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Ancelotti FAZ mudanças e promessa do Cruzeiro pode chegar ao time titular

Novas caras na "seleção canarinho" começam a ilustrar o novo ciclo do Brasil até 2030

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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27/09/2026 - 23h00
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Neste domingo (27) o técnico Carlo Ancelotti realizou mais um treino e deve promover mudanças na equipe titular para o segundo amistoso contra a Austrália, na próxima terça-feira (29), em Brisbane. O setor mais afetado foi a defesa, que foi completamente modificada nas atividades, incluindo o goleiro.

Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior foram acionados nos lugares de Hugo Souza, Matheuzinho, Marquinhos e Douglas Santos, respectivamente. O arqueiro do Corinthians foi alvo de críticas no gol anotado pela equipe australiana no meio de semana e o jovem do Cruzeiro pode aproveitar a oportunidade.

Por outro lado, do meio-campo para frente, o italiano promoveu apenas duas mudanças: os jovens Gabriel Bontempo e Rayan entraram nos lugares de Endrick e Estêvão. A formação com quatro atacantes e dois meias deve ser alterada após o desempenho abaixo do esperado no último amistoso.

A outra novidade é a mudança de posicionamento de Raphinha, que pode ser testado como centroavante na equipe. O jogador tem sido utilizado na função pelo técnico Hansi Flick no Barcelona e tem apresentado ótimos números, com 14 gols e três assistências em oito partidas na temporada.

Nas atividades deste domingo, o jovem Otávio, do Cruzeiro, começou a atividade na equipe titular, enquanto Hugo Souza e Pedro Morisco foram acionados na equipe titular durante o treino Outras mudanças foram realizadas na equipe, como as entradas dos meias Andrey Santos, Breno Bidon e Martinelli. Samuel Lino, Endrick e Estêvão também foram testados.

Antes da próxima partida, a seleção brasileira tem mais um treinamento, nesta segunda-feira (28). O amistoso será realizado às 07h10, horário de Brasília, de terça-feira, em Brisbane. No dia 3 de outubro, o Brasil tem outro duelo, desta vez contra a Índia, em Calcutá.

Primeira convocação

Também o meia Martinelli está vivendo seus primeiros dias com a camisa da seleção brasileira, após ser chamado para substituir o atacante João Pedro, que lesionou o joelho pelo Chelsea. Em entrevista à CBF TV, o jogador do Fluminense falou sobre a nova experiência e quer aproveitar a oportunidade no elenco de Carlo Ancelotti.

"É um sentimento de um sonho realizado. Todo jogador quer vestir o escudo da seleção. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, ao professor e todo o staff. E cada dia que passa aqui estou desfrutando ao máximo, vivendo intensamente, porque a gente sabe como é difícil estar aqui. Temos que nos sentir privilegiados e dar a nossa vida pela seleção".

Aos 24 anos, o meio-campista defende as cores da equipe profissional do Fluminense desde 2020 e não tem histórico pelas seleções de base do Brasil. Embora não tenha recebido o mesmo holofote que outros companheiros de Xerém, como André, atualmente no Wolverhampton, e o próprio João Pedro, o jogador conquistou espaço pela regularidade e falou como recebeu a notícia da convocação.

"Quando recebi a ligação que infelizmente o João Pedro teve uma lesão e eu fui chamado, fiquei muito feliz. No outro dia, o Thiago (Silva), que trabalhou com ele no Milan, comentou comigo, me passou algumas coisas. Esse momento é muito importante na minha carreira e espero ajudar muito o mister e todos os nossos companheiros da seleção".

Martinelli também aproveitou para agradecer ao Fluminense, o único clube que defendeu profissionalmente até então. "É o clube que me fez homem, me fez jogador, que me deu oportunidade de mostrar meu futebol". "Tenho total gratidão ao clube. E vou continuar dando a vida pelo meu time para que possa estar mais vezes aqui".

O jogador também revelou suas inspirações no futebol e citou nomes recentes da seleção brasileira, como Fred, do Atlético-MG, Casemiro e Fabinho.

"É difícil citar todo mundo, mas quem eu via na televisão eram Casemiro, que eu gostava muito, Fabinho, e um pouco mais antigo o Kléberson, que não peguei muito, mas via vídeos e o pessoal comenta que era um baita meio-campista. O próprio Fred, que acabou de voltar para o Brasil, era um cara que eu sempre gostei de ver jogando".

No primeiro amistoso diante da Austrália, que terminou empatado por 1 a 1, o meia permaneceu no banco de reservas. Agora a expectativa da estreia fica para terça-feira (29), diante do mesmo adversário, em Brisbane.

"A gente sabe que são jogos importantes para nós. É o início de uma trajetória, de uma caminhada. A gente está encarando esses jogos com muita seriedade". "É uma equipe que tem suas qualidades, que é forte fisicamente, estamos conversando para que a gente possa evoluir a cada jogo, sentir à vontade e se adaptando dentro do esquema que o Mister quer".

