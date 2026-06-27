Mesmo em clima de Copa, Série B de MS agita o fim de semana no estado

Copa do Mundo

Astro do Real Madrid marca duas vezes, comanda vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e ajuda seleção a avançar em primeiro lugar; Neymar volta a vestir a camisa do Brasil após quase três anos

A seleção brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo ao derrotar a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com atuação decisiva de Vinicius Junior, autor de dois gols, o Brasil encerrou a primeira fase invicto e garantiu vaga no mata-mata da competição. A partida também marcou o retorno de Neymar à equipe nacional após 981 dias afastado.

O próximo compromisso da seleção será no dia 29, segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. O adversário sairá do Grupo F e pode ser Holanda, Japão ou Suécia, dependendo dos resultados da rodada final da chave.

Principal nome do Brasil neste Mundial, Vinicius Junior mais uma vez foi o destaque da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante do Real Madrid assumiu o protagonismo da seleção e participou diretamente de seis dos sete gols marcados pelo time na competição, sendo responsável por quatro deles.

O primeiro gol saiu logo aos seis minutos de jogo. Escalado na vaga de Raphinha, que se recupera de lesão, Rayan pressionou a saída de bola escocesa e interceptou um passe do zagueiro McKenna. A sobra ficou para Vinicius Junior, que driblou o goleiro Gunn e abriu o placar com tranquilidade.

A pressão brasileira continuou. Vini chegou a balançar as redes novamente após roubar a bola de Hendry na entrada da área, mas o árbitro mexicano anulou a jogada por falta do atacante, após revisão do lance no VAR.

A anulação não abalou o camisa 7. Ainda no primeiro tempo, ele voltou a aparecer em posição decisiva. Após sequência de investidas ofensivas de Matheus Cunha e Danilo, Vinicius surgiu livre na área e cabeceou para o gol vazio depois de uma saída equivocada de Gunn. O passe foi de Bruno Guimarães, que mais uma vez teve atuação destacada na construção das jogadas.

O terceiro gol veio aos 14 minutos da etapa final. Em boa jogada ofensiva, Bruno Guimarães recebeu de frente para o gol, mas preferiu servir Matheus Cunha, que apenas completou para a rede e definiu o resultado.

Sem ser pressionado pelo placar, o Brasil administrou a vantagem com segurança. A Escócia chegou a criar algumas oportunidades, mas Alisson respondeu bem quando exigido e garantiu mais um jogo sem sofrer gols.

Com o resultado encaminhado, Ancelotti aproveitou para promover o aguardado retorno de Neymar. O atacante entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vaga de Matheus Cunha, encerrando uma ausência que durava 981 dias. Sua última partida pela seleção havia sido em outubro de 2023, contra o Uruguai, quando sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por longo período.

Nos minutos finais, Neymar participou da circulação da bola, cobrou escanteios e ajudou a controlar o ritmo da partida. Sem precisar forçar o jogo, o Brasil construiu sua atuação mais consistente na Copa até agora e avançou ao mata-mata com autoridade, embalado pelo talento de Vinicius Junior e pela volta de seu camisa 10.