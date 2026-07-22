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Inter Miami anuncia contratação de Casemiro para jogar ao lado de Messi

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS

Estadão Conteúdo

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22/07/2026 - 23h00
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O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira a contratação de Casemiro. Aos 34 anos, o volante brasileiro chega ao clube da MLS após encerrar sua passagem pelo Manchester United e terá a oportunidade de dividir o elenco com Lionel Messi e Luis Suárez.

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS, com opção de renovação até junho de 2029.

O jogador chega sem custos de transferência, após ficar livre no mercado ao término de seu vínculo com o clube inglês.

"O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim", afirmou o brasileiro.

A contratação encerra uma negociação que se estendeu por mais de três meses.

Além do Inter Miami, Casemiro recebeu sondagens de clubes como Juventus, Inter de Milão e equipes da Arábia Saudita, mas optou pelo projeto da equipe norte-americana.

O volante deixou o Manchester United depois de três temporadas.

Contratado em 2022, após uma trajetória vitoriosa pelo Real Madrid, Casemiro conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra durante sua passagem pelo futebol inglês.

Pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid, o brasileiro também acumula títulos do Campeonato Espanhol, do Mundial de Clubes e da Copa América, este com a seleção.

A estreia pelo Inter Miami ainda depende da emissão do visto de trabalho para os Estados Unidos.

Copa do Mundo

Fifa abre investigação contra Argentina após confusão na final da Copa do Mundo

Relatórios da arbitragem e imagens da decisão serão analisados pela entidade, que apura expulsão de Leandro Paredes, suposta agressão de Nahuel Molina e outros incidentes envolvendo a delegação argentina.

20/07/2026 19h00

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Foto: Divulgação Estadão

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A Fifa, segundo a Sky Sports, abriu uma investigação disciplinar para apurar os incidentes envolvendo integrantes da seleção argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, disputada no último domingo.

A entidade irá analisar os relatórios da arbitragem e as imagens da decisão antes de definir se haverá punições aos envolvidos.

Um dos principais casos sob análise é a expulsão de Leandro Paredes, que recebeu cartão vermelho depois do apito final por conduta violenta durante uma confusão entre jogadores das duas seleções no momento em que os espanhóis comemoravam a conquista do título.

Além do volante, a Fifa também avalia a conduta de Nahuel Molina O lateral é acusado de desferir um soco em Rodri durante o tumulto que marcou a celebração da Espanha.

Outro episódio investigado envolve o auxiliar técnico Roberto Ayala, que teria empurrado Dani Olmo em meio aos desentendimentos.

A entidade também examinará o comportamento da delegação argentina durante a cerimônia de premiação. Parte dos jogadores permaneceu de costas enquanto a Espanha erguia a taça, atitude que gerou críticas após a decisão.

Por enquanto, a entidade não anunciou possíveis sanções nem estabeleceu um prazo para concluir o processo disciplinar. A expectativa é que a análise seja feita nas próximas semanas, quando a entidade deverá divulgar sua decisão oficial.

Eliminação

Inédito: Brasil cai na 1ª fase da Liga das Nações de vôlei masculino

Seleção se despede vencendo China, mas entrou em quadra já eliminada

19/07/2026 23h00

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Adriano, ponteiro da seleção brasileira

Adriano, ponteiro da seleção brasileira Foto: FIV

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A seleção masculina de vôlei está fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez desde a criação do torneio, em 2018. Neste domingo (19), em Chicago (Estados Unidos), o Brasil superou a China por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/20 e 25/21. O triunfo, porém, foi insuficiente para classificar o time comandado por Bernardinho.

Os brasileiros foram a quadra sabendo que já não tinham mais chances de ficar entre os sete primeiros da primeira fase. Após a derrota da última sexta-feira (17) para a Polônia, a equipe verde e amarela dependia de um revés da Bulgária para os Estados Unidos na noite de sábado (18). Também em Chicago, os búlgaros venceram por 3 a 1 e anteciparam a eliminação do Brasil.

Antes da queda precoce de 2026, as piores campanhas da seleção masculina na competição foram as eliminações nas quartas de final em 2022, 2023 e 2024. Em todas as outras edições, o Brasil alcançou pelo menos as semifinais. O único título brasileiro no torneio foi em 2021.

Pelo regulamento da Liga das Nações, vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. Se o triunfo for por 3 a 2, a equipe vencedora faz dois pontos e a que perde soma um ponto.

Ao ganhar por 3 a 0 da China, o Brasil chegou a 19 pontos na classificação da Liga das Nações, atingindo apenas o nono lugar. A Ucrânia, sétima colocada e última seleção na zona de classificação às quartas de final, tem 23 pontos. São três de vantagem para a Bulgária, que ainda joga neste domingo e se igualar aos ucranianos.

O ponteiro Adriano, com 13 pontos, sendo três de saque, foi o melhor jogador do Brasil neste domingo. O central Flávio (12 pontos) e o oposto Darlan (11) também se destacaram. Do lado chinês, o ponteiro Bin Wang, com 10 pontos, foi o único a chegar aos dois dígitos na pontuação.

Apesar de ocupar o último lugar da primeira fase, com apenas um triunfo, a China estará nas quartas de final por ser o país-sede - os jogos, marcados para ocorrer entre 29 de julho e 2 de agosto, serão na cidade de Ningbo. A Polônia é a atual campeã.

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