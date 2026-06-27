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Mesmo em clima de Copa, Série B de MS agita o fim de semana no estado

Pela segunda rodada da competição, Campo Grande recebe São Gabriel enquanto o Aquidauanense visita o Misto

João Pedro Zequini

27/06/2026 - 11h00
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Mesmo com a realização da Copa do Mundo o futebol em Mato Grosso do Sul não para e neste sábado (27), a competição continua com a equipe do Campo Grande recebendo o time do São Gabriel e o Misto enfrentando o Aquidauanense. 

As partidas são válidas pela segunda rodada, que teve o seu início na última quinta-feira (25), com o Comercial enfrentando o 7 de Setembro, no Estádio das Moreninhas.

O time comercialino conquistou a primeira vitória na competição ao vencer a equipe douradense por 2 a 1. 

Na partida entre Campo Grande e São Gabriel é importante para ambas as equipes, e apesar do campeonato estar apenas na segunda rodada, é uma competição de tiro curto, com poucos jogos, então pontuar é necessário. 

E diante disso os as equipes buscam sua primeira vitória na competição, visto que na primeira rodada o Campo Grande empatou fora de casa e o São Gabriel perdeu para o União ABC. A partida acontece no Estádio das Moreninhas e a bola rola às 15h, horário de MS. 

No outro jogo do dia o Misto de Três Lagoas recebe no Madrugadão a equipe do Aquidauanense e pode se dizer que é uma partida que vale a liderança. 

Na estreia da competição a equipe três lagoense, foi a Campo Grande e venceu o Taveirópolis, enquanto o time de Aquidauana bateu o Comercial por 1 a 0, jogando no Noroeste. 

Em caso de vitória de um dos dois lados, significa liderança provisória até segunda-feira (29), quando a rodada se encerra com Taveirópolis e União ABC. 

O confronto entre Misto e Aquidauanense acontece neste sábado no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas e por lá a partida também começa às 15h. 

Copa do Mundo

Com dois gols de Vini Jr., Brasil vence Escócia, avança em primeiro e celebra retorno de Neymar

Astro do Real Madrid marca duas vezes, comanda vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e ajuda seleção a avançar em primeiro lugar; Neymar volta a vestir a camisa do Brasil após quase três anos

24/06/2026 20h26

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Vini Jr comemora gol contra a Escócia

Vini Jr comemora gol contra a Escócia Divulgação/Fifa

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A seleção brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo ao derrotar a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com atuação decisiva de Vinicius Junior, autor de dois gols, o Brasil encerrou a primeira fase invicto e garantiu vaga no mata-mata da competição. A partida também marcou o retorno de Neymar à equipe nacional após 981 dias afastado.

O próximo compromisso da seleção será no dia 29, segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. O adversário sairá do Grupo F e pode ser Holanda, Japão ou Suécia, dependendo dos resultados da rodada final da chave.

Principal nome do Brasil neste Mundial, Vinicius Junior mais uma vez foi o destaque da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante do Real Madrid assumiu o protagonismo da seleção e participou diretamente de seis dos sete gols marcados pelo time na competição, sendo responsável por quatro deles.

O primeiro gol saiu logo aos seis minutos de jogo. Escalado na vaga de Raphinha, que se recupera de lesão, Rayan pressionou a saída de bola escocesa e interceptou um passe do zagueiro McKenna. A sobra ficou para Vinicius Junior, que driblou o goleiro Gunn e abriu o placar com tranquilidade.

A pressão brasileira continuou. Vini chegou a balançar as redes novamente após roubar a bola de Hendry na entrada da área, mas o árbitro mexicano anulou a jogada por falta do atacante, após revisão do lance no VAR.

A anulação não abalou o camisa 7. Ainda no primeiro tempo, ele voltou a aparecer em posição decisiva. Após sequência de investidas ofensivas de Matheus Cunha e Danilo, Vinicius surgiu livre na área e cabeceou para o gol vazio depois de uma saída equivocada de Gunn. O passe foi de Bruno Guimarães, que mais uma vez teve atuação destacada na construção das jogadas.

O terceiro gol veio aos 14 minutos da etapa final. Em boa jogada ofensiva, Bruno Guimarães recebeu de frente para o gol, mas preferiu servir Matheus Cunha, que apenas completou para a rede e definiu o resultado.

Sem ser pressionado pelo placar, o Brasil administrou a vantagem com segurança. A Escócia chegou a criar algumas oportunidades, mas Alisson respondeu bem quando exigido e garantiu mais um jogo sem sofrer gols.

