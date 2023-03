Com jejum de 32 anos, Operário tenta avançar na Copa do Brasil

Em partida mais importante para a equipe do Operário Futebol Clube neste primeiro semestre de 2023, o Galo jogará nesta quarta-feira (1º) contra o Operário do Paraná, seu xará, em busca de quebrar o jejum de 32 anos sem avançar na Copa do Brasil.

Com R$ 900 mil em jogo para o clube vencedor do confronto, o qual será disputado no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, a partir das 20h, o Operário de Campo Grande não apresenta um histórico recente de classificações em campeonatos nacionais.

Desde 1994, quando passou pelo Batel-PR na segunda fase da Série C, o Galo não supera um duelo eliminatório em torneios interestaduais.

Pela Copa do Brasil, a partida entre os Operários marca a 12ª edição em que o Galo representa o estado de Mato Grosso do Sul.

De todos os anos em que disputou a competição, cuja maioria das edições ocorreu em 1990, o Galo avançou à segunda fase da Copa do Brasil apenas uma vez, quando eliminou na primeira fase o Mixto de Mato Grosso.

Na época, em jogos de ida e volta, o Alvinegro campo-grandense venceu o primeiro jogo no Estádio Morenão por 2 a 0 e perdeu na volta, em Cuiabá, por 1 a 0.

O Galo chegou às oitavas de final em 1990, quando enfrentou o Goiás, e foi eliminado com duas derrotas, 1 a 0 em Campo Grande e 5 a 0 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

De 1990 até 2019, foram mais nove tentativas de classificação e em todas o time foi eliminado na primeira fase. Entre as derrotas, o Galo caiu duas vezes para os adversários do Paraná (mesmo estado do Operário de Ponta Grossa).

As derrotas para o paranaense ocorreram em 1992, contra o Athletico Paranaense, e em 1993, contra o Londrina.

ADVERSÁRIO DO GALO

O Operário Ferroviário Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e foi fundada no dia 1º de maio de 1912.

O clube teve uma ascensão recente no futebol nacional, que começou no ano de 2017, quando a equipe paranaense foi campeã do Brasileiro Série D, mas não parou por aí.

O Fantasma, como é conhecido, continuou subindo de patamar no futebol brasileiro, vencendo logo no ano seguinte do acesso o Campeonato Brasileiro da Série C, em 2018.

Após se manter na Série B do Brasileiro por três anos, o Operário-PR foi rebaixado para a Série C no ano passado, terminando na segunda divisão, na décima nona colocação, com 34 pontos.

Atualmente disputando o Campeonato Paranaense, o Operário Ferroviário se classificou para a segunda fase da competição ocupando a vice-liderança em onze partidas, das quais venceu oito, empatou em uma e perdeu em apenas duas.

O Operário do Paraná vem para esse confronto contra o Galo após uma vitória sobre o Coritiba no fim de semana, pelo placar de 3 a 0.

MUDANÇAS NO ELENCO

O Operário de Campo Grande realizou o seu último treino antes do confronto nesta terça-feira (28). O trabalho aconteceu no período da tarde, no campo de futebol principal da cidade de Terenos.

Nesta semana, o clube anunciou nas redes sociais a saída de dois jogadores do elenco, o zagueiro Rafael Morisco e o atacante Diego Paulista.

Nas vésperas do confronto na Copa do Brasil, o Operário anunciou e publicou no BID da CBF a contratação de dois reforços, sendo o polêmico atacante Jefferson Reis, conhecido por ter agredido um gandula no clássico Comerário de 2018 e que volta ao Galo pela terceira vez, e o lateral-esquerdo Hugo Leonardo, que estava atuando este ano no campeonato brasilense, pelo Brasília.

Já o Fantasma terá três desfalques no duelo pela Copa do Brasil, os zagueiros Bonfim e Alemão estão no departamento médico do clube e não viajam para Campo Grande.

O atacante Junior Brandão, que está lesionado desde o início do ano, segue em transição na fisioterapia e também está fora do jogo.

Saiba: Nesta primeira fase, a competição reúne 80 clubes de todo o País em quarenta confrontos. Ao todo, 92 clubes disputam a taça da Copa do Brasil.

