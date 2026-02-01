Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

TÊNIS MUNDIAL

Alcaraz vira sobre Djokovic, leva o Australian Open e fecha o ciclo de Grand Slams aos 22 anos

Espanhol já era bicampeão do US Open, de Roland Garros e de Wimbledon

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/02/2026 - 13h15
Atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz nunca havia passado das quartas de final do Australian Open. Quando o fez, arrancou para conquistar o Grand Slam que lhe faltava e se tornar, aos 22 anos, o mais jovem tenista a fechar o ciclo com os quatro troféus de Grand Slams - já era bicampeão do US Open, de Roland Garros e de Wimbledon.

Após um início lento, o espanhol imprimiu seu ritmo para derrotar, de virada, o experiente Novak Djokovic, 38 anos, e conquistar o inédito troféu na Austrália por 3 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em uma batalha de 3h02, neste domingo, no Melbourne Park. Com o resultado, Alcaraz superou o conterrâneo Rafael Nadal, que acompanhou a partida da primeira fila, ao conquistar os quatro majors do circuito aos 22 anos - Nadal tinha 24 quando fechou o ciclo no US Open em 2010.

A derrota teve um gosto amargo para Novak Djokovic, que sentiu o esgotamento físico após uma dura partida de mais de 4 horas contra Jannik Sinner na semifinal. Maior vencedor de títulos no Australian Open, com 10 taças, e de Grand Slams, com 24, ele desperdiçou a chance de superar a australiana Margaret Court como recordista absoluto de majors. De quebra, não conseguiu quebrar a hegemonia da dupla Alcaraz e Sinner, que conquistaram os últimos nove troféus da categoria. Apesar do revés, ele passará ao posto de 3 do mundo nesta segunda-feira.

Diante das lendas do tênis que ocupavam a primeira fila na arquibancada da Rod Laver Arena, Djokovic foi dominante no primeiro set. Após um início equilibrado, o sérvio pressionou o número 1 do mundo e aproveitou um de seu três break points no quarto game para quebrar o serviço de Alcaraz e abrir 3/1.

O espanhol, que sofreu com cãibras na dura batalha com Alexander Zverev na semifinal, demorou a se encontrar em quadra e levou outra quebra no oitavo game, caindo por 6/2, em apenas 33 minutos, graças ao saque potente de Djokovic - foram 93% a 67% de aproveitamento no primeiro serviço.

Em desvantagem, Alcaraz entrou de vez no jogo no segundo set. Com um saque mais agressivo - foram 3 aces na parcial - e ocupando melhor os espaços, o espanhol conseguiu a quebra logo no terceiro game e, controlando a partida, aproveitou seus dois break points no sétimo para ampliar a vantagem para 5/2, fechando a parcial em 6/2 no game seguinte.

O terceiro set foi o mais equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus saques até o quinto game, quando Alcaraz imprimiu um ritmo forte e quebrou o serviço do sérvio. Demonstrando cansaço e com apenas 52% de aproveitamento no primeiro saque, Djokovic reduziu a intensidade e cedeu outro game, após salvar quatro set points, deixando o espanhol vencer o set em 6/3.

Na quarta parcial, mesmo sentindo o cansaço com os ralis cada vez mais longos e perdendo força no saque, Djokovic manteve a disputa equilibrada game a game com o espanhol, que, mais agressivo e sólido, era pouco ameaçado em seu serviço - só teve um break point contrário no nono game - e pressionava nos saques do sérvio. O número 4 do mundo conseguiu salvar cinco break points no segundo game, mas não resistiu e sofreu a quebra que definiu a partida no 12º game, encerrado em 7/5, levando Alcaraz ao título que lhe faltava.

Esportes

Internacional confirma a contratação do centroavante Alerrandro por empréstimo até o fim do ano

A decepcionante estreia no Brasileirão, com derrota por 1 a 0 no Beira-Rio diante do recém-promovido Athletico-PR fez a direção do Internacional ir atrás de um novo homem-gol

30/01/2026 23h00

Alerrandro

Alerrandro Divulgação

A decepcionante estreia no Brasileirão, com derrota por 1 a 0 no Beira-Rio diante do recém-promovido Athletico-PR fez a direção do Internacional ir atrás de um novo homem-gol. E, nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação, por empréstimo, de Alerrandro.

