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Matheus Martins é reprovados nos exames médicos e transferência é cancelada

Atacante do Botafogo contesta decisão médica, e clube carioca avalia medidas contra o Dínamo Moscou após transferência cancelada

João Pedro Zequini

02/09/2026 - 10h00
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O atacante campo-grandense Matheus Martins, foi reprovado nos exames médicos do Dínamo Moscou, após resultados não agradarem o time russo. Com isso a transferência foi cancelada. 

Os clubes haviam fixado um acordo em torno de 7 milhões de euros, cerca de R$ 42,3 milhões, pela transferência do atacante. 

De acordo com a apuração realizada pelo Globo Esporte (GE), a diretoria do clube carioca colocou à disposição do clube russo, seu departamento médico para esclarecimentos, uma vez que o atacante sul-mato-grossense vinha atuando normalmente. 

Ainda de acordo com o GE, após a revogação da negociação, o Botafogo estuda aplicar medidas cabíveis contra o clube russo. 

O jurídico do time carioca pode acionar o Dínamo Moscou por uso indevido de imagem do atacante na chegada ao aeroporto em Moscou. 

DECLARAÇÃO 

Após o fracasso da transferência, o atacante se pronunciou por meio de uma nota, declarando surpresa e discordando dos resultados dos exames. 

Segue trechos da nota do jogador. 

Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias.  

Quero deixar claro que discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com um outro jogador que chegou aqui junto comigo. Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e buscando sempre a minha melhor versão.

Futebol

Neymar rebate críticos após vitória sobre o Corinthians: 'Sempre gostei de jogo grande'

Partida terminou em 1 a 0, neste domingo

30/08/2026 22h00

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Reprodução: Gustavo Vasco/Corinthians via X

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Determinante na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo na Neo Química Arena, Neymar afirmou que sempre gostou de jogos grandes e que estava à disposição para enfrentar o Palmeiras no meio de semana, inclusive com uma chuteira adaptada para o gramado sintético do Nubank Parque.

"Esta última semana falaram que vim para jogar no Santos contra times pequenos e nunca foi isso", afirmou o camisa 10 do Santos que cobrou a falta que bateu na trave e gerou o rebote aproveitado por Oliva. "Muito pelo contrário, sempre gostei de jogo grande e de jogar os melhores jogos, que mostra quem são os melhores jogadores", completou ele ao Sportv. "Não à toa que sou terceiro ou quarto maior artilheiro em finais e isso mostra como foi minha carreira."

A ausência de Neymar no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil gerou polêmica e o jogador comentou o episódio. "Infelizmente nos últimos tempos fiquei machucado. No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição e até chuteira adaptada eu tinha, que é uma chuteira de trava menor para society, mas foi uma decisão da comissão técnica", afirmou ele.

Sem seu principal jogador, o Santos foi derrotado por 3 a 0 e ficou distante da classificação. "Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo ia falar que era o "mestre Cuca" que estava ali e não o Cuca treinador", disse Neymar, que acrescentou acreditar em uma "remontada". "Não esperávamos o 3 a 0. O futebol tem remontadas e jogos que vão acontecer extraordinário "

Para avançar, o Santos terá de ganhar por quatro gols de diferença na Vila Belmiro ou por três para forçar as penalidades Para Neymar, o time precisa jogar como se o confronto estivesse empatado. "Nosso time tem potencial. É um jogo que está 0 a 0. A gente vai jogar para se divertir, a responsabilidade é toda do segundo melhor time do país que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila", completou ele, sem citar qual o time número 1 do Brasil.

Com a Neo Química Arena tomada pela torcida do Corinthians, o astro santista deu sua camisa para um garoto corintiano que chorou ao receber a lembrança do ídolo. "Foi um menino que é corintiano, independente do time que torce, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos. Eu prometi e acabei dando", disse Neymar, acrescentando que respeita muito o Corinthians.

Esporte

Parapan-Pacífico: nadadora Alessandra quebra recorde mundial

Torneio segue até esse domingo nos EUA com 16 brasileiros

30/08/2026 20h00

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Alessandra Cabral/CPB

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O Brasil fechou mais um dia de disputas do Parapan-Pacífico com excelentes resultados.

Neste sábado (29), na cidade de Walnut (Estados Unidos), foram três ouros, duas pratas e dois bronzes, com direito a um recorde mundial da paulista Alessandra Oliveira, nos 100 metros peito, classes S4-9 e S11-14. 

As provas do Parapan-Pacífico são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série. As classificações às finais e a definição das medalhas são feitas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Recorde mundial e dobradinha

O recorde mundial da brasileira veio na prova dos 100m peito, classes S4-9 e S11-14. Alessandra cravou 1min40s63. 

A marca foi suficiente para Alessandra somar 1.033 pontos na prova, ficando com a prata.

O ouro foi para outra brasileira, a paulista Beatriz Flausino.

Mais dobradinhas

Nos 50m costas, classes S1-S5, o paulista Samuel Oliveira ficou com o ouro, e o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, ficou com a medalha de bronze. 

Nos 50m peito S3 (limitação físico-motora), a mineira Patrícia Pereira conquistou a medalha de ouro. A fluminense Lídia Cruz ficou com o bronze.

Mais uma prata com Lídia Cruz

Lídia Cruz ainda garantiu a prata nos 50m costas, classes S2-S5, com o tempo de 49s61.

A norte-americana Katie Kubiak, com 40s18 e 1045 pontos ficou com o ouro, estabelecendo o novo recorde das Américas. Leanne Smith, também dos EUA, completou o pódio.

O Brasil participa do evento com uma equipe de 16 nadadores no Parapan-Pacifico até esse domingo (30).

 

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