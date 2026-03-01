Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Arsenal derrota o Chelsea e retoma a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League

Atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/03/2026 - 23h00
O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo no Emirates Stadium e retomou a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League. O time de Mikel Arteta soma 64 pontos contra 59 do Manchester City, que com a vitória sobre o Leeds no sábado havia colocado pressão nos rivais. O Chelsea permanece com 45 pontos, na sexta posição.

O atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004 e volta a jogar na quarta-feira como visitante contra o Brighton. No mesmo dia, o Chelsea enfrenta o Aston Villa. O Arsenal tem uma partida a mais do que o City e faz o confronto direto contra o time de Guardiola no dia 18 de abril, em Manchester.

O jogo deste domingo, que teve os três gols marcados após cobrança de escanteio, começou com muita marcação das duas equipes e pouco espaço no meio campo. Foram poucas as chances criadas com bola rolando. Aos 10 minutos, o defensor Mamadou Sarr, que fazia sua estreia na Premier League, teve uma excelente oportunidade de abrir o placar para o Chelsea ao surgir livre dentro da área do Arsenal. A falta de traquejo como atacante, porém, o fez finalizar de maneira bizarra, de canela.

Cinco minutos depois, Èze percebeu Sanchez, goleiro do Chelsea, bem adiantado e do meio de campo arriscou por cobertura. A finalização saiu sem a potência necessária e o goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

Os gols acabaram saindo após cobranças de escanteio. O time da casa marcou primeiro, aos 21. O brasileiro Gabriel Magalhães subiu na segunda trave e conseguiu escorar para o centro da área, onde Saliba, seu companheiro de zaga, cabeceou para o gol. A bola ainda desviou em Sarr antes de entrar.

O Chelsea empatou nos acréscimos, aos 47. Após um primeiro escanteio pela esquerda, a bola desviou no braço de Declan Rice e foi em direção ao gol. Raya fez uma boa defesa e cedeu novo escanteio. Houve reclamação de pênalti de Rice, mas nada foi marcado. Na cobrança seguinte, Reece James voltou a levantar na primeira trave. Hincapie subiu e desviou para o próprio gol.

Os visitantes começaram melhor a segunda etapa, com mais finalizações nos 15 primeiros minutos do que todo o primeiro tempo (5 a 3), mas o Arsenal voltou a aproveitar a bola parada. Aos 21, Rice cobrou escanteio para a pequena área. Timber, de frente para o gol, subiu sob marcação de Saar, que ficou plantado, e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Chelsea viu sua situação se complicar ainda mais aos 25, quando o Pedro Neto deu uma entrada dura no brasileiro Gabriel Martinelli, que puxava contra-ataque pela esquerda. O atacante, que entrou no início do segundo tempo, levantou e tentou dar continuidade no lance, mas o jogo foi paralisado pelo árbitro que deu o segundo cartão amarelo para o jogador do Chelsea.

Apesar de jogar com um homem a menos, o Chelsea ameaçou o Arsenal e chegou a marcar o gol de empate aos 51, com Delap, mas o brasileiro João Pedro estava em posição de impedimento no início do lance.

Confira os resultados dos jogos deste domingo na Premier League:

Brighton 2 x 1 Nottingham Forest

Fulham 2 x 1 Tottenham

Manchester United 2 x 1 Crystal Palace

FUTEBOL

Seleção feminina derrota Costa Rica em primeiro amistoso de 2026

Brasil abre boa vantagem, quase cede empate, mas ganha alívio no fim

28/02/2026 10h30

Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

A temporada 2026 começou para a seleção feminina de futebol. Nesta sexta-feira (27), as brasileiras derrotaram a Costa Rica por 5 a 2 no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, casa das adversárias, no primeiro compromisso do ano. A equipe canarinho abriu 3 a 0, quase sofreu o empate, mas garantiu o resultado positivo.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 18h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, na cidade de Toluca, para enfrentar a Venezuela. Três dias depois, a equipe canarinho terá como rival o próprio México, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na capital do país adversário.

