Cidade da Copa comemora vitória do Brasil e classificação para as oitavas - GERSON OLIVEIRA

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Campo-grandenses comemoram a vitória do Brasil (2) x (1) Japão, em grande estilo, na Cidade da Copa, localizada na Esplanada Ferroviária - avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande.

Com emoção e sofrimento, o brasileiro pôde acompanhar a Seleção Brasileira avançar para as oitavas de final e a volta do Japão para a casa.

O brasileiro já estava se preparando para enfrentar a prorrogação, mas, o coração quase ‘saiu pela boca’ quando a Seleção fez o gol decisivo (2x1), nos acréscimos do segundo tempo, faltando 47 segundos para acabar o jogo.

Assim que o árbitro apitou o fim da partida e confirmou a vitória brasileira, a festa tomou conta da Cidade da Copa em um mar de camisas verdes e amarelas.

A tensão deu lugar ao alívio e logo a comemoração tomou conta do espaço.

Agora, o Brasil vai enfrentar a Noruega ou Costa do Marfim no domingo (5). O adversário será decidido no jogo desta terça-feira (30), às 13h30min (horário de Mato Grosso do Sul).

A energia contagiante transformou a Cidade da Copa em um dos principais pontos de encontro dos campo-grandenses para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026.

A Cidade da Copa transmite os jogos do Brasil, com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada na Esplanada Ferroviária.

É a primeira vez que o local recebe grande quantidade de torcedores e, inclusive, o tempo quente deu uma “ajudadinha”.

Nos jogos anteriores (Brasil x Marrocos e Brasil x Haiti), o clima estava chuvoso e frio, portanto, muitas pessoas não compareceram a Cidade da Copa. Na partida Brasil x Escócia, a transmissão do jogo foi cancelada no local devido ao frio.

Com a classificação garantida, a torcida já se prepara para o próximo jogo, no domingo (5). A previsão é que a Cidade da Copa esteja lotada de torcedores, pois, o clima vai ser quente e de sol.