Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

PROBLEMA

Após Rodrygo, Ancelotti perde Caio Henrique para amistosos contra França e Croácia

O defensor se machucou nesta sexta-feira (6) na vitória diante do PSG, por 3 a 1

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/03/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A seleção brasileira sofreu mais uma baixa nesta semana, desta vez com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco. O defensor se machucou nesta sexta-feira (06) na vitória diante do PSG, por 3 a 1. Após realização de exames, foi constatado que o atleta tem uma lesão de grau dois e deve ficar fora dos gramados por até um mês.

Chamado por Carlo Ancelotti em outras oportunidades, Caio Henrique não poderá ser convocado para os dois próximos amistosos, contra França e Croácia, que acontecem nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Esses serão os dois últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que deve ser anunciada em maio.

Outro brasileiro do Monaco, o lateral-direito Vanderson, também saiu lesionado contra o PSG, com apenas 15 minutos de bola rolando. O defensor já foi acionado pelo técnico italiano em algumas convocações, mas perdeu espaço justamente por lesões. O clube francês não divulgou o boletim médico do ex-jogador do Grêmio.

Nesta semana, a seleção brasileira perdeu o atacante Rodrygo, que sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O jogador do Real Madrid era nome praticamente certo para a Copa do Mundo, mas não deve atuar mais na temporada.

Além dos amistosos no final deste mês, o Brasil tem outros dois compromissos antes do mundial. No dia 31 de maio, a equipe enfrentará o Panamá, no Maracanã. Já no dia 6 de junho, vai encarar o Egito, nos Estados Unidos, em Cleveland, no estado de Ohio.

INCENTIVO AO ESPORTE

Atletas de Campo Grande poderão ter auxílio de até R$ 5 mil para participar de competições

Os valores do benefício variam de acordo com o local onde a competição é realizada (internacional, nacional ou estadual)

06/03/2026 20h30

Compartilhar
Atleta beneficiada pelo bolsa-atleta de Campo Grande é prata em competição nacional

Atleta beneficiada pelo bolsa-atleta de Campo Grande é prata em competição nacional Divulgação/PMCG

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande divulgou, hoje (6), a Portaria da Fundação Municipal de Esportes (FUNESP) que trata sobre os procedimentos necessários para obter o incentivo financeiro "Auxílio Atleta" para este ano.

Poderão receber o auxílio, atletas e equipes que representem o Município de Campo Grande em competições oficiais (esportivas ou paradesportivas), tanto no Brasil quanto no exterior. 

O recurso é destinado para assistência no custeio das despesas e deve ser usado, exclusivamente, com: 

  • transporte: as despesas de transporte interestadual e internacional somente poderão ser custeadas quando realizadas por empresas regularmente autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ou pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
  • estadia: diária de até R$ 300 por atleta;
  • alimentação: as despesas com comida compreendem exclusivamente café da manhã, almoço e jantar, sendo permitida a aquisição de água potável em outros estabelecimentos, quando necessária à participação em competição esportiva. É proibido, em qualquer hipótese, a utilização do recurso para a compra de outros produtos, tais como doces, guloseimas em geral e alimentos diversos, inclusive em mercados, mercearias, quitandas, etc.
  • pagamento de taxa de inscrição relacionada às referidas competições.

Valores do Benefício

O valor a ser destinado ao pagamento das despesas previstas será calculado individualmente, mesmo quando a participação na competição esportiva ocorrer em equipe. Os limites máximos por requerente são definidos pelo local da competição:

  • Internacional: R$ 5.000,00.
  • Nacional: R$ 3.000,00.
  • Estadual: R$ 2.000,00.

Como e quando solicitar?

O requerimento deve ser feito com antecedência mínima de 60 dias da data da competição, através do formulário online no site da FUNESP (www.campogrande.ms.gov.br/funesp/).

