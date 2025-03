Árbitra de MS é escalada para decisão entre Corinthians x Palmeiras

SUL-MATO-GROSSENSE

Galo faz sua quarta final seguida e Azulão volta à decisão depois de 10 anos

A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025 será entre os times Operário e Ivinhema. As equipes venceram seus confrontos no fim de semana e garantiram vaga na decisão.

O primeiro a chegar na final do Estadual foi o Operário.

No sábado, o Galo venceu o Pantanal, por 2 a 1, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. No jogo de ida, realizado no dia 16, o confronto foi movimentado, em um empate com quatro gols, sendo dois para cada time.

Neste sábado, já pela rodada de volta da semifinal, Everton Canela e Igor Santos marcaram os gols alvinegros, com Tássio descontando para o Tricolor. Essa será a quarta decisão consecutiva do Operário no Estadual, sendo o atual e maior campeão da competição.

Neste domingo, por sua vez, o Ivinhema recebeu o Águia Negra para a partida decisiva. Com uma goleada de 4 a 1, o time da casa se garantiu na decisão.

No primeiro jogo, o Ivinhema havia vencido fora de casa, por 1 a 0, e havia largado com a vantagem de decidir a classificação diante de sua torcida.

Além de chegarem na decisão do Estadual, as equipes também garantem vaga na Copa do Brasil de 2026, com uma cota de participação na primeira fase de R$ 830 mil.

O jogo de ida acontece no próximo domingo (30), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e a volta será com mando do Ivinhema, no Estádio Saraivão, dia 06. Os horários das partidas ainda serão definidos pela entidade sul-mato-grossense.