 

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Título

Stefani é bicampeã de duplas do SP Open, o 1º ao lado de Dabrowski

Brasileira e canadense derrotaram norte-americanas por 2 sets a 1

25/09/2026 23h00

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Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani Foto: Divulgação

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A tenista brasileira Luisa Stefani faturou o bicampeonato consecutivo de duplas do WTA 250 SP Open, o primeiro ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski.

Nesta segunda-feira (21), em partida adiada devido às chuvas na capital paulista no domingo (20), elas superaram na final as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa por 2 sets a 1 com parciais de 6/3 3/6 10/7. No ano passado, Stefani já levantara a taça do SP Open ao lado da antiga parceira, a húngara Time Babos.

Segunda melhor dupla da temporada e classificada para o WTA Finals em Indian Wells (Estados Unidos), Stefani e Dabrowski venciam por 4/3 na primeira parcial, iniciada no domingo (20), quando o duelo foi interrompido por conta da chuva. Ao ser retomado nessa segunda (21), a parceria Basil-Canadá quebrou o saque das norte-americanas e também levou a parcial seguinte, fechando o set em 6/3.  

A parcial seguinte seguiu equilibrada até o quarto game, quando as adversárias conseguiram uma quebra, passaram à frente com 3/2 e depois dominaram a quadra até fechar em 6/3.  

Com o empate em 1 a 1, a decisão seguiu para o super tie-break. As norte-americanas lideravam o placar por 4/2 quando Stefani e Dabrowski reagiram. Após empatar em 7/7, a dupla Brasil-Canadá emplacou pontos seguidos até fechar em 10/7 que assegurou o título, o quarto delas nesta temporada.

Além do SP Open, a dupla “Stefanowski” – apelido dado pelos fãs nas redes sociais – arrematou nesta temporada os títulos o WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra), o WTA 500 de Estrasburgo (França) e o WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e semifinalistas do US Open, Australian Open, Roland Garros, Doha e o Miami Open.

João Fonseca desiste de torneios na Ásia

Dois dias após ajudar a seleção brasileira a se classificar para os Qualifers da Copa Davis, o carioca João Fonseca anunciou nesta segunda (21) que desistiu de participar dos torneios da Ásia (ATP 500 de Tóquio e o Masters 1000 de Shangai).  Em comunicado nas redes sociais, Fonseca falou da frustração de ficar fora de competições devido às lesões e disse que “precisa de mais tempo” para cuidar do corpo e da cabeça.  O ATP de Tóquio (Japão) terá início em 30 de setembro e o Masters de Shangai (China) em 7 de outubro.

No início do ano, Fonseca não disputou os ATPs 250 de Brisbane e de Auckland - preparatórios para o Aberto da Austrália - devido à lesão nas costas. Depois, não competiu no ATP 500 de Hamburgo, no saibro, por conta de um problem ano pulso. O brasileiro também desistiu ATP 250 de Eastbourne, na grama, em razão de dores no ombro. Em agosoto, na gira de quadra dura, Fonseca ficou fora do Masters 1000 de Cincinnati e do US Open devido a problemas no abdômen. 

Revés

F-1: Bortoleto admite frustração com eliminação no Q1 do grid para GP do Azerbaijão

Resultado marcou a primeira vez que os dois carros da Audi foram eliminados simultaneamente na primeira fase de uma classificação

25/09/2026 14h00

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Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi Foto: Reprodução

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Gabriel Bortoleto teve uma sexta-feira para esquecer no GP do Azerbaijão. O brasileiro foi eliminado no Q1 do treino classificatório, ao registrar o 17º melhor tempo, e viu o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg terminar logo atrás. O resultado marcou a primeira vez que os dois carros da Audi foram eliminados simultaneamente na primeira fase de uma classificação na temporada.

Se nos treinos livres ele conseguiu figurar próximo dos dez primeiros mais rápidos, no qualy a situação foi diferente. E este novo panorama aconteceu mesmo com a equipe levando um grande pacote de atualizações aerodinâmicas para a etapa do Azerbaijão.

"Muito estranho. Não sei o que está acontecendo. Achei que a atualização fosse funcionar, mas não sei se as outras equipes também trouxeram algo novo ou se o problema está na pista", afirmou o piloto tentando achar algo que justificasse o rendimento abaixo do esperado.

Sobre a eliminação dos dois carros no Q1, ele não conseguiu achar uma explicação para a performance apresentada no Circuito de Baku. "Estávamos sempre à beira de sermos eliminados no Q1. Não esperava que isso acontecesse neste ano (a saída precoce dos dois carros no qualy). É a primeira vez que não temos ritmo", afirmou.

Na classificação do Mundial de pilotos, que é liderada com folga pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 292 pontos, Bortoleto figura na 14ª colocação, com dez pontos. Hülkenberg vem logo atrás, ocupa o 15º lugar e soma sete pontos.

Sobre a corrida deste sábado, ele prevê dificuldades. "Nosso ritmo infelizmente não é dos melhores, mas não quero falar que é impossível. Acho que temos de tentar fazer uma boa corrida", afirmou o piloto brasileiro.

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