O formulário online deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identificação com foto, para os atletas e do responsável legal, no caso de atleta menor de 18 (dezoito) anos, e cartão atualizado do CNPJ para equipes;
II- comprovante de residência;
III- declaração emitida por entidade desportiva com sede no Município de Campo Grande, certificando que o atleta nela vinculado desenvolve suas atividades de treinamento de forma contínua;
IV - comprovação documental da filiação à entidade desportiva regulamentadora da modalidade, em qualquer nível federativo;
V - calendário oficial da competição, acompanhado da descrição da modalidade esportiva a ser disputada, ou documento equivalente que comprove a realização do evento;
VI - relação dos gastos de forma discriminada e detalhada para cada uma das despesas previstas;
a) para as despesas de hospedagem e passagem apresentar três orçamentos, sendo admitidas cotações de sites eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e a empresa específica.
VII- dados da conta bancária corrente para depósito do auxílio financeiro em nome do interessado.
VIII- passaporte válido, com visto de entrada, quando tratar-se de competição internacional fora do âmbito dos países integrantes do MERCOSUL;
IX - autorização, representação ou assistência dos pais ou responsáveis, no caso de atleta menor de 18 anos;
X - comprovante de matrícula em instituição de ensino, pública ou privada, no caso de atleta menor de 18 (dezoito) anos de idade;
XI - Declaração de responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade
das cópias entregues.

Prestação de Contas

O beneficiário deve prestar contas em até 30 dias após o término da competição, enviando ao e-mail [email protected], as seguintes informações:

* Fotos na competição e documentos de resultados.
* Notas Fiscais ou Cupons Fiscais eletrônicos (não são aceitos recibos manuais ou gastos com bebidas alcoólicas e guloseimas).
* Comprovantes de embarque (canhotos de passagem).

Caso tenha alguma irregularidade na forma como o benefício foi usado, poderão ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, as seguintes sanções administrativas ao beneficiário do Auxílio Atleta:
I – devolução dos recursos indevidamente utilizados;
II – advertência;
III – suspensão cautelar do Auxílio Atleta;
IV – suspensão do recebimento do Auxílio Atleta por prazo determinado;
V – vedação do recebimento do Auxílio Atleta pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
VI – multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total do benefício concedido.

Assine o Correio do Estado

Campo-grandense

Mini Craque Neto rouba cena em vídeo de apresentação de Lingard no Corinthians

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica é conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto

06/03/2026 14h30

Compartilhar
Com a projeção do garoto, Bernardo e a família vivem atualmente em São Paulo

Com a projeção do garoto, Bernardo e a família vivem atualmente em São Paulo Foto: Corinthians / Redes Sociais

Continue Lendo...

O vídeo de apresentação do inglês Jesse Lingard como novo reforço do Sport Club Corinthians Paulista na manhã nesta sexta-feira (6) teve um protagonista inesperado.

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica, de apenas 10 anos, conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto, o Craque Neto, roubou a cena ao reproduzir um dos bordões do ídolo corintiano durante o anúncio oficial do jogador.

No vídeo divulgado pelo clube, o garoto aparece incorporando o personagem que o tornou famoso na internet.

Com o estilo irreverente e os trejeitos característicos de Craque Neto, o “Mini Craque Neto” arranca risadas e rapidamente virou um dos pontos mais comentados entre torcedores nas redes sociais. No vídeo, ele aparece chamando o inglês de "oreiudo e pé de rato". Veja: 

O anúncio confirmou a contratação de Lingard até o fim de 2026. O contrato ainda prevê uma cláusula de renovação automática até o término de 2027, caso o jogador alcance metas estabelecidas pelo clube.

Livre no mercado, o meia-atacante inglês de 33 anos estava sem clube desde que deixou o FC Seoul time da Coreia do Sul. A passagem pelo futebol asiático foi considerada positiva: em 67 partidas disputadas, Lingard marcou 19 gols e deu 11 assistências.

Lingard está no Brasil desde domingo (1º), mas o anúncio oficial demorou mais do que o esperado. De acordo com o portal Lance!, a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador pudesse ser oficializado e ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A expectativa da torcida agora é ver o inglês em campo vestindo a camisa alvinegra. O jogador revelado pelo Manchester United e com passagem pelo West Ham disputou a Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol no torneio. 

