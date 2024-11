Jogador de MS pode ser campeão da Libertadores neste sábado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com o campo-grandense Matheus Martins no elenco, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste sábado (30) pela final da Copa Libertadores da América de 2024. O clube carioca nunca foi campeão da competição continental e busca seu primeiro título de expressão desde 1995, quando ergueu a taça de campeão brasileiro.

O atacante sul-mato-grossense de 21 anos chegou há, aproximadamente, quatro meses no clube carioca e logo caiu nas graças do torcedor, principalmente por ter sido idealizador da frase mais usada pelos botafoguenses nesses meses de ouro que o time vive: "É tempo de Botafogo!".

A primeira vez que o atleta usou essa frase foi em um post no Instagram após sua coletiva de apresentação no clube e, na chegada do elenco à Argentina, país-sede da final deste sábado, os próprios jogadores botafoguenses estavam usando uma camisa especial com a frase.

Nesta semana, em entrevista ao canal oficial do Botafogo no Youtube, o BotafogoTV, Matheus revelou surpresa pela repercussão do lema.

"Acabou pegando, mas foi bem natural. Não sabia que ia estar saindo com a repercussão toda. E a torcida agora usa nos estádios. Já vi bandeira no estádio do Nilton Santos, em todo lugar. Virou uma marca mesmo. Fico feliz de ter participado disso também. Então, acho que encaixei muito bem aqui, estou muito feliz", disse o campo-grandense.

A final acontece neste sábado (30), às 16h (horário de MS), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. É esperado um público de 70 a 75 mil torcedores, além de show musical do rapper atleticano Djonga e do sambista botafoguense Marcelo Adnet.

Como dito, se o Botafogo vencer, será o primeiro título continental da história do clube. Já o Galo está em busca do bicampeonato continental (o único foi conquistado em 2013), mas vem de 10 jogos sem vencer. Está é a quarta decisão entre clubes brasileiros nas últimas cinco decisões da Libertadores.

Tem estrela

Na atual temporada, Matheus Martins soma 17 atuações com a camisa da Estrela Solitária, com dois gols e uma assistência, e são nestes números que está o outro motivo para o jogador ter caído nas graças da torcida de forma tão precoce: sua estrela em decisão.

No dia 18 de agosto, o Botafogo venceu o clássico contra o Flamengo pelo placar de 4x1 e Matheus saiu do banco para marcar dois gols. Na mesma semana, no dia 21, o campo-grandense foi responsável por uma assistência contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores, jogo que acabou na classificação do clube carioca para a próxima fase da competição, pelo placar agregado de 4x3.

Falando em próxima fase, nas quartas de final do torneio continental o clube carioca enfrentou o São Paulo e viu a classificação para a semifinal sair dos pés de Matheus Martins.

No dia 25 de julho, a disputa foi para os pênaltis após empatar em 1x1 no agregado. O São Paulo foi pior e perdeu duas (com Calleri e Rodrigo Nestor) de seis cobranças. Enquanto isso, o Botafogo foi mais eficiente e, em cobrança de Matheus Martins no canto superior direito, a vaga na semifinal foi para o clube carioca em pleno território paulista.

"Eu estava muito confiante, porque na base eu sempre batia muito pênalti assim, da mesma maneira que eu bati. É só na hora que você vai caminhando que passa um filme na cabeça, da história do Botafogo, do tanto que a gente precisava da classificação. E fui feliz de converter o pênalti da classificação para a semifinal", explicou Matheus em entrevista à BotafogoTV.

No dia 30 de outubro, Matheus foi titular no jogo de volta da semifinal, contra o Peñarol (Uruguai), mas não foi uma de suas noites mais inspiradas. No Sofascore, aplicativo especialista em estatísticas e resultados esportivos, ele ficou com nota 6.5, com poucas ações. No final, o Botafogo se classificou com placar agregado de 6x3 (5x0 no jogo de ida e 1x3 no jogo de volta).

Trajetória profissional

Matheus subiu para o profissional da equipe carioca antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália. Agora, Matheus pode terminar o ano como campeão brasileiro e campeão da Libertadores.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

Saiba

Além da disputa pelo título continental, Matheus também pode ser campeão brasileiro, já que o Botafogo está na liderança do Brasileirão, com 73 pontos, três a mais que o vice Palmeiras. Na última terça-feira (26), o clube carioca bateu o alviverde paulista por 3x1, no Allianz Parque, e viu suas chances de título ir a 75,3%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

