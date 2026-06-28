Internado, Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro

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Pela segunda rodada da competição, Campo Grande recebe São Gabriel enquanto o Aquidauanense visita o Misto

Campo Grande vai à campo neste sábado (27), em busca da primeira vitória na competição Foto: Marcelo Berton

Mesmo com a realização da Copa do Mundo o futebol em Mato Grosso do Sul não para e neste sábado (27), a competição continua com a equipe do Campo Grande recebendo o time do São Gabriel e o Misto enfrentando o Aquidauanense.

As partidas são válidas pela segunda rodada, que teve o seu início na última quinta-feira (25), com o Comercial enfrentando o 7 de Setembro, no Estádio das Moreninhas.

O time comercialino conquistou a primeira vitória na competição ao vencer a equipe douradense por 2 a 1.

Na partida entre Campo Grande e São Gabriel é importante para ambas as equipes, e apesar do campeonato estar apenas na segunda rodada, é uma competição de tiro curto, com poucos jogos, então pontuar é necessário.

E diante disso os as equipes buscam sua primeira vitória na competição, visto que na primeira rodada o Campo Grande empatou fora de casa e o São Gabriel perdeu para o União ABC. A partida acontece no Estádio das Moreninhas e a bola rola às 15h, horário de MS.

No outro jogo do dia o Misto de Três Lagoas recebe no Madrugadão a equipe do Aquidauanense e pode se dizer que é uma partida que vale a liderança.

Na estreia da competição a equipe três lagoense, foi a Campo Grande e venceu o Taveirópolis, enquanto o time de Aquidauana bateu o Comercial por 1 a 0, jogando no Noroeste.

Em caso de vitória de um dos dois lados, significa liderança provisória até segunda-feira (29), quando a rodada se encerra com Taveirópolis e União ABC.

O confronto entre Misto e Aquidauanense acontece neste sábado no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas e por lá a partida também começa às 15h.