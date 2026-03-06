Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

INCENTIVO AO ESPORTE

Atletas de Campo Grande poderão ter auxílio de até R$ 5 mil para participar de competições

Os valores do benefício variam de acordo com o local onde a competição é realizada (internacional, nacional ou estadual)

João Pedro Flores

06/03/2026 - 20h30
A Prefeitura de Campo Grande divulgou, hoje (6), a Portaria da Fundação Municipal de Esportes (FUNESP) que trata sobre os procedimentos necessários para obter o incentivo financeiro "Auxílio Atleta" para este ano.

Poderão receber o auxílio, atletas e equipes que representem o Município de Campo Grande em competições oficiais (esportivas ou paradesportivas), tanto no Brasil quanto no exterior. 

O recurso é destinado para assistência no custeio das despesas e deve ser usado, exclusivamente, com: 

  • transporte: as despesas de transporte interestadual e internacional somente poderão ser custeadas quando realizadas por empresas regularmente autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ou pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
  • estadia: diária de até R$ 300 por atleta;
  • alimentação: as despesas com comida compreendem exclusivamente café da manhã, almoço e jantar, sendo permitida a aquisição de água potável em outros estabelecimentos, quando necessária à participação em competição esportiva. É proibido, em qualquer hipótese, a utilização do recurso para a compra de outros produtos, tais como doces, guloseimas em geral e alimentos diversos, inclusive em mercados, mercearias, quitandas, etc.
  • pagamento de taxa de inscrição relacionada às referidas competições.

Valores do Benefício

O valor a ser destinado ao pagamento das despesas previstas será calculado individualmente, mesmo quando a participação na competição esportiva ocorrer em equipe. Os limites máximos por requerente são definidos pelo local da competição:

  • Internacional: R$ 5.000,00.
  • Nacional: R$ 3.000,00.
  • Estadual: R$ 2.000,00.

Como e quando solicitar?

O requerimento deve ser feito com antecedência mínima de 60 dias da data da competição, através do formulário online no site da FUNESP (www.campogrande.ms.gov.br/funesp/).

O formulário online deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identificação com foto, para os atletas e do responsável legal, no caso de atleta menor de 18 (dezoito) anos, e cartão atualizado do CNPJ para equipes;
II- comprovante de residência;
III- declaração emitida por entidade desportiva com sede no Município de Campo Grande, certificando que o atleta nela vinculado desenvolve suas atividades de treinamento de forma contínua;
IV - comprovação documental da filiação à entidade desportiva regulamentadora da modalidade, em qualquer nível federativo;
V - calendário oficial da competição, acompanhado da descrição da modalidade esportiva a ser disputada, ou documento equivalente que comprove a realização do evento;
VI - relação dos gastos de forma discriminada e detalhada para cada uma das despesas previstas;
a) para as despesas de hospedagem e passagem apresentar três orçamentos, sendo admitidas cotações de sites eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e a empresa específica.
VII- dados da conta bancária corrente para depósito do auxílio financeiro em nome do interessado.
VIII- passaporte válido, com visto de entrada, quando tratar-se de competição internacional fora do âmbito dos países integrantes do MERCOSUL;
IX - autorização, representação ou assistência dos pais ou responsáveis, no caso de atleta menor de 18 anos;
X - comprovante de matrícula em instituição de ensino, pública ou privada, no caso de atleta menor de 18 (dezoito) anos de idade;
XI - Declaração de responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade
das cópias entregues.

Prestação de Contas

O beneficiário deve prestar contas em até 30 dias após o término da competição, enviando ao e-mail [email protected], as seguintes informações:

* Fotos na competição e documentos de resultados.
* Notas Fiscais ou Cupons Fiscais eletrônicos (não são aceitos recibos manuais ou gastos com bebidas alcoólicas e guloseimas).
* Comprovantes de embarque (canhotos de passagem).

Caso tenha alguma irregularidade na forma como o benefício foi usado, poderão ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, as seguintes sanções administrativas ao beneficiário do Auxílio Atleta:
I – devolução dos recursos indevidamente utilizados;
II – advertência;
III – suspensão cautelar do Auxílio Atleta;
IV – suspensão do recebimento do Auxílio Atleta por prazo determinado;
V – vedação do recebimento do Auxílio Atleta pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
VI – multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total do benefício concedido.

Suspenso

Zagueiro do Bragantino pega gancho de 12 jogos após fala machista contra árbitra de MS

Gustavo Marques atacou Daiane Muniz após a eliminação do clube nas quartas de final do Campeonato Paulista

05/03/2026 13h45

Gustavo Marques partiu para cima da árbitra após o fim da partida

Gustavo Marques partiu para cima da árbitra após o fim da partida Foto: Divulgação

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi suspenso por 12 partidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) por declarações machistas contra a árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz. A fala ocorreu após a eliminação do clube interiorano nas quartas de final do Campeonato Paulista no último dia 21. 

A decisão foi tomada em julgamento realizado na tarde de quarta-feira (4). Além da suspensão, válida apenas para competições dentro do estado de São Paulo, o defensor também recebeu multa de R$ 30 mil. A denúncia teve como base  denunciado os artigos 243-G e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de atos discriminatórios e ofensas à honra.

O caso

Natural de Três Lagoas, no leste do Estado, a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos, sofreu ataques machistas do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, resultado que eliminou a equipe do interior do Campeonato Paulista.

