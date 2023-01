Aquidauanense aposta em formados na base no Estadual

Trabalhando em pré-temporada desde o dia 4 de janeiro, o Aquidauanense contará em seu elenco com jogadores profissionais que são formados na base do clube.

Nomes como o meio-campista Bruno Chaves, de 22 anos, e Matheus Luciano, 22 anos, lateral direito, que jogaram pelo Aquidauanense na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.

O zagueiro Ilgner, de 21 anos, e o atacante Pablo, 20 anos, que jogaram a Copinha pelo clube no ano passado também foram confirmados pelo time.

Além das crias da base, o Azulão da Princesa também confirmou a renovação com o volante Júlio César, 32 anos, ex-jogador de Comercial e Costa Rica, que jogou no Aquidauanense no Estadual de 2021.

Segundo o técnico do clube, Mauro Marino, apesar dos jovens jogadores confirmados, ainda há de chegar novos atletas.

“Ainda está chegando jogadores novos, alguns estão encaminhando o contrato e devem jogar pela primeira vez o sul-mato-grossense pelo Aquidauanense”, disse Mauro Marino.

Com relação ao objetivo do clube dentro de campo, o treinador afirma que o Aquidauanense quer brigar pela classificação da fase mata-mata.

“Primeiro objetivo é a classificação para a segunda fase. Confirmado a classificação, queremos reforçar a equipe”, disse o técnico.

Com foco em preparar o elenco para a estreia no Estadual, o Aquidauanense enfrentou no sábado (14) o Operário Futebol Clube em um amistoso. O jogo foi disputado no Estádio Noroeste, em Aquidauana, a partida terminou empatada em 0 a 0.

“O amistoso foi importante para a gente conhecer melhor o nosso elenco e avaliar o nosso trabalho de pré-temporada”, informou o técnico do Azulão da Princesa.

A equipe de Aquidauana está no Grupo B e vai estrear no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2023 no domingo (22) contra o Dourados Atlético Clube, às 15h30min, no Estádio Douradão.

O primeiro jogo nos seus domínios, será no dia 28 (um sábado), no Estádio Noroeste, em Aquidauana, diante do Novo de Sidrolândia.

EQUIPE COMPETITIVA

O jogador Júlio Cesar, um dos anunciados como reforço do Aquidauanense para temporada 2023, falou com a reportagem do Correio do Estado sobre a expectativa de disputar mais um Estadual pelo clube.

“As expectativas são boas, de fazer uma boa competição. Está se montando aqui um time novo, mas muito competitivo. Sabemos da dificuldade que é jogar o campeonato aqui, alguns de fora acham que é fácil, mais é bem competitivo”, declarou o volante do Azulão.

Júlio Cesar é o atual vice-campeão do Estadual Sul-Mato-Grossense, conquista a qual obteve jogando pelo Naviraiense em 2022.

O atleta também fez parte do elenco de Naviraí que foi campeão do Estadual Série B 2021.Além do Jacaré do Conesul, o jogador já é conhecido do futebol estadual por outras passagens pelo Comercial, Costa Rica, Três Lagoas e Pontaporanense.

“Eu tenho procurado passar um pouco de como é o futebol aqui no Estado aos jogadores que estão chegando. Eles me procuram para perguntar como é o campeonato aqui, e eu venho ajudando dessa forma também”, explicou Júlio César.

CAMPANHA

No estadual do ano passado, o Aquidauanense chegou à fase do hexagonal final (que em 2023 será eliminatória) em primeiro lugar do Grupo B.

Com 13 pontos conquistados, o clube venceu quatro partidas, três delas nas últimas rodadas.

Quando chegou à segunda fase, porém, o clube não conseguiu o mesmo desempenho. Em 10 rodadas, o Aquidauanense perdeu seis jogos.

O Azulão da Princesa amargou a sexta colocação no Hexagonal final, ficando longe da disputa pelo título.

Saiba: Em busca do título, o Aquidauanense já foi vice-campeão do Estadual em três momentos. Nos anos de 2020 e 2021, o Azulão da Princesa chegou à final contra o Águia Negra, e, em 2011, o Aquidauanense perdeu a final pela primeira vez para o Cene de Campo Grande.

