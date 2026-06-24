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Copa do Mundo

Com dois gols de Vini Jr., Brasil vence Escócia, avança em primeiro e celebra retorno de Neymar

Astro do Real Madrid marca duas vezes, comanda vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e ajuda seleção a avançar em primeiro lugar; Neymar volta a vestir a camisa do Brasil após quase três anos

Da redação

Da redação

24/06/2026 - 20h26
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A seleção brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo ao derrotar a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com atuação decisiva de Vinicius Junior, autor de dois gols, o Brasil encerrou a primeira fase invicto e garantiu vaga no mata-mata da competição. A partida também marcou o retorno de Neymar à equipe nacional após 981 dias afastado.

O próximo compromisso da seleção será no dia 29, segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. O adversário sairá do Grupo F e pode ser Holanda, Japão ou Suécia, dependendo dos resultados da rodada final da chave.

Principal nome do Brasil neste Mundial, Vinicius Junior mais uma vez foi o destaque da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante do Real Madrid assumiu o protagonismo da seleção e participou diretamente de seis dos sete gols marcados pelo time na competição, sendo responsável por quatro deles.

O primeiro gol saiu logo aos seis minutos de jogo. Escalado na vaga de Raphinha, que se recupera de lesão, Rayan pressionou a saída de bola escocesa e interceptou um passe do zagueiro McKenna. A sobra ficou para Vinicius Junior, que driblou o goleiro Gunn e abriu o placar com tranquilidade.

A pressão brasileira continuou. Vini chegou a balançar as redes novamente após roubar a bola de Hendry na entrada da área, mas o árbitro mexicano anulou a jogada por falta do atacante, após revisão do lance no VAR.

A anulação não abalou o camisa 7. Ainda no primeiro tempo, ele voltou a aparecer em posição decisiva. Após sequência de investidas ofensivas de Matheus Cunha e Danilo, Vinicius surgiu livre na área e cabeceou para o gol vazio depois de uma saída equivocada de Gunn. O passe foi de Bruno Guimarães, que mais uma vez teve atuação destacada na construção das jogadas.

O terceiro gol veio aos 14 minutos da etapa final. Em boa jogada ofensiva, Bruno Guimarães recebeu de frente para o gol, mas preferiu servir Matheus Cunha, que apenas completou para a rede e definiu o resultado.

Sem ser pressionado pelo placar, o Brasil administrou a vantagem com segurança. A Escócia chegou a criar algumas oportunidades, mas Alisson respondeu bem quando exigido e garantiu mais um jogo sem sofrer gols.

Com o resultado encaminhado, Ancelotti aproveitou para promover o aguardado retorno de Neymar. O atacante entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vaga de Matheus Cunha, encerrando uma ausência que durava 981 dias. Sua última partida pela seleção havia sido em outubro de 2023, contra o Uruguai, quando sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por longo período.

Nos minutos finais, Neymar participou da circulação da bola, cobrou escanteios e ajudou a controlar o ritmo da partida. Sem precisar forçar o jogo, o Brasil construiu sua atuação mais consistente na Copa até agora e avançou ao mata-mata com autoridade, embalado pelo talento de Vinicius Junior e pela volta de seu camisa 10.

Fiscalização

MPMS investiga falhas de segurança no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

Estádio está liberado para receber partidas profissionais, mas laudos apontam restrições técnicas, deficiência em sistemas de monitoramento e necessidade de adequações estruturais

23/06/2026 19h46

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Foto: Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para acompanhar as condições de segurança do Estádio Municipal Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, e fiscalizar as adequações necessárias para a realização de partidas da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, competição que teve início no último sábado (20).

O estádio é utilizado como mando de campo pelos quatro representantes da Capital na competição: Comercial, Taveirópolis, Campo Grande e União ABC.A medida foi oficializada pela 43ª Promotoria de Justiça da Capital e publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da instituição.

A investigação tem como foco garantir a segurança dos torcedores, atletas, profissionais envolvidos nos eventos esportivos e demais frequentadores do estádio.

O objetivo é verificar se a estrutura atende integralmente às exigências previstas na Lei Geral do Esporte e nos regulamentos técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes para a realização de competições profissionais.

Documentos e laudos técnicos anexados ao procedimento apontam que o estádio possui capacidade para aproximadamente 3,4 mil espectadores, distribuídos entre arquibancadas cobertas e descobertas. A estrutura conta ainda com vestiários, bilheterias, sanitários e áreas destinadas à circulação do público.

As inspeções realizadas por equipes técnicas concluíram que a estrutura geral do Jacques da Luz atende à maior parte dos requisitos exigidos para o funcionamento.

No entanto, foram identificadas irregularidades que exigem correções. Entre os problemas apontados estão a deterioração de mourões do alambrado, tela de portão solta, ralo pluvial obstruído, tampa de caixa elétrica danificada, trechos com fiação exposta e desgaste na sinalização de vagas reservadas para pessoas com deficiência.

O relatório classificou o estádio como "aprovado com restrições", situação que permite a realização das partidas, mas condiciona a permanência da liberação à execução de melhorias dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores.

Além das falhas estruturais, os laudos destacam limitações operacionais consideradas relevantes para a gestão da segurança em dias de jogos. Uma das principais observações refere-se à quantidade de catracas disponíveis para acesso do público.

