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Conmebol autoriza homenagem à seleção da Argentina nos playoffs da Sul-Americana

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026

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21/07/2026 - 23h00
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A Conmebol autorizou uma homenagem à seleção da Argentina durante os playoffs da Copa Sul-Americana. A iniciativa foi solicitada pela Associação do Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, e será realizada pelos clubes argentinos que disputarem esta fase do torneio.

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026. A Argentina terminou a competição como vice-campeã mundial, após perder a decisão para a Espanha.

Tapia agradeceu à direção da CONMEBOL pela autorização da homenagem. O dirigente citou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, e o secretário-geral, José Astigarraga, ao comentar a decisão.

"Agradeço ao presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, e ao secretário-geral, José Astigarraga, por autorizarem os clubes argentinos a utilizarem a bandeira de agradecimento à nossa Seleção Argentina nos playoffs da Sul-Americana", declarou o presidente da AFA.

A homenagem será adotada já nos próximos confrontos eliminatórios da competição continental. O Boca Juniors enfrenta o O'Higgins na quinta-feira, às 21h30, na La Bombonera, enquanto o Lanús recebe o Cienciano na quarta, no mesmo horário, na La Fortaleza.

Já o Tigre deve fazer a homenagem no Uruguai. O time argentino desafio o Nacional na quarta-feira, às 19h, no Parque Central.

Eliminação

Inédito: Brasil cai na 1ª fase da Liga das Nações de vôlei masculino

Seleção se despede vencendo China, mas entrou em quadra já eliminada

19/07/2026 23h00

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Adriano, ponteiro da seleção brasileira

Adriano, ponteiro da seleção brasileira Foto: FIV

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A seleção masculina de vôlei está fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez desde a criação do torneio, em 2018. Neste domingo (19), em Chicago (Estados Unidos), o Brasil superou a China por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/20 e 25/21. O triunfo, porém, foi insuficiente para classificar o time comandado por Bernardinho.

Os brasileiros foram a quadra sabendo que já não tinham mais chances de ficar entre os sete primeiros da primeira fase. Após a derrota da última sexta-feira (17) para a Polônia, a equipe verde e amarela dependia de um revés da Bulgária para os Estados Unidos na noite de sábado (18). Também em Chicago, os búlgaros venceram por 3 a 1 e anteciparam a eliminação do Brasil.

Antes da queda precoce de 2026, as piores campanhas da seleção masculina na competição foram as eliminações nas quartas de final em 2022, 2023 e 2024. Em todas as outras edições, o Brasil alcançou pelo menos as semifinais. O único título brasileiro no torneio foi em 2021.

Pelo regulamento da Liga das Nações, vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. Se o triunfo for por 3 a 2, a equipe vencedora faz dois pontos e a que perde soma um ponto.

Ao ganhar por 3 a 0 da China, o Brasil chegou a 19 pontos na classificação da Liga das Nações, atingindo apenas o nono lugar. A Ucrânia, sétima colocada e última seleção na zona de classificação às quartas de final, tem 23 pontos. São três de vantagem para a Bulgária, que ainda joga neste domingo e se igualar aos ucranianos.

O ponteiro Adriano, com 13 pontos, sendo três de saque, foi o melhor jogador do Brasil neste domingo. O central Flávio (12 pontos) e o oposto Darlan (11) também se destacaram. Do lado chinês, o ponteiro Bin Wang, com 10 pontos, foi o único a chegar aos dois dígitos na pontuação.

Apesar de ocupar o último lugar da primeira fase, com apenas um triunfo, a China estará nas quartas de final por ser o país-sede - os jogos, marcados para ocorrer entre 29 de julho e 2 de agosto, serão na cidade de Ningbo. A Polônia é a atual campeã.

COPA 2026

Espanha x Argentina decide a Copa do Mundo neste domingo; confira onde assistir

Decisão será disputada neste domingo (19), nos Estados Unidos; espanhóis buscam o bicampeonato, enquanto argentinos tentam conquistar a quarta taça mundial

19/07/2026 08h00

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Espanha e Argentina fazem a grande decisão da Copa do Mundo 2026 neste domingo (19), nos Estados Unidos

Espanha e Argentina fazem a grande decisão da Copa do Mundo 2026 neste domingo (19), nos Estados Unidos Reprodução

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Os torcedores de Mato Grosso do Sul já têm compromisso marcado neste domingo (19). Às 15h, no horário do Estado, Espanha e Argentina entram em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para decidir o campeão da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a seleção espanhola busca o segundo título mundial, a Argentina tenta conquistar a quarta estrela.

A seleção espanhola tenta conquistar seu segundo título mundial, repetindo o feito alcançado na Copa de 2010, disputada na África do Sul. Já a Argentina busca levantar a taça pela quarta vez e ampliar sua galeria de conquistas, que inclui os Mundiais de 1978, 1986 e 2022.

A Espanha garantiu vaga na decisão ao eliminar a França por 2 a 0, mantendo uma das defesas menos vazadas da competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe aposta na posse de bola, intensidade na marcação e no talento de jogadores como Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal.

Do outro lado, a Argentina avançou após vencer a Inglaterra por 2 a 1 de virada. A equipe dirigida por Lionel Scaloni tenta conquistar o bicampeonato consecutivo, marca alcançada apenas por Brasil e Itália na história das Copas do Mundo e conta novamente com Lionel Messi como principal referência técnica na busca pelo quarto título.

Além da disputa pela taça, a decisão também coloca frente a frente duas gerações do futebol mundial. Enquanto Messi, aos 39 anos, pode ampliar ainda mais sua trajetória na seleção argentina, o jovem Lamine Yamal simboliza a renovação da equipe espanhola.

A programação da decisão começa antes da bola rolar. A cerimônia de encerramento está prevista para começar cerca de 90 minutos antes da partida e contará com apresentações musicais de artistas internacionais.

Outra novidade será o espetáculo realizado no intervalo da partida. Pela primeira vez, uma final de Copa do Mundo terá um halftime show, formato tradicional dos grandes eventos esportivos dos Estados Unidos.

Onde assistir

A final da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, NSports, GE Tv e CazéTV.

Caso conquiste o troféu, a Argentina chegará ao quarto título mundial, ficando atrás apenas do Brasil, maior campeão da história, com cinco conquistas. Já a Espanha pode conquistar sua segunda estrela e igualar seleções como França e Uruguai, ambas bicampeãs mundiais.

Confira o ranking de títulos da Copa do Mundo:

  • Brasil: 5 títulos
  • Alemanha: 4 títulos
  • Itália: 4 títulos
  • Argentina: 3 títulos
  • França: 2 títulos
  • Uruguai: 2 títulos
  • Espanha: 1 título
  • Inglaterra: 1 título

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