Com a projeção do garoto, Bernardo e a família vivem atualmente em São Paulo Atacante vai vestir a camisa 77 em alusão ao título paulista onde o clube rompeu um jejum de 23 anos sem vencer / Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O garoto

O pequeno viralizou em fevereiro do ano passado, como noticiou o Correio do Estado. À época, o novo sucesso mirim do Brasil, possuía 300 mil seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações na sua página "Os Donos da Bolinha". Neste momento, o perfil conta com quase 700 mil seguidores, onde o garoto já postou vídeo "cornetando" o novo jogador. 

 

Inspirado no personagem, Mini Craque disse que se sente muito feliz ao ver onde chegou através da imitação do ex-jogador. 

"Muito emocionante para mim gravar com o Lingard. Nunca imaginei um menininho do Caiobá, onde não tinha nem asfalto na minha rua [digassi di passagi] chegar onde cheguei. Acho que é o momento mais emocionante até aqui, além de ter entrado em campo com o Memphis", disse. 

Júnior Manica, pai do “Mini Neto”, como é conhecido, conta que o menino sempre teve contato com a comunicação e a comédia, mas que tudo começou quando assistiam a um jogo do Corinthians na TV.

“Ele foi no quarto fazer alguma coisa, e ficou brincando, fazendo alguns sons com a voz. E aí ele voltou e falou ‘pai, olha o que eu sei fazer. Eu sei imitar o Neto’. Falei ‘não é possível, né?’. Ele imitou, eu filmei e postei no meu story (Instagram)”, afirmou.

Ele conta que mesmo com a reação positiva de seus seguidores ao vídeo postado, acabou “ficando por isso mesmo”. Um tempo depois, Júnior conta que Bernardo revelou o desejo de fazer vídeos no Tik Tok sobre notícias do mundo do futebol, mas logo foi barrado pela rede social por ter menos de 16 anos.

Então, o pai do Mini Neto o aconselhou a postar os vídeos no Instagram, onde não há idade mínima. Mesmo conseguindo a liberação para publicar o conteúdo, Júnior achava que Bernardo estava muito sério em seus vídeos.

“Falei ‘filho, faz uma coisa mais solta, mais engraçada. Usa o Neto que você imitou naquele dia, faz o Neto dando as notícias’. Quando eu estava na Rádio Hora [onde Júnior trabalha], ele criou o primeiro vídeo e postou. Eu já achei muito legal, muito engraçado, e compartilhei no meu Instagram porque o dele até então não tinha seguidores”, explicou Júnior.

Quanto o fato do filho ter roubado à cena na chegada do novo jogador, Júnior disse que é muito gratificante ver o filho fazer parte da história recente do clube e ser querido da torcida corintiana.

"Não tive influência no fato dele ser corintiano, partiu dele. É muito gratificante saber que hoje ele faz parte da história do Corinthians, torcedores que marcam a história", disse. 

Sobre o novo contratado, Júnior disse que jamais imaginava ter algum contato com Lingard. "Joguei muito video-game com o Lingard, aquele CD falsificado do Bomba Patch, jamais imaginava ter contato com ele e com outros jogadores do Corinthians", destacou o pai. 

A estreia do novo contratado ainda é incerta. 

*Colaborou Felipe Machado

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6969, sexta-feira (06/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6969, sexta-feira (06/03): veja o rateio

2

Investigação aponta desvio milionário em hospital de MS
CRIME

/ 1 dia

Investigação aponta desvio milionário em hospital de MS

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3629, sexta-feira (06/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3629, sexta-feira (06/03): veja o rateio

4

Polícia investiga morte de jovem de 25 anos encontrada inconsciente na casa do namorado
APURAÇÃO POLICIAL

/ 13 horas

Polícia investiga morte de jovem de 25 anos encontrada inconsciente na casa do namorado

5

Tribunal lança Inteligência Artificial para auxiliar juízes e desembargadores em processos
Justiça federal

/ 1 dia

Tribunal lança Inteligência Artificial para auxiliar juízes e desembargadores em processos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 2 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 3 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 1 semana

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário