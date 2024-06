Com zagueiro artilheiro, Costa Rica busca permanecer no G4 neste sábado (29)

Mateus Henrique, um dos zagueiros do Costa Rica, já marcou dois gols na competição e é um dos artilheiros da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (29), às 15h, ele e todo o elenco da Cobra do Norte enfrentam o Pouso Alegre (MG), na missão de manter o time sul-mato-grossense no G4 da competição.

Após golear o Patrocinense (MG) na última rodada por 3x0, com um dos gols feitos por Mateus, o CREC volta a campo neste sábado precisando da vitória para permanecer na zona de classificação. Hoje o Costa Rica ocupa a terceira posição, com 14 pontos conquistados, mas é seguido de perto pelo Santo André (SP) e Água Santa (SP), que se enfrentam também neste sábado, às 18h.

“Estamos em um dos grupos mais difíceis da competição. Conseguimos vitórias importantes, e isso nos deu confiança para almejarmos lugares altos na competição. Temos mais quatro jogos decisivos pela frente e vamos enfrentar cada um como se fosse uma final. Com as vitórias, queremos garantir nossa classificação o quanto antes”, afirmou Mateus.

No último jogo, a equipe sul-mato-grossense fez dois gols pelo alto e vem se destacando nas jogadas áreas, ajudando a equipe a conquistar pontos importantes no campeonato. Mateus, que além da última rodada também marcou contra o Água Santa no dia 06 de junho, é uma das armas do CREC.

“Minha principal característica é a bola aérea, e em quase todos os clubes que passei, pude contribuir com gols. Aqui no CREC não está sendo diferente; estou tendo um bom aproveitamento ofensivo, fico muito feliz em ajudar a equipe e espero fazer mais gols”, celebrou o zagueiro artilheiro.

Além disso, o jogo de hoje também marca a reestreia do técnico Rogério Henrique no comando da Costa Rica, depois do pedido de desligamento de Alan George após a vitória no último domingo (23), alegando motivos familiares e assumir o Anapolina (GO), para ficar mais perto da família.

Nesta sexta-feira (28), a equipe já treinou em Pouso Alegre e fez reconhecimento de campo do Estádio Manduzão. A transmissão ao vivo da partida fica por conta do canal “Terra do Mandu” no Youtube. No resultado do primeiro turno, ambas se enfrentaram no Laertão e o CREC conquistou sua primeira vitória na competição, começando ali uma recuperação essencial para o futuro da equipe no torneio.

Adversário e grupo

O Pouso Alegre não vive boa fase na competição e hoje ocupa a sexta colocação do grupo, do qual não vence há sete jogos, além de ter feito apenas um gol nessas partidas sem vitória. Com nove pontos conquistados, a equipe mineira precisa de uma vitória urgente na competição para ter esperanças de classificação.

Sobre o grupo, o Maringá (PR) conseguiu se isolar na liderança com 23 pontos e contou com a derrota da Inter de Limeira (SP) na última rodada. Nesta 11ª rodada, elas enfrentam o Patrocinense (MG), lanterna do grupo, e São José (SP), antepenúltimo do grupo, respectivamente. Confira a classificação de momento do grupo G antes da rodada começar:

Saiba

A Polícia Federal (PF) está investigando uma possível manipulação de resultado em um jogo entre Patrocinense (MG) e Inter de Limeira (SP), do mesmo grupo do Costa Rica, que aconteceu no dia 1° de junho, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Os apostadores tinham conhecimento que a Patrocinense viria a perder por dois gols no primeiro tempo.

