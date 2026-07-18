Após recuo de gigante inglês, jogador de MS assina renovação na Itália

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O campo-grandense Éderson renovou o contrato com a Atalanta, da Itália, por mais cinco anos depois do gigante inglês Manchester United recuar e se retirar da negociação para contratar o volante.

Nesta sexta-feira, o clube italiano anunciou oficialmente a assinatura de um novo vínculo com Éderson, um dos pilares da equipe há três temporadas, o que foi citado pela instituição ao noticiar a renovação.

“Desde sua primeira temporada, 2022/23, “Édi” [como é chamado na Italia] se destacou como um dos líderes técnicos da equipe, tornando-se também um dos queridos pelos torcedores nerazzurri por seu número técnico e ardor competitivo”, descreve a Atalanta.

Na mesma nota, o clube italiano também cita a conquista da Liga Europa em 2024, quando o campo-grandense foi um dos protagonistas da equipe, e também os números com a camisa azul e preta: 180 jogos, 16 gols e 6 assistências.

Mesmo que no comunicado a Atalanta tenha evitado confirmar até quando vai o novo vínculo entre as partes, o jornalista Fabrizio Romano informou que vai até julho de 2031, quando o volante terá 32 anos.

Vale lembrar que o clube italiano está sob nova direção desde o mês passado, quando Maurizio Sarri foi anunciado como treinador da equipe a partir da temporada 2026/27. Na última temporada, a Atalanta amargou a 7ª colocação na liga nacional, o que lhe rendeu “apenas” uma vaga à Conference League.

Negócio fracassado

Nos últimos meses, Éderson e Manchester United estavam “flertando”, que se intensificou após Casemiro anunciar a saída do clube antes mesmo da Copa do Mundo, levando as partes a firmarem um acordo verbal antes mesmo da Atalanta aprovar os termos da transferência. Com o negócio praticamente fechado, faltavam apenas exames médicos para a contratação ser anunciada oficialmente pelo clube inglês.

Porém, devido à convocação de última hora do volante para a Copa do Mundo, esta etapa acabou sendo adiada, sendo realizada após a participação da seleção brasileira da competição.

De forma não esperada, Éderson foi reprovado nos exames médicos e o Manchester United se retirou da negociação, o que frustrou tanto o jogador quanto o clube, que já adotava muita cautela nas últimas semanas acerca da transferência.

Mesmo com outros clubes interessados, Éderson decidiu ficar na Atalanta e agora deve ser o principal jogador da equipe por pelo menos mais quatro temporadas. Do outro lado, o Manchester United anunciou duas novas contratações para o meio-campo: o brasileiro Andrey Santos e o belga Youri Tielemans.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou três gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador.

Assine o Correio do Estado