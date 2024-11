Com base de MS, seleção de futebol PC avança em mundial da modalidade

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em busca do tão sonhado título mundial, a seleção brasileira de futebol PC (paralisia cerebral) ontem avançou para as quartas de final da Copa do Mundo da modalidade, após vitória contra a seleção inglesa, por 1 a 0.

Dos 14 convocados, 8 jogadores do elenco são sul-mato-grossenses. O Basil tem duas vitórias em dois jogos disputados na competição, que acontece em Salou, na Espanha. Na primeira, rodada a seleção derrotou o Canadá, por 4 a 0.

A partida que garantiu a classificação foi decidida pelos atletas do Estado, o camisa 10 Eduardo Felipe da Silva Martins marcou o único gol do jogo, que deu a vitória ao Brasil contra a Inglaterra.

A assistência para o gol também foi de um atleta de MS, Matheus Aparecido Cardoso de Souza. Moacir, sul-mato-grossense e goleiro da seleção, também se destacou, pegando um pênalti no último minuto de jogo.

Com esse resultado, o Brasil chegou a seis pontos no Grupo B, no qual estão as seleções da Inglaterra, do Canadá e do Japão. Na próxima rodada, que será amanhã, a seleção encarará o Japão, no último jogo da fase de grupos. Mesmo com a classificação garantida, vencer os japoneses é importante para garantir o avanço às quartas de final na primeira colocação, escapando assim de um possível confronto contra a Ucrânia, que é o país com mais títulos da Copa do Mundo de Futebol PC.

Sete atletas de MS que estão jogando pela seleção brasileira defendem a equipe do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS), de Campo Grande. São eles: Ângelo dos Santos Mota, Jefferson Luiz da Silva, Bruno Silva Ayva, Moacir Fernando Silva Matos, Heitor Luiz Ramires Camposano, Eduardo Felipe da Silva Martins e Matheus Aparecido Cardoso de Souza.



Hebert Honório Lemes Oviedo, que também é natural de Mato Grosso do Sul, joga pelo clube Vasco da Gama.Também foram convocados para a comissão técnica da seleção dois profissionais do Estado, Marcos dos Santos Ferreira, que é preparador de goleiros, e Yara Helena Yule, coordenadora da seleção, ambos do Caira.

A Copa do Mundo de Futebol PC é disputada por 15 seleções, que estão divididas em 4 grupos, sendo 3 grupos com 4 seleções e 1 grupo com 3 seleções.

Segundo o chaveamento da competição, a seleção brasileira poderá enfrentar nas quartas de final a Ucrânia, a Argentina ou a Espanha.

RETROSPECTO DO BRASIL

Na Copa do Mundo de Futebol PC, a seleção brasileira busca seu primeiro título mundial na categoria adulto. Na última edição, realizada em 2022 , o Brasil ficou em terceiro lugar, sendo derrotado na semifinal pelo Irã e tendo ganhado a disputa pelo terceiro lugar, contra os Estados Unidos.

A seleção brasileira também conquistou a terceira colocação em 2019, na Copa do Mundo disputada em Sevilha, na Espanha.

O Brasil chegou a ser vice-campeão da Copa em 2003 e 2013, quando a modalidade se chamava futebol de sete paralímpico.

Em outras três edições da Copa do Mundo, a seleção brasileira também terminou na terceira colocação, nas campanhas de 1998, 2001 e 2015.

PARAPAN

A seleção brasileira de futebol PC é a atual campeã do Parapan-Americano, que foi disputado em 2023, em Santiago, no Chile.Os jogadores sul-mato-grossenses conquistaram o título com a seleção vencendo a Argentina na final, por 1 a 0.

O Brasil foi dominante na competição, vencendo todos os seis jogos disputados no Parapan, tomando apenas 2 gols e marcando 25 gols. Com o título, o Brasil se ornou tetracampeão de futebol PC no Parapan-Americano (2007, 2015, 2019 e 2023).

Um dos artilheiros da seleção foi o sul-mato-grossense Matheus Cardoso, que marcou cinco gols. Leonardo Morais também foi crucial, marcando dois gols na vitória, por 4 a 0, contra o Chile.

Na época, em entrevista ao Correio do Estado, o auxiliar técnico da seleção, Marcos Ferreira, falou que já esperava que a decisão seria difícil contra a Argentina. Além disso, Ferreira também afirmou que, mesmo com as dificuldades, a modalidade se mantém de pé.

“Contra a Argentina a rivalidade é forte, mas a seleção estava bem preparada e saímos com o resultado positivo. O trabalho que fazemos é bastante árduo, a gente vai muito atrás, e são muitas as dificuldades que a gente sente, na questão das viagens e de transporte, mas a gente nunca deixou a modalidade para trás”, declarou Marcos Ferreira.

MODALIDADE

No futebol PC, os atletas são divididos em três classes: FT1, FT2 e FT3. A classe FT1 é composta por atletas com maior comprometimento físico. Por regra, cada equipe deve ter pelo menos um desses atletas em campo. A classe FT2 – composta por Matheus Cardoso – integra atletas com comprometimento médio.

Por fim, a classe FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia. O jogo permite que apenas um atleta da classe FT3 esteja no gramado por time.



Saiba

Ucrânia é a atual campeã do mundo



A atual Campeão da Copa do Mundo é a Ucrânia. O país europeu é o maior vencedor da modalidade, com seis títulos mundiais.

