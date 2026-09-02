Matheus Martins é reprovados nos exames médicos e transferência é cancelada

O atacante campo-grandense Matheus Martins, foi reprovado nos exames médicos do Dínamo Moscou, após resultados não agradarem o time russo. Com isso a transferência foi cancelada.
Os clubes haviam fixado um acordo em torno de 7 milhões de euros, cerca de R$ 42,3 milhões, pela transferência do atacante.
De acordo com a apuração realizada pelo Globo Esporte (GE), a diretoria do clube carioca colocou à disposição do clube russo, seu departamento médico para esclarecimentos, uma vez que o atacante sul-mato-grossense vinha atuando normalmente.
Ainda de acordo com o GE, após a revogação da negociação, o Botafogo estuda aplicar medidas cabíveis contra o clube russo.
O jurídico do time carioca pode acionar o Dínamo Moscou por uso indevido de imagem do atacante na chegada ao aeroporto em Moscou.
DECLARAÇÃO
Após o fracasso da transferência, o atacante se pronunciou por meio de uma nota, declarando surpresa e discordando dos resultados dos exames.
Segue trechos da nota do jogador.
Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias.
Quero deixar claro que discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com um outro jogador que chegou aqui junto comigo. Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e buscando sempre a minha melhor versão.