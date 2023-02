Classificação pode render R$ 900 mil ao Operário-MS

Time do Operário de Mato Grosso do Sul treinou ontem no local da partida, nas Moreninhas - Fundesporte

Com o valor de R$ 900 mil em jogo, só a vitória interessa ao Operário Futebol Clube na partida pela primeira fase da Copa do Brasil.

Conhecida por ser a mais democrática do País, a competição coloca frente a frente o Operário de Campo Grande e o Operário Ferroviário do Paraná, que se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O duelo será realizado em jogo único, com o Operário do Paraná tendo a vantagem do empate para se classificar à segunda fase.

A princípio, esse jogo seria realizado no Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), mas, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) atrasou a entrega das obras, a forma encontrada foi reformar o estádio das Moreninhas, que conta agora com novas torres de iluminação.

De acordo com o técnico do Operário, Celso Rodrigues, a equipe pretende propor o jogo em seus domínios, em busca da vitória.

“Tenho assistido muitos jogos do nosso adversário, a gente está estudando a melhor maneira, quero que a minha equipe sempre proponha o jogo. A ideia é buscar o resultado o tempo todo, com sabedoria e inteligência”, declarou Celso.

O último confronto do Operário foi contra o Tocantinópolis, pela primeira fase da Copa Verde, no dia 18 de fevereiro, e a partida terminou empatada em 1 a 1, levando a decisão para os pênaltis, em que o Galo foi eliminado (5 x 4).

“A gente tem um grupo bacana, um grupo que está ferido por causa da desclassificação [na Copa Verde], mas um grupo que pode dar um retorno, sim, e a gente confia muito nele”, finalizou Celso.

Atualmente, o Operário encontra-se na terceira colocação do grupo A no Campeonato Sul-Mato-Grossense, com seis pontos (quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas).

Já o seu rival neste duelo pela Copa do Brasil, o Operário Ferroviário, se classificou para a segunda fase do Campeonato Paranaense, na vice-liderança da competição, com 25 pontos (onze jogos, oito vitórias, um empate e duas derrotas).

O Operário do Paraná vem para este confronto contra o Galo após uma vitória sobre o Coritiba, no fim de semana, com o placar de 3 a 0.

COMPETIÇÃO

A competição reúne 80 clubes em quarenta confrontos nesta primeira fase. Ao todo, 92 clubes disputam a Copa do Brasil.

Os 12 previamente classificados (Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense, Internacional, Corinthians, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Sport Recife e Paysandu) entram na disputa da competição na terceira fase.

Só por estar na primeira fase, o Operário receberá R$ 750 mil, e em caso de classificação o clube pode embolsar mais R$ 900 mil.

Quem avançar neste duelo de Operários encara o vencedor entre União Rondonópolis (MT) e CRB (AL), cuja partida também acontece nesta quarta-feira (1º).

Neste ano, o Operário é o único represente de Mato Grosso do Sul na competição. A partir do ano que vem, por conta de uma mudança no regulamento, o Estado voltará a ter duas equipes classificadas para a Copa do Brasil.

Representante de Mato Grosso do Sul na edição passada, o Costa Rica Esporte Clube foi eliminado nesta primeira fase da competição, em partida contra o ABC do Rio Grande do Norte, no Estádio Laertão, por 3 a 0.

Na edição do ano passado, o Flamengo foi o campeão da Copa ao vencer na final o Corinthians, em partida definida nos pênaltis.

RETROSPECTO DE MS

A última vez em que o Operário disputou a Copa do Brasil foi em 2019. O clube de Campo Grande foi goleado por 4 a 1, sendo eliminado na primeira fase, em partida disputada no Estado, contra o Botafogo da Paraíba.

Nas últimas seis edições da Copa do Brasil, as equipes de MS conseguiram passar da primeira fase duas vezes, nas edições de 2017 e 2018.

O Corumbaense eliminou o Asa de Alagoas por 1 a 0, jogando no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, e se classificou para a segunda fase da competição. Na fase seguinte, o Carijó da Avenida foi eliminado pelo Vitória (BA), em derrota por 3 a 0.

No ano anterior, em 2017, o Sete de Dourados venceu o River do Piauí pelo placar de 1 a 0, no Estádio Douradão. Na segunda fase, o time de Dourados foi eliminado pelo Sport (PE), com derrota de 3 a 0.

Valor do ingresso: Os ingressos para o jogo entre o Operário de Campo Grande e o Operário do Paraná estão disponíveis desde sexta-feira (24).

São pontos de venda: a padaria Toscano; o clube Ypê (sede do Operário); as lojas Gazin da Rua Barão do Rio Branco e Moreninhas II; as padarias Dico da Av. Mato Grosso e Av. Hiroshima; e a Paul Gráfica, na Av. Marechal Deodoro, 3.475 (em frente ao terminal Aero Rancho).

A diretoria do clube anunciou nas redes sociais que os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

