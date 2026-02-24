Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Surpresa

Bodo/Glimt elimina Internazionale e se classifica para as oitavas da Champions League

Time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

24/02/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em uma das maiores zebras da história da Champions League, o Bodo/Glimt eliminou a Internazionale de Milão, em pleno estádio San Siro, em Milão, nesta terça-feira, para ficar com a vaga para as oitavas de final, ao vencer por 2 a 1. O time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1.

Com a necessidade de reverter a derrota na Noruega, a Inter pressionou desde o início. Todos os tipos de jogadas foram utilizadas pelo time italiano para tentar furar o bloqueio adversário. As chances de gol foram se sucedendo. Di Marco obrigou o goleiro Haikin, uma bola foi tirada quase em cima da linha e um chute colocado de Thuram passou perto. Tudo isso com 15 minutos de jogo.

O surpreendente Bodo/Glimt não se assustou com a pressão do poderoso rival. Buscou tocar a bola, apesar de ficar com ela menos de 40% do tempo. Posicionou seus jogadores no campo de ataque, tentando impedir a saída de bola do time italiano.

Com a demora em sair o gol e a cobrança da torcida no San Siro, a equipe da Inter passou a ficar nervosa, cometendo faltas 'bobas'. Taticamente, a equipe italiana adotou jogadas pelas laterais, com destaque para a participação de Bisseck pela direita.

Aos 27 minutos, Haikin voltou a fazer bela defesa desta vez em cabeçada de Frattesi, após cobrança de escanteio de Di Marco pela direita. A Inter aumentou o ritmo nos 15 minutos finais. Esposito finalizou duas vezes, mas foi Zielinski quem levou mais perigo à meta norueguesa.

Aparentemente tranquilo em campo, o Bodo/Glimt não mudou sua forma de jogar e ainda se aventurou no ataque. Aos 35 minutos, Evjen, de cabeça, exigiu boa defesa de Sommer.

A Inter seguiu no ataque, mas de forma desordenada, colaborando para a defesa do Bodo/Glimt desfazer as jogadas. Com isso, a missão italiana de marcar três gols permaneceu para o segundo tempo.

O começo do segundo tempo foi todo da Inter no ataque, mas aos 12 minutos um erro do zagueiro Akanji propiciou o gol de Hauge para o Bodo/Glimt.

Se a situação da Inter estava ruim, com o gol ficou desesperadora. O Bodo/Glimt aproveitou o momento de desequilíbrio italiano e quase fez o segundo.

A Inter se lançou ao ataque de qualquer maneira. Akanji tentou se redimir da falha no gol norueguês, mas uma vez acertou a trave e na outra a zaga tirou em cima da linha.

Mas o dia estava reservado para a maior vitória da história do Bodo/Glimt. Aos 27 minutos, em um contra-ataque sensacional, Evjen fez o segundo gol da equipe da Noruega. Muita gente deixou o estádio sem esperança de uma reviravolta no placar. Aos 32, Bastoni descontou para a Inter, mas a reação parou por aí.

OUTROS JOGOS

Na Espanha, o Atlético de Madrid afastou a 'zebra', ao marcar 4 a 1 no Club Brugge, após empate por 3 a 3 na Bélgica. Sorloth (3) e Cardoso fizeram os gols espanhóis, enquanto Ordóñez descontou para os belgas.

Na Inglaterra, o Newcastle, que entrou em campo com 6 a 1 de vantagem conquistada no primeiro duelo com o Qarabag, voltou a vencer, desta vez por 3 a 2. Fez dois gols em quatro minutos, com Tonali e Joelinton, enquanto Botman fez o terceiro para garantir a vaga nas oitavas de final da Champions League. Jankovic e Jafarguliyev descontaram.

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen empatou sem gols com o Olympiacos e se classificou para o mata-mata, graças aos 2 a 0 conquistados no primeiro duelo na Grécia.

