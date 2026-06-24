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Mundial Feminino de 2027 será disputado em oito cidades brasileiras

Competição começa em 24 de junhodo anjo que vem e terá 32 seleções

agência brasil

24/06/2026 - 22h00
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Falta exatamente 1 ano para o pontapé inicial da Copa do Mundo Feminina. O torneio começa em 24 de junho de 2027 no Brasil e será uma competição histórica. A 10ª edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA e a primeira no Brasil e na América do Sul. Além disso, será a última competição com 32 equipes. A partir de 2031, o torneio será ampliado para 48 seleções.

A Seleção Brasileira chega em busca do título inédito. A melhor campanha verde e amarela é o vice-campeonato em 2007, na China, quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha na decisão.

O técnico brasileiro é Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians e que está à frente da equipe nacional feminina desde setembro de 2023. Ele tem a missão de reestruturar o time, mesclando novos nomes e jogadoras consagradas. No ranking de junho da Fifa, que tem a Espanha na liderança, o time nacional aparece em sétimo.

Nomes como a atacante Tainá Maranhão, do Palmeiras, são peças fundamentais para colocar o Brasil entre as melhores seleções. Com 21 anos, ela marcou o primeiro gol com a camiseta principal do Brasil em fevereiro contra a Costa Rica. Mas o auge da jovem talentosa foi o gol que ajudou a virada canarinho por 2 a 1 sobre os Estados Unidos em junho em São Paulo.

Veterana

Se falarmos em atletas consagradas e veteranas, é impossível não citar a Rainha Marta. Em 2027, ela terá 41 anos, mas dificilmente o técnico Arthur Elias abrirá mão de contar com o talento da craque.

Na carreira, a alagoana já foi medalhista de prata nas Olimpíadas três vezes (Atenas, 2004; Pequim, 2008; Paris, 2024), bicampeã dos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007) e vice-campeã da Copa do Mundo (2007), foi eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa e lidera o ranking de maiores artilheiras da história da Copa do Mundo Feminina com 17 gols.

Últimas classificadas serão conhecidas em 2027

Serão 32 equipes na disputa, em oito grupos com quatro times cada. Até o momento, 14 seleções garantiram a participação na Copa do Mundo Feminina.

O Brasil estará ao lado de Colômbia e da Argentina. As colombianas garantiram o lugar depois de vencer o Paraguai por 4 a 3 na última rodada da Liga das Nações da Conmebol e de terminar o torneio em primeiro com 20 pontos em 8 jogos.

As argentinas finalizaram em segundo com 18 pontos depois de vencer o Equador por 1 a 0 fora de casa. A Austrália foi o primeiro país não-anfitrião a carimbar o passaporte após o 2 a 1 na Coreia do Norte pelas quartas de final da Copa Asiática Feminina da AFC, em Perth. As Matildas estarão no torneio pela nona vez consecutiva.

A China bateu o Taipei Chinês e confirmou a vaga. O país, que sediou a Copa em 1991 e 2007, garantiu presença em nove de dez edições do torneio.

A Coreia do Norte volta ao torneio depois de 16 anos. As atuais campeãs mundiais das categorias Sub-17 e Sub-20 buscam o título do principal torneio da modalidade.

A Coreia do Sul, conhecida como o time das Guerreiras Taegeuk, se classificou para a quinta edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA com uma impressionante goleada por 6 a 0 sobre o Uzbequistão nas quartas de final da Copa Asiática Feminina.

As Filipinas, após estrearem no torneio na Austrália/Nova Zelândia 2023, se classificaram pela segunda vez ao Mundial ao derrotarem o Uzbequistão na repescagem da Copa Asiática Feminina.

O Japão está entre os países que disputaram todas as edições da Copa do Mundo Feminina. Elas mantiveram essa sequência viva ao atropelar as Filipinas nas quartas de final da Copa Asiática Feminina e chegam entre as favoritas ao título.

A Nova Zelândia passeou mais uma vez nas eliminatórias da Oceania, vencendo todas as cinco partidas e marcando 25 gols sem sofrer nenhum. Será a sexta edição consecutiva do Mundial para elas.

Enquanto isso, a Alemanha disputará em 2027 a décima Copa do Mundo Feminina da FIFA e querem voltar ao topo depois da eliminação na fase de grupos em 2023.

