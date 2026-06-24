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Com Brasil em campo, Copa tem seis confrontos nesta quarta

Jogos dos grupos acontecem nos mesmos horários, o que ocorre para evitar o que se chama de jogo de compadres

Agência Brasil

24/06/2026 - 07h21
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A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com seis partidas distribuídas entre os grupos A, B e C. O destaque da rodada é para a partida entre Brasil e Escócia, às 18h (MS) pelo Grupo C, em Miami.

No mesmo horário, será disputada a outra partida da chave, entre Marrocos e Haiti, em Atlanta. Como previsto pelo regulamento, os jogos de cada chave ocorrem de forma simultânea na última rodada da fase de grupos, de forma a evitar favorecimento a alguma seleção.

As primeiras partidas do dia serão pelo Grupo B, às 15h (MS). Suíça e Canadá se enfrentam em Vancouver, enquanto a equipe de Bósnia e Herzegovina encara o Catar, em Seattle.

A rodada do dia encerra às 21h (MS) com as partidas do Grupo A. O México enfrenta a República Tcheca, na Cidade do México; e a Coreia do Sul joga contra a África do Sul, em Monterrey.

Classificação nos grupos

Grupo C

Brasil – 4 pontos; saldo de gols: 3

Marrocos – 4 pontos; saldo de gols: 1

Escócia – 3 pontos; saldo de gols: 0

Haiti – 0 ponto; saldo de gols: -4

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

2ª rodada
Escócia 0 x 1 Marrocos

Brasil 3 x 0 Haiti

Brasil e Marrocos chegam à última rodada com quatro pontos cada, ocupando as duas primeiras posições da chave. A Escócia aparece na sequência, ainda com chances de classificação, enquanto o Haiti precisa de vitória e combinação de resultados para avançar entre as melhores terceiras colocadas nos 12 grupos.

O confronto entre Brasil e Escócia é direto na disputa por vaga, enquanto Marrocos tenta confirmar a classificação diante do Haiti.

 Grupo A

México – 6 pontos; saldo de gols: 3

Coreia do Sul – 3 pontos; saldo de gols: 0

República Tcheca – 1 ponto; saldo de gols: -1

África do Sul – 1 ponto; saldo de gols: -2

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

2ª rodada
República Tcheca 1 x 1 África do Sul

México 1 x 0 Coreia do Sul

México chega à rodada final já classificado, com seis pontos obtidos nas duas primeiras rodadas.

Sua adversária, a República Tcheca, entra em campo na busca de pontos que podem garantir a classificação – em uma disputa direta com as duas equipes que se enfrentarão na outra partida do grupo: África do Sul e Coreia do Sul.

Com três pontos nas duas primeiras rodadas, a Coreia do Sul depende apenas de si para garantir vaga.

Grupo B

Canadá – 4 pontos; saldo de gols: 6

Suíça – 4 pontos; saldo de gols: 3

Bósnia e Herzegovina – 1 ponto; saldo de gols: -3

Catar – 1 ponto; saldo de gols: -6

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

2ª rodada
Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Canadá 6 x 0 Catar

O principal confronto do Grupo B será entre as duas equipes que lideram a chave: Canadá e Suíça, com quatro pontos cada. A liderança da chave, portanto, será decidida nesta partida de hoje, o que garante ainda mais emoção para o confronto.

Com um ponto cada, Bósnia e Catar também entram em campo precisando de vitória para, em uma combinação de resultados, manter chances de classificação.

Série D

Ivinhema bate Democrata-GV em casa e se aproxima da vaga

Com a vantagem no placar, o Azulão do Vale joga por um empate na partida de volta

22/06/2026 10h00

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Autor de dois gols na partida, Rodolfo saiu do banco para fazer a diferença

Autor de dois gols na partida, Rodolfo saiu do banco para fazer a diferença Reprodução Rede Social

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Na tarde do último domingo (21) o Ivinhema foi à campo para enfrentar o Democrata de Governador Valadares e jogando no Estádio Saraivão venceu a equipe mineira por 3 a 1, abrindo vantagem na disputa. 

Mato Grosso do Sul voltou a ter um representante no mata-mata da competição, esse feito não acontecia desde 2024, quando a equipe do Costa Rica chegou aos 16 avos, mas foi eliminado pelo Cianorte do Paraná, por um 5 a 2 no placar agregado. 

Na partida entre Ivinhema e Democrata-GV, além de marcar o retorno de MS aos playoffs do Brasileirão Série D, marcou também a estreia do Azulão no mata-mata da competição, que em sua primeira participação conseguiu esse feito. 

O JOGO

A primeira etapa da partida não teve gols e foi para o intervalo com o placar zerado, mas em compensação no segundo tempo foi gol para tudo quanto é lado. 

Apesar de todos os gols da partida saírem todos no segundo tempo, demorou para sair o primeiro. Rodolfo foi quem abriu o placar aos donos da casa aos 29 minutos. 

Na sequência, aos 35 minutos, o próprio Rodolfo ampliou a vantagem, deixando o Azulão do Vale mais confortável no placar. 

No final do jogo o Democrata deu alguns sinais de reação, aos 45’, da etapa complementar Rafael Klein diminuiu para os visitantes, levando mais emoção para a partida. 

Mas no apagar das luzes ainda sobrou tempo para Gustavo Corona marcar o terceiro e dar números finais à partida. Resultado final, 3 a 1 para o Ivinhema. 

A partida de volta acontece na próxima segunda-feira dia 29, a bola rola às 19:30 (horário de MS) no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão. 

COPA DO MUNDO

Espanha desencanta e vence a 1ª na Copa goleando a Arábia Saudita

Lamine Yamal marca o primeiro da carreira em mundiais

21/06/2026 22h00

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Depois de empate decepcionante na estreia, Espanha goleia a Arábia Saudita e espanta crise

Depois de empate decepcionante na estreia, Espanha goleia a Arábia Saudita e espanta crise Foto: Reprodução/Instagram @sefutbol

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Depois da má impressão deixada na estreia com empate diante de Cabo Verde, a Espanha se recuperou e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, em partida válida pelo grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O jovem Lamine Yamal, de 18 anos, marcou o primeiro gol dele em Copas, o que abriu o placar para os espanhóis. Oyarzabal (2) e Tambakti (contra) marcaram os outros gols da Fúria, que ocupa momentaneamente a liderança da chave, com quatro pontos. A Arábia Saudita, o Uruguai e Cabo Verde - os dois últimos ainda se enfrentam nesta rodada - somam todos um ponto.

Reserva na estreia, Yamal foi titular no segundo jogo e abriu o placar logo aos oito minutos. Ele completou cruzamento de Oyarzabal, que foi o grande nome do jogo.

O atacante marcou o segundo e o terceiro gols num intervalo de dois minutos. Primeiro, aos 21, ele pegou uma sobra para ampliar e depois aos 22 recebeu de frente para o gol para marcar.

Na segunda etapa, a Espanha definiu o jogo com um gol logo no começo.

Aos quatro minutos, Cucurella finalizou para defesa de Al-Owais, mas a bola bateu em Tambakti e acabou entrando.

Com a partida resolvida, a Espanha promoveu várias mudanças e chegou a marcar o quinto com Ferran Torres, mas após consulta ao VAR o gol foi anulado por impedimento.

Na derradeira e decisiva rodada da chave, na sexta-feira (26), Espanha e Uruguai fazem o duelo dos favoritos em Akron, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam em Houston.

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