Vale classificação

Após 32 anos, Operário pode recolocar MS na terceira fase da Copa do Brasil

Decidida em jogo único, partida será disputada às 19h, no Estádio Fumeirão, em Arapiraca

Alison Silva

Alison Silva

25/02/2026 - 16h45
Com a chance de escrever mais um capítulo histórico para o futebol sul-mato-grossense, o Operário entra em campo nesta quarta-feira (25) pela segunda fase da Copa do Brasil, e em caso de vitória diante da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), recolocará Mato Grosso do Sul na 3ª fase da competição após 32 anos, feito conquistado pelo Comercial em 1994. 

Decidida em jogo único, a partida será disputada às 19h, no Estádio Fumeirão, em Arapiraca (AL). Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis. Além do peso esportivo, cada equipe já garantiu R$ 830 mil pela participação, e o classificado assegura mais R$ 950 mil em premiação.

A partida será arbitrada por José Mendonça da Silva Junior, auxiliado por Roberto Rivelino Dos Santos Junior e Weber Felipe Silva, todos do Paraná.

Quem passar do duelo enfrenta, na terceira fase, o vencedor do confronto entre Velo Clube e Vila Nova Futebol Clube, que se enfrentam na próxima quarta-feira (4), em Rio Claro (SP).

Já em solo alagoano, a  delegação do Operário desembarcou em Maceió na terça-feira (24) e realizou treinamento no CT do Clube de Regatas Brasil (CRB).

O técnico Paulo Massaro deve repetir a base que enfrentou o Clube Esportivo Naviraiense no último domingo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Sem vencer há quatro jogos, a provável escalação tem Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Jonilson e Reinaldo; Jonas, Titi, Galdezani e Robinho; Roger Modesto e Arthur Manoel.

Do outro lado, o ASA vive fase oposta. O time alagoano garantiu vaga na final do Campeonato Alagoano ao vencer o Murici Futebol Clube por 3 a 0 no último domingo (22), resultado que elevou a confiança da equipe para o confronto decisivo desta semana. 

Campanha histórica

Campeão estadual em 1993, o Comercial foi o único representa estadual na Copa do Brasil do ano seguinte. Na ocasião, a competição disputada pela 6ª vez foi vencida pelo Grêmio. 

Com apenas 32 clubes na disputa (hoje são 126), a Copa do Brasil de 1994 ficou marcada pelo sucesso das zebras.

A começar pelo próprio adversário dos gaúchos na decisão, o Ceará, que eliminou Palmeiras e Internacional antes de chegar na semifinal contra a surpresa maior da temporada: o Linhares, do Espírito Santo, que mostrou suas garras logo na primeira fase, eliminando o Fluminense.

É onde a história do Comercial terminaria, nas quartas-de-final. Com uma base que vinha do título estadual de 1993 (e que conquistaria o bi naquela temporada), o Colorado entrou para a história logo em sua primeira participação.

Até então, o futebol sul-mato-grossense havia passado de fase somente uma vez, em 1990, quando o Operário eliminou o Mixto (MT) e depois caiu para o Goiás levando uma goleada por 5 a 0.

Para 1994, a expectativa não era das melhores. O sorteio colocou o Comercial de frente com o Paysandu, gigante do Pará. Mas a zebra apareceu. Segurou o Papão bicolor nos dois jogos, que terminaram em 0 a 0, e nos pênaltis, no Morenão, passou após vencer por 6 a 5.

A maior lembrança colorada daqueles dois jogos vieram na partida de ida, no Morenão, com o goleiro Osmar defendendo dois pênaltis dos paraenses e evitando uma derrota que poderia abreviar a trajetória do Manda Brasa, que errou diversas cobranças na série, conforme estampou o Correio do Estado.

Osmar defende pênalti pela Copa do Brasil

A segunda fase não reservou grandes preocupações à torcida colorada. Em ano de surpresas, o rival nas oitavas-de-final era o modesto Kaburé, de Tocantis, hoje já licenciado, e venceu por 2 a 0 as duas partidas.

A expectativa nas quartas-de-final era grande, diante de um Linhares que apesar de temido em seu estado, não transmitia preocupações, ainda mais pela decisão ser no Morenão.

Deu tudo errado. Na ida, em 5 de junho, em terras capixabas, o Linhares venceu por 1 a 0, gol do famoso atacante Vandick, na época em início de carreira e que depois rodaria em diversas equipes de menor expressão.

Sete dias depois, em um Morenão com mais de 15 mil pagantes, Gersinho, aos 42 do primeiro tempo, abreviou o sonho colorado, que chegou a empatar com Neilor, aos 15 da etapa final, mas não teve como buscar os outros dois tentos que lhe dariam a almejada vaga contra os cearenses. Naquela edição, o surpreendente Linhares cairia para o Ceará na semifinal. 