Pela Europa, também estão garantidas a Dinamarca, a França e a atual campeã mundial, Espanha.

Outras sete seleções europeias ainda terão vagas na Copa do Mundo Feminina, mas precisarão disputar os play-offs continentais. Na África, a Copa de Nações dará quatro vagas entre julho e agosto. Já a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe fará torneio decisivo no fim de 2026, entre novembro e dezembro, com 4 vagas diretas.

Oito estádios

As cidades-sede do torneio serão Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Río de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

A fase de grupos ocorrerá de 24 de junho a 8 de julho de 2027; as oitavas de final, entre 10 a 13 de julho, quartas de final serão 16 e 17 de julho, as semifinais entre nos dias 20 e 21 de julho. A disputa de 3º Lugar está marcada para 24 de julho e a grande final será em 25 de julho de 2027.

Brasil como sede

A sede da competição foi definida em votação aberta no Congresso da FIFA, em Bangcoc, na Tailândia, em maio de 2024. O Brasil concorreu com a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda, e recebeu 119 votos, enquanto os europeus obtiveram 78.

Fiscalização

MPMS investiga falhas de segurança no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

Estádio está liberado para receber partidas profissionais, mas laudos apontam restrições técnicas, deficiência em sistemas de monitoramento e necessidade de adequações estruturais

23/06/2026 19h46

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Foto: Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para acompanhar as condições de segurança do Estádio Municipal Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, e fiscalizar as adequações necessárias para a realização de partidas da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, competição que teve início no último sábado (20).

O estádio é utilizado como mando de campo pelos quatro representantes da Capital na competição: Comercial, Taveirópolis, Campo Grande e União ABC.A medida foi oficializada pela 43ª Promotoria de Justiça da Capital e publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da instituição.

A investigação tem como foco garantir a segurança dos torcedores, atletas, profissionais envolvidos nos eventos esportivos e demais frequentadores do estádio.

O objetivo é verificar se a estrutura atende integralmente às exigências previstas na Lei Geral do Esporte e nos regulamentos técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes para a realização de competições profissionais.

Documentos e laudos técnicos anexados ao procedimento apontam que o estádio possui capacidade para aproximadamente 3,4 mil espectadores, distribuídos entre arquibancadas cobertas e descobertas. A estrutura conta ainda com vestiários, bilheterias, sanitários e áreas destinadas à circulação do público.

As inspeções realizadas por equipes técnicas concluíram que a estrutura geral do Jacques da Luz atende à maior parte dos requisitos exigidos para o funcionamento.

No entanto, foram identificadas irregularidades que exigem correções. Entre os problemas apontados estão a deterioração de mourões do alambrado, tela de portão solta, ralo pluvial obstruído, tampa de caixa elétrica danificada, trechos com fiação exposta e desgaste na sinalização de vagas reservadas para pessoas com deficiência.

O relatório classificou o estádio como "aprovado com restrições", situação que permite a realização das partidas, mas condiciona a permanência da liberação à execução de melhorias dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores.

Além das falhas estruturais, os laudos destacam limitações operacionais consideradas relevantes para a gestão da segurança em dias de jogos. Uma das principais observações refere-se à quantidade de catracas disponíveis para acesso do público.

Atualmente, a proporção é de apenas uma catraca para cada 660 torcedores, índice considerado abaixo do ideal para garantir fluxo adequado e controle eficiente de entrada.

Outro ponto que chamou atenção dos técnicos foi a ausência de equipamentos considerados importantes para o monitoramento e gerenciamento de riscos.

O estádio não possui sistema de videomonitoramento por câmeras, sonorização fixa nem uma central integrada de controle operacional, estruturas frequentemente utilizadas para coordenar ações de segurança, orientar o público e responder rapidamente a situações de emergência.

Apesar das restrições identificadas, a documentação apresentada ao Ministério Público indica que os sistemas relacionados à prevenção e combate a incêndios encontram-se regulares.

O estádio possui certificação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, com documentação válida e apta para funcionamento. Ainda assim, o cumprimento dessas exigências continuará sendo acompanhado ao longo da competição.

Com a abertura do inquérito civil, o MPMS passa a monitorar permanentemente as condições do Jacques da Luz durante a disputa da Série B estadual.

A intenção é assegurar que as adequações necessárias sejam executadas e mantidas, reduzindo riscos e garantindo que o estádio opere dentro dos padrões exigidos para eventos esportivos profissionais.

A iniciativa ocorre em um momento de maior atenção à segurança nos estádios brasileiros, especialmente diante da necessidade de garantir condições adequadas de acesso, evacuação, controle de público e resposta a emergências.

O acompanhamento ministerial também busca prevenir problemas futuros e assegurar que a experiência dos torcedores ocorra em ambiente seguro e compatível com as exigências legais.

Estadual

Série B de MS finaliza primeira rodada, com derrota de favorito

Após uma rodada, C.E.U ABC lidera e Misto completa a zona de acesso

23/06/2026 10h45

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Aquidauanense vence o Comercial na estreia do campeonato estadual

Aquidauanense vence o Comercial na estreia do campeonato estadual Foto: Reprodução

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Para quem gosta e aprecia o bom e velho futebol raiz, começou no último sábado (20), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B e a edição de 2026 conta com velhos conhecidos do certame pantaneiro. 

Times como, Misto de Três Lagoas, 7 de Setembro de Dourados, C.E.U. ABC e Campo Grande, voltaram a disputa do futebol profissional, após temporadas de hiato. 

Além das equipes que voltaram, o Aquidauanense que foi rebaixado em 2025 também está na disputa, Comercial, Taveirópolis e São Gabriel, jogaram a Série B em 2025 e retornam este ano para buscarem o tão sonhado retorno à elite estadual. 

A competição esse ano é de tiro curto, sem margens para erros e cada ponto perdido, vai fazer falta na hora de decidir os classificados para a primeira divisão.  

OS RESULTADOS 

Fazendo a partida de abertura no sábado, Aquidauanense e Comercial se enfrentaram no Estádio Noroeste em Aquidauana e a festa foi para os donos da casa, que venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Gabriel Souza. 

O domingo contou com dois jogos, em Dourados, o 7 de Setembro recebeu no Douradão a equipe do Campo Grande e por lá ninguém saiu com os três pontos, empate em 1 a 1. O gol do Sete saiu dos pés de Lucas Gabriel, enquanto a equipe campograndense balançou as redes com Elyahu Oliveira. 

Jogando em Campo Grande, São Gabriel e C.E.U. ABC se enfrentaram pela primeira rodada e terminou com vitória do União ABC por 2 a 0, o time da capital foi às redes com Erick Fábio e Kauê Viana. 

Para fechar a rodada, Taveirópolis e Misto se enfrentaram no Jacques da Luz, na segunda-feira (22), e fizeram a partida com mais gols desta rodada, ao total foram três, uma vez que o Misto venceu por 2 a 1. 

Para a equipe da capital, o gol foi marcado por Lucas Carpeggiani, do outro lado Isaac Matheus e Alexandre Rodrigues, conhecido como Micharia, fizeram os gols da equipe três-lagoense. 

CLASSIFICAÇÃO

Com o término da rodada, a zona de classificação para elite está ocupada por União ABC e Misto, a equipe do Aquidauanense vem logo na sequência, todas as equipes têm três pontos, sendo separadas apenas pelo critério de desempate. 

Para quem não perdeu e nem ganhou, que é o caso do 7 de Setembro e do Campo Grande, ficam no meio da tabela em 4º e 5º colocado respectivamente. 

Já para a turma que perdeu na estreia, precisam ligar o alerta e ficar atentos com futuros deslizes. Taveirópolis, Comercial e São Gabriel, completam a tabela em 6º, 7º e 8º lugar respectivamente. 

Aquidauanense vence o Comercial na estreia do campeonato estadualFoto: Flashscore

SEQUÊNCIA 

A segunda rodada da Série B já começa durante a semana, na quinta-feira (25) o Comercial vai em busca da primeira vitória e recebe o 7 de Setembro em Campo Grande. 

No sábado, dia 27, o Campo Grande recebe a equipe do São Gabriel no Jacques da Luz, enquanto o Misto, que jogará no Estádio Madrugadão, enfrenta o Aquidauanense. 

E para fechar a rodada,  União ABC e Taveirópolis duelam no Estádio das Moreninhas. 

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