o Ivinhema enfrentaria na próxima fase o primeiro do grupo 25, que atualmente é o Fluminense, segundo maior vencedor da Copinha.

Porém, caso vença o Ituano e passe em primeiro, enfrentaria o segundo colocado do grupo 25, que hoje é o Brasiliense (DF). O grupo 25 terá suas posições definidas na manhã deste domingo (11).

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Gabriel Paulista comenta acerto com o Corinthians antes de ser anunciado: 'Clube do coração'

Zagueiro de 35 anos deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge

09/01/2026 23h00

Último clube do defensor foi o Besiktas, da Turquia

Último clube do defensor foi o Besiktas, da Turquia Foto: Divulgação

O zagueiro Gabriel Paulista está próximo de ser anunciado como primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2026. O jogador desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, 9, e não escondeu a ansiedade.

O defensor tem acerto encaminhado com o clube de Parque São Jorge. O próprio executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou que o atleta realizaria exames médicos nesta sexta.

"A expectativa é grande. Obviamente, bate um nervosismo por representar o clube do coração e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado e esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians", disse Gabriel Paulista, em entrevista ao site Meu Timão.

O zagueiro foi revelado pelo Vitória. Depois, construiu a carreira na Europa, em clubes como Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas. Ele rescindiu com o clube turco e chegará sem custos de transferência para o Corinthians.

"Já tinha algumas conversas com o (Fabinho) Soldado, mas acabamos ficando um tempo sem nos falarmos, até pelos problemas de transfer ban, já que o Corinthians não podia contratar. Mesmo assim, continuei ansioso por essa oportunidade. Também tive questões familiares que pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora, vou fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assinar o contrato e defender essa camisa, que é o meu maior sonho", prosseguiu o jogador.

O Corinthians está livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna, do México, pela dívida com Félix Torres, na quinta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta sexta, 9.

Gabriel Paulista, de 35 anos, deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge.