Kerolin, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina de Futebol - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

O técnico Arthur Elias mandou a campo uma formação bastante ofensiva, com apenas uma meio-campista - a volante Duda Sampaio - e cinco jogadoras de ataque: Kerolin, Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Jaqueline e Jheniffer.

A veterana Tamires, que não era chamada desde a conquista da prata olímpica, em 2024, foi titular na lateral esquerda, com Fe Palermo na direita, Mariza e Thaís Ferreira na zaga e a estreante Thaís Lima, de 17 anos, no gol. A jovem nasceu em Portugal, mas é filha de pai brasileiro e mãe angolana e escolheu defender a seleção canarinho.

Das atletas que saíram jogando nesta sexta, sete atuam no Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil. O Corinthians, atual hexacampeão, foi o clube mais representado, com quatro jogadoras (Duda Sampaio, Jaqueline, Tamires e Thaís Ferreira). As outras três (Bia Zaneratto, Taina Maranhão e Fe Palermo) jogam no Palmeiras.

 

A grande diferença técnica entre as duas seleções se escancarou desde os primeiros minutos, com amplo domínio brasileiro. Aos dez minutos, Duda Sampaio deu belo passe para Kerolin, nas costas da marcação da Costa Rica.

A atacante do Manchester City (Inglaterra) bateu por cobertura, na saída da goleira Daniela Solera, para abrir o marcador. Três minutos depois, Taina Maranhão recebeu pela esquerda, entrou na área e rolou para Jheniffer concluir de primeira e aumentar a vantagem.

O Brasil chegou ao terceiro gol aos 27 minutos, com Taina Maranhão. A jogadora do Palmeiras foi mais uma vez lançada pela esquerda, encarou a marcação e, desta vez, chutou rasteiro, no canto direito de Solera, marcando o primeiro dela pela seleção principal.

A atacante até balançou as redes novamente aos 34, na sobra de uma finalização de Bia Zaneratto, mas o lance foi anulado por impedimento.

Displicência, susto e alívio

A facilidade com a qual as brasileiras controlavam a partida deu lugar à displicência na conclusão das jogadas e bobeiras no sistema defensivo. A Costa Rica, aproveitando a desatenção do Brasil, descontou aos seis minutos do segundo tempo, com Priscila Chinchilla.

A atacante, que atua no Atlético de Madrid (Espanha), foi lançada e se antecipou a Thaís Lima com um toque por cima da goleira, antes de concluir para as redes vazias.

O gol animou as donas da casa, que contaram com outro erro defensivo para diminuir mais a desvantagem. Aos 21 minutos, Chinchilla pressionou a saída de bola do Brasil na pequena área, desarmou Thaís Lima após a goleira receber de Mariza e fez o segundo das anfitriãs, para desespero de Arthur Elias e celebração de Lindsay Camila, técnica brasileira que comanda a Costa Rica desde outubro do ano passado.

Para alívio da seleção canarinho, aos 33, Taina Maranhão, principal nome brasileiro na partida, enfrentou a marcação e sofreu pênalti da zagueira Emily Flores. A atacante Adriana, que entrou na etapa final no lugar de Bia Zaneratto, cobrou com força, no ângulo direito de Solera.

Ainda deu tempo, nos acréscimos, de Jheniffer receber de Adriana na área e anotar o segundo dela na partida e o quinto do Brasil, fechando o placar em Alajuela.

futebol

Conmebol anuncia datas e horários da 3ª fase prévia da Libertadores

Botafogo e Barcelona iniciam disputa na próxima terça-feira (3)

27/02/2026 22h00

Taça da Libertadores

Taça da Libertadores Divulgação/Comebol

O Botafogo conheceu nesta sexta-feira (27) as datas e horários dos seus jogos contra o Barcelona de Guayaquil (Equador) na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. A informação foi anunciada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Botafogo e Barcelona iniciam a eliminatória na próxima terça-feira (3), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil (Equador).

Já o confronto de volta será realizado no dia 10 de março, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, também a partir das 21h30.

Caso supere as eliminatórias diante dos equatorianos, os Alvinegros garantirão uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas se não avançar, o Botafogo seguirá para a Copa Sul-Americana.

Taça da Libertadores