Com o resultado encaminhado, Ancelotti aproveitou para promover o aguardado retorno de Neymar. O atacante entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vaga de Matheus Cunha, encerrando uma ausência que durava 981 dias. Sua última partida pela seleção havia sido em outubro de 2023, contra o Uruguai, quando sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por longo período.

Nos minutos finais, Neymar participou da circulação da bola, cobrou escanteios e ajudou a controlar o ritmo da partida. Sem precisar forçar o jogo, o Brasil construiu sua atuação mais consistente na Copa até agora e avançou ao mata-mata com autoridade, embalado pelo talento de Vinicius Junior e pela volta de seu camisa 10.

DEFINIÇÕES

Com Brasil em campo, Copa tem seis confrontos nesta quarta

Jogos dos grupos acontecem nos mesmos horários, o que ocorre para evitar o que se chama de jogo de compadres

24/06/2026 07h21

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O treinador da equipe brasileira ainda não definiu o time titular, mas apontou que Ryan deve substituir o lesionado Raphinha

O treinador da equipe brasileira ainda não definiu o time titular, mas apontou que Ryan deve substituir o lesionado Raphinha

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A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com seis partidas distribuídas entre os grupos A, B e C. O destaque da rodada é para a partida entre Brasil e Escócia, às 18h (MS) pelo Grupo C, em Miami.

No mesmo horário, será disputada a outra partida da chave, entre Marrocos e Haiti, em Atlanta. Como previsto pelo regulamento, os jogos de cada chave ocorrem de forma simultânea na última rodada da fase de grupos, de forma a evitar favorecimento a alguma seleção.

As primeiras partidas do dia serão pelo Grupo B, às 15h (MS). Suíça e Canadá se enfrentam em Vancouver, enquanto a equipe de Bósnia e Herzegovina encara o Catar, em Seattle.

A rodada do dia encerra às 21h (MS) com as partidas do Grupo A. O México enfrenta a República Tcheca, na Cidade do México; e a Coreia do Sul joga contra a África do Sul, em Monterrey.

Classificação nos grupos

Grupo C

Brasil – 4 pontos; saldo de gols: 3

Marrocos – 4 pontos; saldo de gols: 1

Escócia – 3 pontos; saldo de gols: 0

Haiti – 0 ponto; saldo de gols: -4

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

2ª rodada
Escócia 0 x 1 Marrocos

Brasil 3 x 0 Haiti

Brasil e Marrocos chegam à última rodada com quatro pontos cada, ocupando as duas primeiras posições da chave. A Escócia aparece na sequência, ainda com chances de classificação, enquanto o Haiti precisa de vitória e combinação de resultados para avançar entre as melhores terceiras colocadas nos 12 grupos.

O confronto entre Brasil e Escócia é direto na disputa por vaga, enquanto Marrocos tenta confirmar a classificação diante do Haiti.

 Grupo A

México – 6 pontos; saldo de gols: 3

Coreia do Sul – 3 pontos; saldo de gols: 0

República Tcheca – 1 ponto; saldo de gols: -1

África do Sul – 1 ponto; saldo de gols: -2

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

2ª rodada
República Tcheca 1 x 1 África do Sul

México 1 x 0 Coreia do Sul

México chega à rodada final já classificado, com seis pontos obtidos nas duas primeiras rodadas.

Sua adversária, a República Tcheca, entra em campo na busca de pontos que podem garantir a classificação – em uma disputa direta com as duas equipes que se enfrentarão na outra partida do grupo: África do Sul e Coreia do Sul.

Com três pontos nas duas primeiras rodadas, a Coreia do Sul depende apenas de si para garantir vaga.

Grupo B

Canadá – 4 pontos; saldo de gols: 6

Suíça – 4 pontos; saldo de gols: 3

Bósnia e Herzegovina – 1 ponto; saldo de gols: -3

Catar – 1 ponto; saldo de gols: -6

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

2ª rodada
Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Canadá 6 x 0 Catar

O principal confronto do Grupo B será entre as duas equipes que lideram a chave: Canadá e Suíça, com quatro pontos cada. A liderança da chave, portanto, será decidida nesta partida de hoje, o que garante ainda mais emoção para o confronto.

Com um ponto cada, Bósnia e Catar também entram em campo precisando de vitória para, em uma combinação de resultados, manter chances de classificação.

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