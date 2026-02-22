Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos

estadão conteúdo

22/02/2026 - 18h00
O Brasil terminou na 19ª posição no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, marcando a melhor campanha de sua história na competição.

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico, graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, que brilhou no esqui alpino e subiu ao lugar mais alto do pódio.

A conquista de Braathen não apenas quebrou um tabu, como também colocou o Brasil no quadro geral de medalhas ao lado de outras nações que tradicionalmente aparecem na lista de pontuadores.

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos.

Neste domingo, a histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento, a partir de 16h30 (de Brasília).

polêmica

Jogador do Bragantino pede desculpas após fala machista contra árbitra de MS

Após a partida que eliminou o time do Paulistão, zagueiro questionou a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero

22/02/2026 15h30

Árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz foi alvo de falas machistas

Árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz foi alvo de falas machistas Créditos: Fabio Souza/CBF

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, pediu desculpas após questionar e criticar a escalação da árbitra Daiane Muniz para o jogo no qual a sua equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo São Paulo, na noite do último sábado (21), pelo Campeonato Paulista. Daiane é natural de Três Lagoas.

O resultado do jogo eliminou a equipe do Bragantino do Paulistão e, revoltado com a eliminação, o zagueiro concedeu entrevista em campo e direcionou críticas agressivas à arbitragem, questionando a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero.

“Primeiramente, quero falar da arbitragem porque não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era nosso sonho chegar à semifinal, ou até a final, mas ela acabou com nosso jogo. Acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres”, declarou o zagueiro em entrevista após a partida para uma equipe de reportagem da emissora TNT.

As declarações repercutiram negativamente dentro e fora do futebol e, em postagem nas redes sociais, o jogador pediu desculpas pelas declarações.

“Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia. Isso não justifica minha atitude e peço desculpas a todas mulheres e em especial a Daiane […]. Espero sair desse episódio uma pessoa melhor. Prometo aprender com esse erro”.

O Bragantino já havia emitido uma nota na qual lamentou o episódio e afirmou que estudará uma punição ao jogador.

“O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida […]. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta”.

AFederação Paulista de Futebol (FPF) tamém se pronunciou e afirmou que encaminhará a declaração do zagueiro à Justiça Desportiva.

“É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo […]. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça […]. A FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis”.

Árbitra é pioneira

O episódio contrasta com a trajetória de Daiane Muniz, que construiu carreira marcada por pioneirismo. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino. Posteriormente, transferiu-se para a Federação Paulista e passou a integrar o quadro de árbitros de vídeo (VAR) em competições nacionais.

A árbitra também tem experiência internacional. Atuou como árbitra assistente de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada na Costa Rica, em 2022, e repetiu a função na Copa do Mundo Feminina de 2023, consolidando seu nome entre as profissionais de maior projeção da arbitragem brasileira.

* Com Agência Brasil

ESPORTE

Copa SEST SENAT 2026 abre inscrições e terá equipe de MS

Maior torneio de futebol amador do transporte no país chega à 13ª edição, com jogos a partir de março e participação de trabalhadores de todo o Brasil, incluindo Campo Grande

22/02/2026 10h00

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play Divulgação

Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para a 13ª edição da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil voltado exclusivamente aos trabalhadores do setor de transporte. A competição é promovida pelo SEST SENAT e reúne profissionais de todos os modais, além de transportadores autônomos, como caminhoneiros, taxistas e motofretistas.

Com início previsto para 28 de março, a disputa será realizada em três fases, local, regional e nacional, sempre aos finais de semana e feriados. A etapa local ocorre até 28 de junho; a regional, entre 1º e 30 de agosto; e a fase nacional, em formato mata-mata, será disputada de 17 de outubro a 5 de dezembro.

As quartas de final estão marcadas para os dias 7 e 8 de novembro, em São Vicente (SP). Já as semifinais e as finais acontecem em Patos de Minas (MG), nos dias 4 e 5 de dezembro, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.

Além do caráter competitivo, o torneio aposta na integração e na promoção da saúde entre os trabalhadores. Segundo a diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, a Copa vai além das quatro linhas. “Ao incentivar a prática esportiva, fortalecemos hábitos saudáveis, estimulamos o espírito de equipe e contribuímos diretamente para o bem-estar e a produtividade no setor”, afirmou.

Regras e contrapartida social

As partidas seguem as normas da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society, com dois tempos de 25 minutos e sete jogadores em campo. Cada equipe pode inscrever entre dez e 15 atletas, além de técnico e auxiliar técnico, ambos com vínculo comprovado com o setor de transporte.

A inscrição é gratuita, mas há contrapartida social: equipes masculinas devem doar duas cestas básicas no ato da inscrição da fase local; as femininas, uma cesta básica. O regulamento também prevê punição solidária para atletas suspensos, um quilo de alimento por cartão amarelo e dois quilos por cartão vermelho, como condição para retorno após o cumprimento da suspensão.

