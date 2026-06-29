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Cidade da Copa comemora vitória do Brasil e classificação para as oitavas

Com emoção e sofrimento, campo-grandense acompanhou a Seleção Brasileira vencer o Japão com gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo

Naiara Camargo e Karina Varjão

Naiara Camargo e Karina Varjão

29/06/2026 - 16h25
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Campo-grandenses comemoram a vitória do Brasil (2) x (1) Japão, em grande estilo, na Cidade da Copa, localizada na Esplanada Ferroviária - avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande.

Com emoção e sofrimento, o brasileiro pôde acompanhar a Seleção Brasileira avançar para as oitavas de final e a volta do Japão para a casa.

O brasileiro já estava se preparando para enfrentar a prorrogação, mas, o coração quase ‘saiu pela boca’ quando a Seleção fez o gol decisivo (2x1), nos acréscimos do segundo tempo, faltando 47 segundos para acabar o jogo.

Assim que o árbitro apitou o fim da partida e confirmou a vitória brasileira, a festa tomou conta da Cidade da Copa em um mar de camisas verdes e amarelas.

A tensão deu lugar ao alívio e logo a comemoração tomou conta do espaço.

Agora, o Brasil vai enfrentar a Noruega ou Costa do Marfim no domingo (5). O adversário será decidido no jogo desta terça-feira (30), às 13h30min (horário de Mato Grosso do Sul).

A energia contagiante transformou a Cidade da Copa em um dos principais pontos de encontro dos campo-grandenses para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026.

A Cidade da Copa transmite os jogos do Brasil, com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada na Esplanada Ferroviária.

É a primeira vez que o local recebe grande quantidade de torcedores e, inclusive, o tempo quente deu uma “ajudadinha”.

Nos jogos anteriores (Brasil x Marrocos e Brasil x Haiti), o clima estava chuvoso e frio, portanto, muitas pessoas não compareceram a Cidade da Copa. Na partida Brasil x Escócia, a transmissão do jogo foi cancelada no local devido ao frio.

Com a classificação garantida, a torcida já se prepara para o próximo jogo, no domingo (5). A previsão é que a Cidade da Copa esteja lotada de torcedores, pois, o clima vai ser quente e de sol.

 

 

 

ex-técnico

Internado, Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro

Ele está internado por problemas no pulmão

28/06/2026 23h00

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Carlos Alberto Parreira

Carlos Alberto Parreira Foto: Rafael Ribeiro / CBF / Arquivo

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O técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (28), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A cirurgia foi bem-sucedida e deve ser divulgado novo boletim médico.

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão. Nesse sábado (27), ele apresentou uma piora, passando a ter de respirar com ajuda de aparelhos.

Em sua carreira, o técnico se consagrou pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes, em 1990, e da Arábia Saudita, em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como Corinthians e Fluminense.

16 avos de final

Brasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da Copa

Partida desta segunda-feira ocorrerá em estádio teto fechado e climatização, em Houston, nos Estados Unidos

28/06/2026 21h00

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No último treino, o técnico Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que está lesionado

No último treino, o técnico Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que está lesionado Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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A seleção brasileira encerrou neste domingo (28) a preparação para o duelo contra o Japão, o primeiro eliminatório (16 avos de final) da Copa do Mundo. A partida está programada para às 14h (horário de Brasília) de segunda-feira (29), no NGR Stadium, em Houston (Estados Unidos), com teto fechado e climatização. A arena é uma das principais da NFL, liga de futebol americano.

No último treino pela manhã, o técnico italiano Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que ficou em Nova Jersey para seguir em tratamento da lesão na coxa direita. As atividades ocorreram no estádio do Dynamo, time da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol no país.

A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos do treino, dedicados ao aquecimento e movimentação com bolas paradas.

A expectativa é que Ancelotti mantenha o time titular que derrotou a Escócia por 3 a 0 na última quarta (24), que selou a classificação da Amarelinha no topo da chave C, com sete pontos. O Brasil iniciou a campanha no Mundial com empate em 1 a 1 com Marrocos e depois superou o Haiti por 3 a 0.

A Amarelinha deve começar jogando nesta segunda (29) com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Em caso de vitória sobre os japoneses, os brasileiros enfrentarão nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, programado para às 14h da próxima terça (30), em Dallas.

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