Reencontro

Corinthians enfrenta Cruzeiro de Tite antes de decisão no Paulistão

Clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz

24/02/2026 22h00

Foto: Arquivo

Quase um ano depois de recusar proposta para assumir o Corinthians para cuidar da saúde mental, Tite vai estar do lado do Cruzeiro no embate entre os dois times nesta quarta-feira, às 20 horas, em jogo da quarta rodada do Brasileirão. O duelo será no Mineirão, onde, em 2025, os corintianos venceram o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, - na volta, os cruzeirenses venceram por 2 a 1 e perderam nos pênaltis.

O clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz. Bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores e do Mundial pelo time alvinegro, o gaúcho recusou a proposta porque teve uma crise de ansiedade durante as tratativas para fechar contrato e decidiu se afastar do futebol. Voltou a trabalhar em janeiro deste ano, quando foi anunciado pelo Cruzeiro.

Após a negativa do ídolo, a diretoria do Corinthians trouxe Dorival Júnior, que conduziu a equipe aos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Em sua apresentação, o atual treinador corintiano chegou a comentar a situação do companheiro de profissão.

"Imagino o que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando, que aconteça uma recuperação rápida.... É uma situação que todo esportista corre um risco muito grande. O nível de cobrança é de um nível altíssimo", disse na ocasião.

Dorival está brigando por mais um título, o do Paulistão, cuja semifinal será disputada às 20h30 de sábado, contra o Novorizontino, em jogo único em Novo Horizonte. Até por isso, a escalação da partida contra o Cruzeiro depende das condições físicas dos atletas. Ele pode poupar aqueles que estiverem mais desgastados. Lesionados, Yuri Alberto, Kaio César, Matheus Pereira e Hugo não estão disponíveis.

Depois de perder para o Bahia na estreia, o Corinthians vive bom momento neste início de Brasileirão e vem de vitórias por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Com seis pontos, está na quinta colocação.

O Cruzeiro está muito abaixo do rival desta quarta. Ocupa a última colocação, com apenas um ponto, e busca a primeira vitória no Campeonato Brasileira. O início de temporada é de turbulência para os cruzeirenses, tanto que há muita pressão sobre Tite, cujo trabalho tem sido bastante criticado, ao ponto de o torcedor ser vaiado.

O time celeste venceu o Pouso Alegre no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, mas o treinador está longe de ter conquistado todos os torcedores. Uma derrota para o Corinthians em casa pode deixá-lo em situação bastante complicada.

Quando questionado sobre reencontrar o Corinthians, em coletiva após o jogo do Estadual, Tite não quis falar sobre a relação com o clube paulista. "Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro! Essa é minha resposta."

O treinador já enfrentou o time do Parque São Jorge duas vezes depois de tê-lo deixado para assumir a seleção brasileira, em 2016. No Flamengo, venceu por 2 a 0 em partida no Maracanã. Quando voltou pela primeira vez à Neo Química Arena, perdeu por 2 a 1, poucas semanas antes de ser demitido pela diretoria rubro-negra.

Para tentar se livrar de pressão maior, Tite terá à disposição a dupla Arroyo e Kaio Jorge, que foram poupados do jogo contra o Pouso Alegre, por desgaste muscular e incômodo no joelho esquerdo, respectivamente. Eles treinaram normalmente na terça, véspera da partida.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.. Técnico: Tite.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho (Memphis Depay) e Gui Negão.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Regime aberto

Ex-jogador Viola, ídolo do Corinthians, é condenado a 3 anos de prisão por posse ilegal de arma

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo

24/02/2026 19h15

Viola, ex-jogador do Corinthians

Viola, ex-jogador do Corinthians Reprodução

Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e ídolo do Corinthians, o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, foi condenado a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por posse ilegal de arma e de munições. A pena foi convertida em serviços comunitários que devem ser prestados ao longo do mesmo período da sentença. Ele pode recorrer da decisão. Procurado, Viola não respondeu os contatos da reportagem.

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo por desobedecer uma ordem judicial, ser flagrado com armamento de uso restrito e ameaçar a sua então companheira.

Depois de a mulher do jogador informar que ele guardava armas em casa, o local foi vistoriado pelos policiais, que encontraram uma pistola calibre 380, um silenciador importado e cerca de 80 munições de vários calibres, entre elas algumas de espingarda calibre 12 - a mesma arma que, no início de 2006, fez com que o ex-atleta fosse preso.

O juiz Gustavo Nardi decidiu que Viola também terá de pagar multa no valor de um salário mínimo vigente da época dos fatos.

Viola é conhecido, principalmente, por sua passagem pelo Corinthians, clube do qual é ídolo. Com a camisa alvinegra, venceu dois títulos do Campeonato Paulista e um da Copa do Brasil. Também fez parte da seleção brasileira campeã do mundo em 1994, além de ter vestido a camisa de clubes como Vasco, Palmeiras, Valencia-ESP, Flamengo, Santos e Bahia.