"O Sport Clube Internacional comunica a contratação do atacante Alerrandro, que chega ao clube por empréstimo junto ao CSKA Moscou, até dezembro de 2026", oficializou a direção colorada, enfatizando a boa passagem do jogador pelo País, no qual foi artilheiro da Série A em 2024 pelo Red Bull Bragantino.

"Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024 com 15 gols, Alerrandro chega para reforçar o sistema ofensivo do Clube do Povo. Após diligências realizadas na madrugada, o atleta realizou exames médicos em Dubai, com aprovação em todas as avaliações."

O clube não informou quando o jogador desembarca no País para conhecer os novos companheiros. Já garantido na próxima fase do Campeonato Gaúcho, o Iner encara o Caxias neste sábado de olho na melhor campanha da fase de classificação.

O colombiano Borré deve, mais uma vez, ser escalado como homem de referência do Inter. Mas sabe que, com a chegada de Alerrandro, tem tudo para perder a vaga de titular no time de Paulo Pezzolano, sempre cobrando a contratação de mais um centroavante, com meninos compondo a reserva e muitos atacantes de beirada.

 

Esportes

Marrocos e Senegal são punidos em R$ 5,8 milhões por incidentes na final da Copa Africana

Tudo foi definido pela Fifa e também pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como "inaceitáveis."

29/01/2026 23h00

Times foram punidos em R$ 5,8 milhões

Times foram punidos em R$ 5,8 milhões Divulgação

A Fifa reprovou os incidentes na polêmica decisão da Copa Africana das Nações entre Marrocos e Senegal, em Rabat, dia 18 de janeiro, e aplicou altas multas de mais de US$ 1,130 milhão (aproximadamente R$ 5,86 milhões) para a dupla e ainda suspendeu treinador e jogadores.

Os senegaleses - foram campeões com 1 a 0 na prorrogação - chegaram a abandonar o campo por 15 minutos após a anotação de um pênalti questionável e desperdiçado por Brahim Díaz no fim do tempo normal.

A federação senegalesa foi a mais castigada pela Fifa, com salgada multa de US$ 615 mil (cerca de R$ 3,19 milhões). O treinador da seleção campeã, Pape Thiaw também não passou impune e terá de desembolsar US$ 100 mil (R$ 519,5 mil) além de ser suspenso por cinco partidas por "conduta antidesportiva". Partiu dele a ideia de tirar Senegal de campo.

Tal atitude gerou revolta nas arquibancadas e torcedores de Senegal tentaram invadir o gramado e acabaram entrando em conflito com jornalistas. Tudo foi definido pela Fifa e também pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como "inaceitáveis."

Já a anfitriã Marrocos também não passou ilesa. E terá de desembolsar uma multa de US$ 315 mil (R$ 1,63 milhão) pelos jogadores brigando e também por ter gandulas tentando tomar a toalha do goleiro reserva de Senegal, Edouard Mendy, atrás do gol.

As pesadas punições foram reveladas pela CAF. A entidade informou que as sanções "se aplicarão exclusivamente a partidas na África e não na Copa do Mundo", que começa em junho, e na qual ambas estão classificadas.

Jogadores também acabaram punidos por brigarem na beira do gramado. Os senegaleles Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr terão de cumprir dois jogos de suspensão, assim como o marroquino Achraf Hakimi, com um jogo de pena condicional. Seu companheiro, Ismael Saibari, pegou três partidas de gancho e multa de US$ 100 mil (R$ 519,5 mil).

Walid Regragui, técnico do Marrocos, afirmou que a final da Copa Africana de Nações transmitiu uma imagem "vergonhosa" do futebol africano.

O país tenta ser sede, ao lado de Espanha e Portugal, da Copa do Mundo de 2030, e o episódio pode jogar contra na disputa na Fifa.

Marrocos havia entrado com um recurso para anular o resultado da final, alegando a desistência de Senegal da partida, o que foi rejeitado pela CAF.

Autoridades políticas dos dois países acabaram trocando farpas por causa do episódio até com discurso de ódio contra ambas nações.

