Campo-grandense Éderson deve ser titular hoje em amistoso da seleção brasileira

De origem terena e campo-grandense, o volante Éderson começou entre os titulares no último treino, realizado nesta sexta-feira (07), e deve estar na escalação inicial para o amistoso contra o México, deste sábado, às 21h (horário de MS), no Texas (EUA).

O jogador da Atalanta (Itália) foi um dos convocados adicionais de Dorival Júnior para a disputa da Copa América, do qual ele convocou 23 jogadores e, posteriormente, com aval da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol), pôde chamar mais três, e Éderson estava entre eles.

Porém, antes do torneio continental, que começa dia 24 de junho, há dois amistosos a serem realizados como preparação para a competição. O primeiro deles é neste sábado (08), contra o México, nos Estados Unidos, país-sede da Copa América deste ano.

Já que Dorival planeja poupar as principais estrelas e testar novas peças neste jogo, ele foi a campo no último treino desta sexta-feira (07) com um elenco alternativo, composto por: Alisson, Yan Couto, Éder Militão, Bremer e Guilherme Arana; Éderson, Douglas Luiz e Andreas Pereira; Gabriel Martinelli, Evanílson e Savinho.

Na terça-feira (05), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) produziu uma matéria especial com o jogador de Campo Grande, contando a temporada de destaque do atleta e qual seu principal objetivo nesta competição continental.

"Só de estar aqui é um sonho realizado. Trabalhei muito forte para chegar na Seleção. Quero poder participar e entrar na história ao conquistar a Copa América", acrescentou.

Importante citar que Éderson foi campeão da Liga Europa pela Atalanta, no dia 22 de maio, após golear o Bayer Leverkusen (Alemanha) por 3x0, com atuação de destaque do volante brasileiro.

Após o amistoso desta noite, o próximo será contra o Estados Unidos, no país norte-americano, na quarta-feira (12), às 19h. Dependendo da atuação e do desgaste físico de Éderson, ele também pode começar entre os titulares para este último jogo preparatório.

Homenageado na cidade natal

O jogador de Campo Grande deu seus primeiros passos entre os anos de 2006 e 2011, quando tinha entre 7 a 12 anos, em uma escolinha no bairro Tiradentes, o Instituto Bola de Ouro.

Para homenagear o atleta oriundo da escola de futebol, um cartaz com os dizeres "Parabéns Éderson. Agora na Seleção Brasileira. Mais um cidadão de bem formado pelo Instituto Bola de Ouro" foi colocado na frente do campo de futebol que ele jogou durante cinco anos da vida.

Inclusive, através das atuações destaques na escolinha, o jogador fez testes para entrar em times de ponta do país, como o São Paulo Futebol Clube, mas foi rejeitado, o deixando frustrado e quase fazendo largar o esporte.

Porém, seu treinador e presidente do Instituto Bola de Ouro, Jairo Cesar, foi até a casa do jovem jogador, sabendo do enorme potencial do garoto, e insistiu para que Éderson voltasse a praticar futebol.

Trajetória

Após jogar na base do Desportivo Brasil (SP) desde o sub-15, em julho de 2019 o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020.

Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza, sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana da Itália, por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente, despertando o interesse da Atalanta, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, clubes gigantes como Barcelona, Liverpool, Manchester United e Milan apresentaram interesse em contar com o futebol do volante campo-grandense para a próxima temporada.

**Colaboraram Alanis Netto, Judson Marinho e Leo Ribeiro

