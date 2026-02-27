Após polêmica, sul-mato-grossense Daiane Muniz apita Palmeiras x São Paulo

COPA DO BRASIL

Ao final da partida, jogadores e torcedores se envolveram em confusão no Fumeirão

Operário vence e segue para 3ª fase da Copa do Brasil, após 32 anos sem nenhum time sul-mato-grossense chegar à essa fase Divulgação

Após 32 anos, o Operário Futebol Clube recoloca o futebol sul-mato-grossense na terceira fase da competição Brasileira, Copa do Brasil. O time foi à Alagoas enfrentar a Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) e levou a melhor com vitória por 2 a 1.

Fora de casa, em Arapiraca (AL), o Galo sul-mato-grossense com histórico de quatro jogos sem vencer repetiu a estrutura do último jogo contra o Naviraiense, utilizando três zagueiros e dois alas. O time da casa também repetiu a escalação da semifinal do Campeonato Alagoano, em que conquistou uma vitória de 3 a 0 em cima do Murici.

Com times em campo, a bola rolou e o jogo começou intenso, mais oportuno para o time da casa. Porém, aos 5 minutos, em disputa de cabeça, Einstein ganhou a bola, e em seguida Arthur Silva dominou, avançou para o ataque e ainda de fora da área colocou no cantinho do gol adversário.

Surpreendendo o ASA, o Operário abriu o placar, no Fumeirão.

Em busca do empate ainda no primeiro tempo, o time alagoano foi pra cima e aos 10 minutos o juiz marcou pênalti para o ASA, após falta em cima do lateral-esquerdo Filipe Ramon dentro da área do Operário. No minuto seguinte, o centroavante Alex Bruno chutou no meio e converteu o gol igualando o placar.

O primeiro tempo ainda teve mais algumas chances para ambos os lados, mas encerrou empatado.

No segundo tempo, a decisão ia para os pênaltis até os 14 minutos, quando Einstein caiu na área e o juiz marcou a penalidade para o Operário, com direito a cartão amarelo - o quinto do jogo - para o goleiro adversário, que fez a falta na saída.

Os jogadores do ASA reclamaram, mas o juiz manteve a decisão e apenas no minuto 19, o camisa 10 sul-mato-grossense cobrou o pênalti, e no canto esquerdo do gol, Robinho converteu a cobrança e garantiu a vitória do Operário.

Ainda no segundo tempo, o clube alagoano teve chances de empatar o jogo, e o Galo, mesmo sem pressa, também teve boas oportunidades de ampliar e garantir a vitória antes do apito final. Devido a tentativa da equipe sul-mato-grossense de segurar o placar, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo e mais um depois.

Com o apito final e classificação do Galo, os torcedores do ASA invadiram o campo e a confusão entre torcedores e jogadores de ambos os times se instaurou. Mesmo após o fim, o árbitro deu vermelho para o jogador do ASA por xingamento à ele e a confusão foi controlada por policiais.

O Operário Futebol Clube embolsou R$ 950 mil pela classificação e já havia garantido R$ 830 mil pela participação na segunda fase.

Agora o próximo confronto do Galo é quem se classificar do confronte entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece na próxima quarta-feira (04), às 18h, no Benitão.

Ivinhema FC

Também na competição nacional, o time do interior do Estado Sul-Mato-Grossense, o Ivinhema Futebol Clube ganhou do Independente-AP (1 a 0) e irá jogar também na próxima quarta-feira (04) às 18h pela segunda fase da competição, contra o Volta Redonda-RJ.

Se vencer o time se classifica e enfrenta o América-RN, pela terceira rodada da disputa.