Revoltado com o resultado, o jogador concedeu entrevista em campo após a partida e direcionou críticas agressivas à arbitragem, questionando a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero.

Em tom ofensivo, afirmou que "não acha que ela tem capacidade de apitar um jogo desse tamanho" e sugeriu que partidas decisivas não deveriam ser comandadas por mulheres, declarações que repercutiram negativamente dentro e fora do futebol.

Após a repercussão das falas, o Red Bull Bragantino divulgou nota oficial repudiando as declarações do atleta e pedindo desculpas públicas à árbitra e às mulheres.

Segundo o clube, Gustavo Marques, acompanhado do diretor esportivo Diego Cerri, foi até o vestiário da arbitragem para se desculpar pessoalmente ainda no estádio.

De acordo com a direção do "Massa Bruta", Daiane aceitou o pedido de desculpas, mas alertou o jogador sobre a gravidade das palavras utilizadas e a necessidade de maior responsabilidade, mesmo em momentos de emoção após uma eliminação. O Bragantino informou ainda que estuda a aplicação de punições internas ao atleta.

Depois do ocorrido, o time de Bragança divulgou uma nota oficial. Confira abaixo:

"O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida. Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro.

Ambos também atenderam a imprensa no local. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta."

Carreira

Gustavo Marques partiu para cima da árbitra após o fim da partida Árbitra Daiane Muniz nasceu em Três Lagoas, interior de MS / Foto: Marcelo Zambrana 

O episódio contrasta com a trajetória da árbitra de 38 anos, que construiu carreira marcada por pioneirismo. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino.

Posteriormente, transferiu-se para a Federação Paulista e passou a integrar o quadro de árbitros de vídeo (VAR) em competições nacionais.

A árbitra também tem experiência internacional. Atuou como árbitra assistente de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada na Costa Rica, em 2022, e repetiu a função na Copa do Mundo Feminina de 2023, consolidando seu nome entre as profissionais de maior projeção da arbitragem brasileira.

ADEUS

De virada, Ivinhema F.C perde e é eliminado da Copa do Brasil

Com jogo de seis gols, Ivinhema não consegue a vitória em casa e cai antes da fase de grupos

05/03/2026 10h43

Ivinhema toma virada e está eliminado da Copa do Brasil

Ivinhema toma virada e está eliminado da Copa do Brasil Reprodução / FFMS

O Ivinhema Futebol Clube encerrou sua participação na Copa do Brasil de 2026 após derrota para o Volta Redonda Futebol Clube (RJ) por 4 a 2. Apesar da vantagem de jogar em casa, o ambiente familiar não foi o suficiente.

No Saraivão, casa do Azulão do Vale, os times iniciaram a partida às 18h no horário sul-mato-grossense. Com a bola para o time da casa, o Ivinhema recebeu o time carioca com pressão.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque iniciado por Wendel, o volante Ninho recebeu a bola e de primeira, ainda fora da área, soltou o chute em direção ao gol adversário para abrir o placar para o Ivinhema. 

Seguida a pressão e com melhores chances durante o primeiro tempo, aos 38 minutos, Elieser, camisa 9 do Azulão do Vale, tocou a bola para o camisa 9, Wendel, que achou o gol com chute do início da área e ampliou o placar para 2 a 0.

Apesar da dominância e dos gols, ainda durante o primeiro tempo da partida, o jogo teve mais 3 gols. Aos 41 minutos, Wagninho fez o levantamento para a área, em que Ygor Catatau, de costas para o gol, recebeu de cabeça e, no canto esquerdo do goleiro, marcou o primeiro do Volta Redonda.

Com mais seis minutos de acréscimo, o clube carioca conseguiu virar o jogo. Aos 49, na tentativa de cruzamento, o chute do lateral-direito do Volta Redonda passou por todo mundo da área, encontrou o gol e deixou empatado no Saraivão.

No minuto seguinte, o Volta Redonda roubou a bola e o camisa 8, Dener, virou o placar para o time visitante, com chute no ângulo, sem chance para o goleiro. O placar do primeiro tempo encerrou em 3 a 2, com quatro dos gols de fora da área.

Depois do intervalo, o clube do interior do Estado não conseguiu manter a mesma intensidade do começo do jogo. Apesar de mais algumas chances boas para empatar novamente, o placar para o Ivinhema não mudou, e ainda sofreu mais um gol para ampliar a diferença.

Novamente nos acréscimos, com oito minutos a mais, o Volta Redonda aproveitou e marcou para definir o classificado. Aos 51, o atacante carioca no canto esquerdo fez o último gol do Volta Redonda e o sexto do jogo.

Com o apito final, o Azulão do Vale se despediu da competição nacional na segunda fase e em casa. O clube precisava de mais duas vitórias para chegar à fase de grupos.

Resta um

Na terceira fase e prestes a enfrentar o Vila Nova (GO), o único representante de Mato Grosso do Sul que está na competição é o Operário Futebol Clube. Com vitória em cima da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), o Galo da Massa acumula a vitória por 2 a 1.

O Vila Nova enfrentou o Velo Clube ontem e encerrou o placar em tempo normal em 0 a 0. Nos pênaltis, o time de Goiânia se classificou para jogar contra o Operário, por 4 a 2.

O confronto entre Operário F.C e Vila Nova F.C está na 11ª chave das disputas e ainda não foi divulgado local, horário e data. Porém, a terceira fase da Copa do Brasil está prevista para começar a partir do dia 11 de março.