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play.

Participação feminina ampliada

Na categoria feminina, além das trabalhadoras do transporte, podem participar dependentes maiores de 18 anos e até 30% de atletas da comunidade, ampliando o alcance social da competição.

Campo Grande entre as sedes

No masculino, Campo Grande está entre as unidades confirmadas para a fase local, reforçando a presença de Mato Grosso do Sul no torneio.

Unidades confirmadas – Masculino

  • Pelotas/RS
  • Ponta Grossa/PR
  • São Vicente/SP
  • Vitória da Conquista/BA
  • Brasília/DF
  • Porto Alegre/RS
  • Rio de Janeiro - Deodoro/RJ
  • Cariacica/ES
  • Manaus/AM
  • Recife/PE
  • Contagem/MG
  • Fortaleza/CE
  • Simões Filho/BA
  • Goiânia/GO
  • Campinas/SP
  • Santo André/SP
  • São Paulo - Vila Jaguara/SP
  • São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
  • Cuiabá/MT
  • Londrina/PR
  • Curitiba/PR
  • Maceió/AL
  • Bento Gonçalves/RS
  • Campos dos Goytacazes/RJ
  • Florianópolis/SC
  • João Pessoa/PB
  • Natal/RN
  • Araraquara/SP
  • Divinópolis/MG
  • Campo Grande/MS
  • Pouso Alegre/MG
  • Ribeirão Preto/SP
  • Belém/PA
  • Rio Branco/AC
  • Araçatuba/SP
  • Piracicaba/SP
  • Feira de Santana/BA
  • São José do Rio Preto/SP
  • Uberlândia/MG
  • Juiz de Fora/MG
  • Aracaju/SE
  • Boa Vista/RR
  • Barra Mansa/RJ
  • São Gonçalo/RJ
  • Campina Grande/PB
  • Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Uberaba/MG
  • Bauru/SP
  • Varginha/MG
  • Poços de Caldas/MG
  • Petrolina/PE
  • Jacareí/SP
  • Macapá/AP
  • Patos de Minas/MG
  • Rondonópolis/MT
  • Uruguaiana/RS
  • Vale do Aço/MG
  • Chapecó/SC
  • Teófilo Otoni/MG
  • Belo Horizonte - Jardim Vitória/MG
  • Santarém/PA
  • Marabá/PA
  • Marília/SP
  • Rio Claro/SP
  • Taubaté/SP
  • Cabo de Santo Agostinho/PE
  • Passo Fundo/RS
  • Caruaru/PE
  • Foz do Iguaçu/PR
  • Três Lagoas/MS
  • Rio de Janeiro - Paciência/RJ
  • Guarulhos/SP
  • Itabuna/BA
  • Blumenau/SC
  • Araxá/MG
  • Duque de Caxias/RJ
  • Carazinho/RS
  • Serra Talhada/PE
  • Maringá/PR
  • Joinville/SC
  • Porto Velho/RO
  • Paulínia/SP
  • Pato Branco/PR
  • Rio Negrinho/SC
  • Luís Eduardo Magalhães/BA
  • Manaus/AM
  • Cruzeiro do Sul/AC
  • Vilhena/RO
  • Itabaiana/SE
  • Arapiraca/AL
  • Eunápolis/BA
  • Betim/MG
  • Cascavel/PR
  • João Monlevade/MG
  • Videira/SC
  • Sete Lagoas/MG
  • Três Rios/RJ
  • Alagoinhas/BA

Unidades confirmadas – Feminino

  • Fortaleza/CE
  • Boa Vista/RR
  • Patos de Minas/MG
  • Vitória da Conquista/BA
  • São Paulo - Vila Jaguara/SP
  • São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
  • Cariacica/ES
  • Manaus/AM
  • Contagem/MG
  • Simões Filho/BA
  • Goiânia/GO
  • Londrina/PR
  • Curitiba/PR
  • Maceió/AL
  • Campos dos Goytacazes/RJ
  • Araraquara/SP
  • Belém/PA
  • Rio Branco/AC
  • Feira de Santana/BA
  • São José do Rio Preto/SP
  • Aracaju/SE
  • São Vicente/SP
  • Barra Mansa/RJ
  • São Gonçalo/RJ
  • Petrolina/PE
  • Macapá/AP
  • Ponta Grossa/PR
  • Rondonópolis/MT
  • Chapecó/SC
  • Taubaté/SP
  • Cabo de Santo Agostinho/PE
  • Rio de Janeiro - Paciência/RJ
  • Blumenau/SC
  • Duque de Caxias/RJ
  • Porto Velho/RO
  • Paulínia/SP
  • Luís Eduardo Magalhães/BA
  • Manaus/AM
  • Vilhena/RO
  • Cascavel/PR
  • Alagoinhas/BA

Com inscrições gratuitas e calendário definido, a expectativa é de mais uma edição marcada por disputas acirradas, integração entre categorias e mobilização de trabalhadores em todo o país.

