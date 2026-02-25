Após 32 anos, Operário pode recolocar MS na terceira fase da Copa do Brasil - Foto: Operario FC

Com a chance de escrever mais um capítulo histórico para o futebol sul-mato-grossense, o Operário entra em campo nesta quarta-feira (25) pela segunda fase da Copa do Brasil, e em caso de vitória diante da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), recolocará Mato Grosso do Sul na 3ª fase da competição após 32 anos, feito conquistado pelo Comercial em 1994.

Decidida em jogo único, a partida será disputada às 19h, no Estádio Fumeirão, em Arapiraca (AL). Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis. Além do peso esportivo, cada equipe já garantiu R$ 830 mil pela participação, e o classificado assegura mais R$ 950 mil em premiação.

A partida será arbitrada por José Mendonça da Silva Junior, auxiliado por Roberto Rivelino Dos Santos Junior e Weber Felipe Silva, todos do Paraná.

Quem passar do duelo enfrenta, na terceira fase, o vencedor do confronto entre Velo Clube e Vila Nova Futebol Clube, que se enfrentam na próxima quarta-feira (4), em Rio Claro (SP).

Já em solo alagoano, a delegação do Operário desembarcou em Maceió na terça-feira (24) e realizou treinamento no CT do Clube de Regatas Brasil (CRB).

O técnico Paulo Massaro deve repetir a base que enfrentou o Clube Esportivo Naviraiense no último domingo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Sem vencer há quatro jogos, a provável escalação tem Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Jonilson e Reinaldo; Jonas, Titi, Galdezani e Robinho; Roger Modesto e Arthur Manoel.

Do outro lado, o ASA vive fase oposta. O time alagoano garantiu vaga na final do Campeonato Alagoano ao vencer o Murici Futebol Clube por 3 a 0 no último domingo (22), resultado que elevou a confiança da equipe para o confronto decisivo desta semana.

Campanha histórica

Campeão estadual em 1993, o Comercial foi o único representa estadual na Copa do Brasil do ano seguinte. Na ocasião, a competição disputada pela 6ª vez foi vencida pelo Grêmio.

Com apenas 32 clubes na disputa (hoje são 126), a Copa do Brasil de 1994 ficou marcada pelo sucesso das zebras.

A começar pelo próprio adversário dos gaúchos na decisão, o Ceará, que eliminou Palmeiras e Internacional antes de chegar na semifinal contra a surpresa maior da temporada: o Linhares, do Espírito Santo, que mostrou suas garras logo na primeira fase, eliminando o Fluminense.

É onde a história do Comercial terminaria, nas quartas-de-final. Com uma base que vinha do título estadual de 1993 (e que conquistaria o bi naquela temporada), o Colorado entrou para a história logo em sua primeira participação.

Até então, o futebol sul-mato-grossense havia passado de fase somente uma vez, em 1990, quando o Operário eliminou o Mixto (MT) e depois caiu para o Goiás levando uma goleada por 5 a 0.

Para 1994, a expectativa não era das melhores. O sorteio colocou o Comercial de frente com o Paysandu, gigante do Pará. Mas a zebra apareceu. Segurou o Papão bicolor nos dois jogos, que terminaram em 0 a 0, e nos pênaltis, no Morenão, passou após vencer por 6 a 5.

A maior lembrança colorada daqueles dois jogos vieram na partida de ida, no Morenão, com o goleiro Osmar defendendo dois pênaltis dos paraenses e evitando uma derrota que poderia abreviar a trajetória do Manda Brasa, que errou diversas cobranças na série, conforme estampou o Correio do Estado.

A segunda fase não reservou grandes preocupações à torcida colorada. Em ano de surpresas, o rival nas oitavas-de-final era o modesto Kaburé, de Tocantis, hoje já licenciado, e venceu por 2 a 0 as duas partidas.

A expectativa nas quartas-de-final era grande, diante de um Linhares que apesar de temido em seu estado, não transmitia preocupações, ainda mais pela decisão ser no Morenão.

Deu tudo errado. Na ida, em 5 de junho, em terras capixabas, o Linhares venceu por 1 a 0, gol do famoso atacante Vandick, na época em início de carreira e que depois rodaria em diversas equipes de menor expressão.

Sete dias depois, em um Morenão com mais de 15 mil pagantes, Gersinho, aos 42 do primeiro tempo, abreviou o sonho colorado, que chegou a empatar com Neilor, aos 15 da etapa final, mas não teve como buscar os outros dois tentos que lhe dariam a almejada vaga contra os cearenses. Naquela edição, o surpreendente Linhares cairia para o Ceará na semifinal.