Assine o Correio do Estado

2 de Mayo

Time da fronteira viaja ao Peru em busca da classificação na Libertadores

Uma vitória simples mantém o time de Pedro Juan Caballero na disputa por uma vaga na fase de grupos

24/02/2026 13h40

Compartilhar
Treinador Eduardo Ledesma balança no cargo

Treinador Eduardo Ledesma balança no cargo Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O lado paraguaio da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero viverá nesta terça-feira (24) a expectativa de que o Club Sportivo 2 de Mayo avance novamente pela Copa Libertadores. O time pedrojuanino enfrenta o Sporting Cristal, jogo de volta, válido pela 2ª fase da competição continental.

Na semana passada, o "Galo norteño" empatou em 2 a 2 jogando em casa e desta vez, uma vitória simples mantém o clube na busca por uma vaga inédita na fase de grupos da competição de clubes mais prestigiada do continente. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. 

Há uma semana, Fernando Cáceres e um gol contra de Cristiano Da Silva deram vantagem ao time paraguaio, em contrapartida, Yotún de pênalti e um gol contra de Ángel Martínez igualaram a série para os peruanos.

Pressionado no Campeonato Paraguaio, a equipe ainda não venceu na competição local onde ocupa a vice-lanterna, com apenas dois pontos em seis jogos. Na última sexta-feira (20), perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0.

Para o confronto decisivo no Peru, o técnico Eduardo Ledesma segue sem o meia Marcelo Acosta, que está lesionado.

Já o Sporting Cristal aposta no fator casa para confirmar a classificação diante de sua torcida, em Callao.

Quem avançar garante vaga na Fase 3 da competição continental. A etapa vale um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2026 ou, no mínimo, a classificação para a fase principal da Copa Sul-Americana de 2026.

Para seguir sonhando com a fase de grupos da Libertadores, 2 de Mayo terá de passar por mais uma fase prévia à fase de grupos, onde enfrentará o vencedor de Huachipato (CHI) ou Carabobo (Venezuela). 

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Gabriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Maxioren Castro, Santiago González e Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Diaz.

Árbitro: Andrés Matonte (URU). Assistentes: Martín Soppi (URU) e Héctor Bergallo (URU). VAR: Leodan González.

Transmissão: Espn e Disney Plus. 

Assine o Correio do Estado

Esporte

Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário

A penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida

23/02/2026 23h00

Compartilhar
Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário

Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário Divulgação

Continue Lendo...

O zagueiro Gustavo Marques, que atacou a árbitra Daiane Muniz após a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo pelo Campeonato Paulista, receberá uma multa do clube no valor de 50% dos seus vencimentos.

Segundo anunciou o Red Bull Bragantino, a penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida. O valor da multa será destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista.

O atleta também não será relacionado para o próximo jogo do time O Red Bull Bragantino recebe o Atheltico-PR, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade", disse o clube em nota.

Após o jogador dizer "colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho" ao criticar a arbitragem de Daiane Muniz, o Red Bull Bragantino se manifestou em defesa da árbitra.

Na zona mista após a partida, o atleta admitiu estar errado e disse ter se desculpado à juíza. "Queria vir a público pedir perdão a todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano. Todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisas que eu não deveria Também fui ali na Daiane, pedi a ela perdão. Ela estava com uma assistente dela. Também pedi perdão a ela, porque ela também é mulher", falou Gustavo Marques.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou dizendo que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), entidade responsável por avaliar quais as punições podem ser aplicadas ao jogador.

Gustavo Marques, de 24 anos, foi revelado pelo América-MG e passou por sucessivos empréstimos, chegando ao futebol de Portugal.

Na Europa, foi contratado pelo Benfica B e integrou o elenco principal do clube. Atualmente, ele continua vinculado ao time português e está emprestado ao Red Bull Bragantino.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante
aposentadoria compulsória

/ 1 dia

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante

2

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores
CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS

/ 1 dia

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores

3

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto
Infraestrutura

/ 1 dia

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto

4

"Não é possível que vão votar nesse infeliz, de novo"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Não é possível que vão votar nesse infeliz, de novo"

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3619, segunda-feira (23/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3619, segunda-feira (23/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 6 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 1 semana

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 semana

Você paga 27,5% de IR?