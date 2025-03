Atleta de MS está na lista de pré-convocados da seleção brasileira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta sexta-feira (28), o técnico da seleção brasileira Dorival Júnior divulgou a lista de pré-convocados para a Data FIFA de março, contra Argentina e Colômbia, e conta com um nome sul-mato-grossense entre os alvos.

Natural de Campo Grande, Éderson é um dos 14 meio-campistas presentes, junto com outros nomes de peso da posição, como Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Moura (São Paulo) e, claro, Neymar (Santos).

O volante de 25 anos já foi chamado por Dorival em outra oportunidade. Em junho do ano passado, o sul-mato-grossense foi um dos 26 escolhidos para representar a seleção brasileira na Copa América. Durante a competição, Éderson entrou apenas duas vezes em campo e, depois do torneio, não foi mais chamado.

Mas, com a ascensão da Atalanta (Itália) e o sul-mato-grossense sendo um dos pilares da equipe italiana nesta temporada, o treinador brasileiro não teve outra escolha a não ser chamá-lo.

Nos últimos seis meses, o volante acumula 38 partidas, quatro gols (um deles um golaço contra o Barcelona na Liga dos Campeões) e duas assistências pelo clube, números que fizeram Manchester City e Real Madrid demonstrarem interesse no atleta.

Porém, como já dito, esta é uma lista de pré-convocados, que contém 52 nomes. Desses, menos da metade serão oficialmente chamados na próxima sexta-feira (07), quando acontece a convocação oficial. Confira a lista completa:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô - Fiorentina (ITA)

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

Oscar - São Paulo

ATACANTES

Antony - Real Betis (ESP)

Bruno Henrique - Flamengo

Endrick - Real Madrid (ESP)

Estevão - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Galeno - Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus - Botafogo

Igor Paixão - Feyenoord (HOL)

João Pedro - Brighton (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Samuel Lino - Atlético de Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto - Corinthians

Lembrando que a lista é para a Data FIFA de março, do qual a seleção brasileira enfrenta a Colômbia, dia 20, no Mané Garrincha, e a Argentina, dia 25, em Buenos Aires. Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação das eliminatórias, com 18 pontos conquistados (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas).

Neste sábado (1º), Éderson entra em campo com as cores da Atalanta, na partida contra o Venezia, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Caso vença, a equipe do volante sul-mato-grossense se aproxima dos líderes Inter de Milão e Napoli, que se enfrentam também neste sábado, às 13h (horário de MS).

Trajetória - Éderson

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 50 milhões de euros (R$ 306,5 milhões na cotação atual).

Saiba

Das 10 seleções sul-americanas que disputam as eliminatórias, as seis primeiras se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026 e a sétima colocada vai para a repescagem com seleções de outros continentes. Restam apenas seis rodadas para a definição das classificadas, previsto para acabar dia 09 de setembro deste ano.

*Matéria atualizada às 10h20 para acréscimo de informação

