Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ELE FICA

Após recuo de gigante inglês, jogador de MS assina renovação na Itália

Éderson e Atalanta firmaram novo acordo que vai até meados de 2031, quando o jogador terá 32 anos

Felipe Machado

18/07/2026 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O campo-grandense Éderson renovou o contrato com a Atalanta, da Itália, por mais cinco anos depois do gigante inglês Manchester United recuar e se retirar da negociação para contratar o volante.

Nesta sexta-feira, o clube italiano anunciou oficialmente a assinatura de um novo vínculo com Éderson, um dos pilares da equipe há três temporadas, o que foi citado pela instituição ao noticiar a renovação.

“Desde sua primeira temporada, 2022/23, “Édi” [como é chamado na Italia] se destacou como um dos líderes técnicos da equipe, tornando-se também um dos queridos pelos torcedores nerazzurri por seu número técnico e ardor competitivo”, descreve a Atalanta.

Na mesma nota, o clube italiano também cita a conquista da Liga Europa em 2024, quando o campo-grandense foi um dos protagonistas da equipe, e também os números com a camisa azul e preta: 180 jogos, 16 gols e 6 assistências.

Mesmo que no comunicado a Atalanta tenha evitado confirmar até quando vai o novo vínculo entre as partes, o jornalista Fabrizio Romano informou que vai até julho de 2031, quando o volante terá 32 anos.

Vale lembrar que o clube italiano está sob nova direção desde o mês passado, quando Maurizio Sarri foi anunciado como treinador da equipe a partir da temporada 2026/27. Na última temporada, a Atalanta amargou a 7ª colocação na liga nacional, o que lhe rendeu “apenas” uma vaga à Conference League.

Negócio fracassado

Nos últimos meses, Éderson e Manchester United estavam “flertando”, que se intensificou após Casemiro anunciar a saída do clube antes mesmo da Copa do Mundo, levando as partes a firmarem um acordo verbal antes mesmo da Atalanta aprovar os termos da transferência. Com o negócio praticamente fechado, faltavam apenas exames médicos para a contratação ser anunciada oficialmente pelo clube inglês.

Porém, devido à convocação de última hora do volante para a Copa do Mundo, esta etapa acabou sendo adiada, sendo realizada após a participação da seleção brasileira da competição.

De forma não esperada, Éderson foi reprovado nos exames médicos e o Manchester United se retirou da negociação, o que frustrou tanto o jogador quanto o clube, que já adotava muita cautela nas últimas semanas acerca da transferência.

Mesmo com outros clubes interessados, Éderson decidiu ficar na Atalanta e agora deve ser o principal jogador da equipe por pelo menos mais quatro temporadas. Do outro lado, o Manchester United anunciou duas novas contratações para o meio-campo: o brasileiro Andrey Santos e o belga Youri Tielemans.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou três gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador.

Assine o Correio do Estado

Estadual

Quinta rodada do Sul-mato-grossense Série B, começa nesta sexta-feira

Taveirópolis e 7 de Setembro se enfrentam na abertura da rodada, enquanto o líder Aquidauanense encerra diante do São Gabriel

17/07/2026 10h47

Compartilhar
Aquidauanense busca se isolar ainda mais na liderança

Aquidauanense busca se isolar ainda mais na liderança Foto: Instagram/Aquidauanense FC

Continue Lendo...

O Campeonato Sul-mato-grossense da Série B vai se aproximando do seu fim, com o início da quinta rodada nesta sexta-feira (17), restará apenas mais duas rodadas para o fim da competição e a definição das equipes que disputarão a elite estadual em 2027. 

Até o presente momento a tabela se encontra liderada pela equipe do Aquidauanense, que soma nove pontos em quatro partidas, na segunda colocação e fechando a zona de acesso, vem o time do União ABC, que somou sete pontos e fica à frente dos demais, pelo critério de desempate. 

Confira a tabela completa: 

Aquidauanense busca se isolar ainda mais na liderança Reprodução / FFMS

Confrontos 

Para abrir a rodada, um clássico confronto de meio de tabela, o 5º colocado Taveirópolis,  recebe o sexto, 7 de Setembro nesta sexta-feira (17), a bola rola às 19h30, no Estádio das Moreninhas. 

A partida vale muito para ambas as equipes, a vitória os colocaria definitivamente na briga pelo acesso a duas rodadas do fim. 

O sábado também será marcado por partidas do estadual, às 15h, o União ABC recebe o Misto de Três Lagoas, em um verdadeiro duelo de seis pontos. 

É o segundo colocado, contra o quarto, ambos empatados com sete pontos e buscam vencer para manter vivo o sonho do acesso. 

Ainda no sábado, só que mais tarde, a equipe do Campo Grande recebe o Comercial e são times que vivem momentos distintos na competição. 

O Campo Grande é a única equipe que ainda não venceu na competição, em contrapartida, o Comercial soma sete pontos e ocupa a terceira posição. 

No domingo não haverá partidas e o encerramento acontecerá na segunda-feira (20),  na partida entre São Gabriel e o líder Aquidauanense, que se enfrentarão às 19h30, no Estádio Jacques da Luz. 

E em caso de vitória e um certa combinação de resultados, a equipe do interior pode encaminhar o acesso e garantir de forma definitiva na sexta rodada. 
 

tênis

Alcaraz se inscreve em torneio após lesão no punho e defende título no Masters de Cincinnati

O espanhol está afastado há quase quatro meses e figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP

16/07/2026 23h00

Compartilhar
Carlos Alcaraz está afastado há quase quatro meses por lesão no punho

Carlos Alcaraz está afastado há quase quatro meses por lesão no punho Foto: Divulgação / Instagram

Continue Lendo...

Carlos Alcaraz está prestes a entrar em ação novamente no Circuito Profissional de tênis. Afastado por quase quatro meses por causa de uma lesão no punho, ele está na lista de inscritos para o Masters de Cincinnati, competição que começa no início de agosto. Atual campeão, ele volta para defender o título do torneio.

O espanhol figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP. Sua última aparição foi na estreia do ATP 500 de Barcelona. Após superar o finlandês Otto Virtanen, ele se submeteu a exames por causa de dores no antebraço e desistiu de disputar as oitavas de final.

A retirada forçada marcou o início de um longo período afastado das quadras. Para se recuperar totalmente, Alcaraz, após conversa com seu estafe, optou por não participar da temporada de saibro europeia e também não competiu nos jogos com piso de grama.

Por não defender os títulos de Roland Garros, Roma e no Queen's Club, além dos pontos da final de Wimbledon, o espanhol acabou perdendo o segundo lugar na lista da ATP para o tenista alemão Alexander Zverev.

A organização de Cincinnati garantiu a presença dos principais nomes do circuito. Além do Top 3 atual, com Jannik Sinner, Zverev e o próprio Alcaraz, estão confirmados Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flávio Cobolli e Taylor Fritz. Quem também tem presença confirmada é o brasileiro João Fonseca, atual 27º do ranking.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3738, sexta-feira (17/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3738, sexta-feira (17/07)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7068, sexta-feira (17/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7068, sexta-feira (17/07)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio

4

Gaeco menciona 29 prefeituras de MS em esquema de corrupção
OPERAÇÃO GUTENBERG

/ 1 dia

Gaeco menciona 29 prefeituras de MS em esquema de corrupção

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 2 dias

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 3 dias

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 10/07/2026

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 09/07/2026

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica