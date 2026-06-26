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COPA DO MUNDO

França e Noruega decidem hoje a liderança do Grupo I

Dia ainda terá definições de classificados nos Grupos G e H para o mata-mata

Da Redação

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26/06/2026 - 10h30
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Com seis pontos conquistados e garantidas na segunda fase da Copa do Mundo, França e Noruega se enfrentam hoje, a partir das 15h (horário de MS), para definir quem ficará com a liderança do Grupo I. A partida será no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

A França leva vantagem no saldo de gols e joga pelo empate para terminar na frente. A Noruega, de volta a uma Copa do Mundo (desde 1998), precisa vencer para assumir a liderança.

Além da briga pelo primeiro lugar no grupo, a partida também promete um duelo particular entre Kylian Mbappé e Erling Haaland, que marcaram quatro gols cada até aqui e estão entre os artilheiros desta Copa do Mundo.

A partida também tem um capítulo fora das quatro linhas: o técnico francês Didier Deschamps não estará à beira do campo, após retornar à Europa pela morte da mãe, e a equipe será comandada pelo auxiliar Guy Stéphan.

A França combina volume ofensivo e mais solidez defensiva, com apenas um gol sofrido em dois jogos. A Noruega aposta na força física, na pressão alta e nas transições rápidas para Haaland, e já soma sete gols marcados, mas levou gols nas duas partidas.

Esse contraste entre o ataque norueguês e a defesa francesa promete ser um dos pontos decisivos.

Esta será a 16ª vez que as equipes se enfrentam, porém, nunca estiveram frente a frente em uma Copa do Mundo. Das 15 partidas já disputadas foram 7 vitórias da França, 4 empates e 4 triunfos da Noruega.

Apesar da vantagem dos franceses, o último confronto entre as seleções ocorreu em 2014 (vitória de 4 a 0 para a França), portanto, antes dessa geração, que já pode ser considerada brilhante, da Noruega.

Haaland faz seu primeiro mundial e já marcou quatro vezes
Foto: Divulgação / Fifa

NORUEGA

Esta é apenas a quarta Copa do Mundo que os noruegueses participam, antes tiveram em 1938, 1994 e 1998. Até agora eles chegaram apenas até as oitavas de final (1938 e 1998).

A geração de ouro, como são chamados pelos noruegueses os atuais convocados, foi uma das quatro seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo que conseguiram a vaga com 100% de aproveitamento, ou seja, os comandados de Solbakken venceram os seus oito compromissos no Grupo I da zona europeia.

O apelido muito tem a ver com o centro-avante noruegues. Erling Haaland precisou de apenas um jogo nesta Copa do Mundo para igualar seu compatriota Kjetil Rekdal, e de mais um para superá-lo: o atacante do Manchester City chegou a quatro gols no torneio e já é o maior goleador norueguês no torneio.

Até então, Rekdal era o único norueguês a balançar a rede mais de uma vez em Copas, mas segue sendo o único do país a marcar em mais de uma edição.

O primeiro gol foi contra o México na fase de grupos dos EUA 1994. Quatro anos depois, converteu o pênalti que derrubou o Brasil ainda na primeira fase e classificou sua seleção para os mata-matas.

Para esta partida decisiva, a Noruega deve ter uma baixa. O lateral-direito Julian Ryerson saiu lesionado da partida contra Senegal e deve dar lugar a Marcus Holmgren Pedersen.

Esportes_Mbappe_FIFAKylian Mbappé também disputa a artilharia histórica de Copas
Foto: Divulgação / Fifa

FRANÇA

Diferente da Noruega, a França disputa sua 17ª Copa do Mundo, a oitava consecutiva. Os franceses já venceram a competição duas vezes, em 1998 e 2018.

E este elenco é o mesmo que foi o finalista da Copa do Mundo de 2022, que perdeu para a Argentina.

Se a geração norueguesa é considerada de ouro, esta geração francesa não é diferente. Seus jogadores estão entre os melhores do mundo em suas posições e ainda conta com o melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé, que venceu as últimas duas edições da Liga dos Campeões da UEFA com o PSG.

Para esta partida, a principal dúvida da França está na lateral esquerda, entre Lucas Digne e Theo Hernández. Além disso, sentirá a falta de seu treinador, Didier Deschamps.

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DEFINIÇÕES

Com Brasil em campo, Copa tem seis confrontos nesta quarta

Jogos dos grupos acontecem nos mesmos horários, o que ocorre para evitar o que se chama de jogo de compadres

24/06/2026 07h21

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O treinador da equipe brasileira ainda não definiu o time titular, mas apontou que Ryan deve substituir o lesionado Raphinha

O treinador da equipe brasileira ainda não definiu o time titular, mas apontou que Ryan deve substituir o lesionado Raphinha

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A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com seis partidas distribuídas entre os grupos A, B e C. O destaque da rodada é para a partida entre Brasil e Escócia, às 18h (MS) pelo Grupo C, em Miami.

No mesmo horário, será disputada a outra partida da chave, entre Marrocos e Haiti, em Atlanta. Como previsto pelo regulamento, os jogos de cada chave ocorrem de forma simultânea na última rodada da fase de grupos, de forma a evitar favorecimento a alguma seleção.

As primeiras partidas do dia serão pelo Grupo B, às 15h (MS). Suíça e Canadá se enfrentam em Vancouver, enquanto a equipe de Bósnia e Herzegovina encara o Catar, em Seattle.

A rodada do dia encerra às 21h (MS) com as partidas do Grupo A. O México enfrenta a República Tcheca, na Cidade do México; e a Coreia do Sul joga contra a África do Sul, em Monterrey.

Classificação nos grupos

Grupo C

Brasil – 4 pontos; saldo de gols: 3

Marrocos – 4 pontos; saldo de gols: 1

Escócia – 3 pontos; saldo de gols: 0

Haiti – 0 ponto; saldo de gols: -4

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

2ª rodada
Escócia 0 x 1 Marrocos

Brasil 3 x 0 Haiti

Brasil e Marrocos chegam à última rodada com quatro pontos cada, ocupando as duas primeiras posições da chave. A Escócia aparece na sequência, ainda com chances de classificação, enquanto o Haiti precisa de vitória e combinação de resultados para avançar entre as melhores terceiras colocadas nos 12 grupos.

O confronto entre Brasil e Escócia é direto na disputa por vaga, enquanto Marrocos tenta confirmar a classificação diante do Haiti.

 Grupo A

México – 6 pontos; saldo de gols: 3

Coreia do Sul – 3 pontos; saldo de gols: 0

República Tcheca – 1 ponto; saldo de gols: -1

África do Sul – 1 ponto; saldo de gols: -2

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

2ª rodada
República Tcheca 1 x 1 África do Sul

México 1 x 0 Coreia do Sul

México chega à rodada final já classificado, com seis pontos obtidos nas duas primeiras rodadas.

Sua adversária, a República Tcheca, entra em campo na busca de pontos que podem garantir a classificação – em uma disputa direta com as duas equipes que se enfrentarão na outra partida do grupo: África do Sul e Coreia do Sul.

Com três pontos nas duas primeiras rodadas, a Coreia do Sul depende apenas de si para garantir vaga.

Grupo B

Canadá – 4 pontos; saldo de gols: 6

Suíça – 4 pontos; saldo de gols: 3

Bósnia e Herzegovina – 1 ponto; saldo de gols: -3

Catar – 1 ponto; saldo de gols: -6

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

2ª rodada
Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Canadá 6 x 0 Catar

O principal confronto do Grupo B será entre as duas equipes que lideram a chave: Canadá e Suíça, com quatro pontos cada. A liderança da chave, portanto, será decidida nesta partida de hoje, o que garante ainda mais emoção para o confronto.

Com um ponto cada, Bósnia e Catar também entram em campo precisando de vitória para, em uma combinação de resultados, manter chances de classificação.

Fiscalização

MPMS investiga falhas de segurança no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

Estádio está liberado para receber partidas profissionais, mas laudos apontam restrições técnicas, deficiência em sistemas de monitoramento e necessidade de adequações estruturais

23/06/2026 19h46

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Foto: Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para acompanhar as condições de segurança do Estádio Municipal Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, e fiscalizar as adequações necessárias para a realização de partidas da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, competição que teve início no último sábado (20).

O estádio é utilizado como mando de campo pelos quatro representantes da Capital na competição: Comercial, Taveirópolis, Campo Grande e União ABC.A medida foi oficializada pela 43ª Promotoria de Justiça da Capital e publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da instituição.

A investigação tem como foco garantir a segurança dos torcedores, atletas, profissionais envolvidos nos eventos esportivos e demais frequentadores do estádio.

O objetivo é verificar se a estrutura atende integralmente às exigências previstas na Lei Geral do Esporte e nos regulamentos técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes para a realização de competições profissionais.

Documentos e laudos técnicos anexados ao procedimento apontam que o estádio possui capacidade para aproximadamente 3,4 mil espectadores, distribuídos entre arquibancadas cobertas e descobertas. A estrutura conta ainda com vestiários, bilheterias, sanitários e áreas destinadas à circulação do público.

As inspeções realizadas por equipes técnicas concluíram que a estrutura geral do Jacques da Luz atende à maior parte dos requisitos exigidos para o funcionamento.

No entanto, foram identificadas irregularidades que exigem correções. Entre os problemas apontados estão a deterioração de mourões do alambrado, tela de portão solta, ralo pluvial obstruído, tampa de caixa elétrica danificada, trechos com fiação exposta e desgaste na sinalização de vagas reservadas para pessoas com deficiência.

O relatório classificou o estádio como "aprovado com restrições", situação que permite a realização das partidas, mas condiciona a permanência da liberação à execução de melhorias dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores.

Além das falhas estruturais, os laudos destacam limitações operacionais consideradas relevantes para a gestão da segurança em dias de jogos. Uma das principais observações refere-se à quantidade de catracas disponíveis para acesso do público.

Atualmente, a proporção é de apenas uma catraca para cada 660 torcedores, índice considerado abaixo do ideal para garantir fluxo adequado e controle eficiente de entrada.

Outro ponto que chamou atenção dos técnicos foi a ausência de equipamentos considerados importantes para o monitoramento e gerenciamento de riscos.

O estádio não possui sistema de videomonitoramento por câmeras, sonorização fixa nem uma central integrada de controle operacional, estruturas frequentemente utilizadas para coordenar ações de segurança, orientar o público e responder rapidamente a situações de emergência.

Apesar das restrições identificadas, a documentação apresentada ao Ministério Público indica que os sistemas relacionados à prevenção e combate a incêndios encontram-se regulares.

O estádio possui certificação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, com documentação válida e apta para funcionamento. Ainda assim, o cumprimento dessas exigências continuará sendo acompanhado ao longo da competição.

Com a abertura do inquérito civil, o MPMS passa a monitorar permanentemente as condições do Jacques da Luz durante a disputa da Série B estadual.

A intenção é assegurar que as adequações necessárias sejam executadas e mantidas, reduzindo riscos e garantindo que o estádio opere dentro dos padrões exigidos para eventos esportivos profissionais.

A iniciativa ocorre em um momento de maior atenção à segurança nos estádios brasileiros, especialmente diante da necessidade de garantir condições adequadas de acesso, evacuação, controle de público e resposta a emergências.

O acompanhamento ministerial também busca prevenir problemas futuros e assegurar que a experiência dos torcedores ocorra em ambiente seguro e compatível com as exigências legais.

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