Atualmente, a proporção é de apenas uma catraca para cada 660 torcedores, índice considerado abaixo do ideal para garantir fluxo adequado e controle eficiente de entrada.

Outro ponto que chamou atenção dos técnicos foi a ausência de equipamentos considerados importantes para o monitoramento e gerenciamento de riscos.

O estádio não possui sistema de videomonitoramento por câmeras, sonorização fixa nem uma central integrada de controle operacional, estruturas frequentemente utilizadas para coordenar ações de segurança, orientar o público e responder rapidamente a situações de emergência.

Apesar das restrições identificadas, a documentação apresentada ao Ministério Público indica que os sistemas relacionados à prevenção e combate a incêndios encontram-se regulares.

O estádio possui certificação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, com documentação válida e apta para funcionamento. Ainda assim, o cumprimento dessas exigências continuará sendo acompanhado ao longo da competição.

Com a abertura do inquérito civil, o MPMS passa a monitorar permanentemente as condições do Jacques da Luz durante a disputa da Série B estadual.

A intenção é assegurar que as adequações necessárias sejam executadas e mantidas, reduzindo riscos e garantindo que o estádio opere dentro dos padrões exigidos para eventos esportivos profissionais.

A iniciativa ocorre em um momento de maior atenção à segurança nos estádios brasileiros, especialmente diante da necessidade de garantir condições adequadas de acesso, evacuação, controle de público e resposta a emergências.

O acompanhamento ministerial também busca prevenir problemas futuros e assegurar que a experiência dos torcedores ocorra em ambiente seguro e compatível com as exigências legais.

Estadual

Série B de MS finaliza primeira rodada, com derrota de favorito

Após uma rodada, C.E.U ABC lidera e Misto completa a zona de acesso

23/06/2026 10h45

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Aquidauanense vence o Comercial na estreia do campeonato estadual

Aquidauanense vence o Comercial na estreia do campeonato estadual Foto: Reprodução

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Para quem gosta e aprecia o bom e velho futebol raiz, começou no último sábado (20), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B e a edição de 2026 conta com velhos conhecidos do certame pantaneiro. 

Times como, Misto de Três Lagoas, 7 de Setembro de Dourados, C.E.U. ABC e Campo Grande, voltaram a disputa do futebol profissional, após temporadas de hiato. 

Além das equipes que voltaram, o Aquidauanense que foi rebaixado em 2025 também está na disputa, Comercial, Taveirópolis e São Gabriel, jogaram a Série B em 2025 e retornam este ano para buscarem o tão sonhado retorno à elite estadual. 

A competição esse ano é de tiro curto, sem margens para erros e cada ponto perdido, vai fazer falta na hora de decidir os classificados para a primeira divisão.  

OS RESULTADOS 

Fazendo a partida de abertura no sábado, Aquidauanense e Comercial se enfrentaram no Estádio Noroeste em Aquidauana e a festa foi para os donos da casa, que venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Gabriel Souza. 

O domingo contou com dois jogos, em Dourados, o 7 de Setembro recebeu no Douradão a equipe do Campo Grande e por lá ninguém saiu com os três pontos, empate em 1 a 1. O gol do Sete saiu dos pés de Lucas Gabriel, enquanto a equipe campograndense balançou as redes com Elyahu Oliveira. 

Jogando em Campo Grande, São Gabriel e C.E.U. ABC se enfrentaram pela primeira rodada e terminou com vitória do União ABC por 2 a 0, o time da capital foi às redes com Erick Fábio e Kauê Viana. 

Para fechar a rodada, Taveirópolis e Misto se enfrentaram no Jacques da Luz, na segunda-feira (22), e fizeram a partida com mais gols desta rodada, ao total foram três, uma vez que o Misto venceu por 2 a 1. 

Para a equipe da capital, o gol foi marcado por Lucas Carpeggiani, do outro lado Isaac Matheus e Alexandre Rodrigues, conhecido como Micharia, fizeram os gols da equipe três-lagoense. 

CLASSIFICAÇÃO

Com o término da rodada, a zona de classificação para elite está ocupada por União ABC e Misto, a equipe do Aquidauanense vem logo na sequência, todas as equipes têm três pontos, sendo separadas apenas pelo critério de desempate. 

Para quem não perdeu e nem ganhou, que é o caso do 7 de Setembro e do Campo Grande, ficam no meio da tabela em 4º e 5º colocado respectivamente. 

Já para a turma que perdeu na estreia, precisam ligar o alerta e ficar atentos com futuros deslizes. Taveirópolis, Comercial e São Gabriel, completam a tabela em 6º, 7º e 8º lugar respectivamente. 

Aquidauanense vence o Comercial na estreia do campeonato estadualFoto: Flashscore

SEQUÊNCIA 

A segunda rodada da Série B já começa durante a semana, na quinta-feira (25) o Comercial vai em busca da primeira vitória e recebe o 7 de Setembro em Campo Grande. 

No sábado, dia 27, o Campo Grande recebe a equipe do São Gabriel no Jacques da Luz, enquanto o Misto, que jogará no Estádio Madrugadão, enfrenta o Aquidauanense. 

E para fechar a rodada,  União ABC e Taveirópolis duelam no Estádio das Moreninhas. 

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