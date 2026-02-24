Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Reencontro

Corinthians enfrenta Cruzeiro de Tite antes de decisão no Paulistão

Clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

24/02/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quase um ano depois de recusar proposta para assumir o Corinthians para cuidar da saúde mental, Tite vai estar do lado do Cruzeiro no embate entre os dois times nesta quarta-feira, às 20 horas, em jogo da quarta rodada do Brasileirão. O duelo será no Mineirão, onde, em 2025, os corintianos venceram o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, - na volta, os cruzeirenses venceram por 2 a 1 e perderam nos pênaltis.

O clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz. Bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores e do Mundial pelo time alvinegro, o gaúcho recusou a proposta porque teve uma crise de ansiedade durante as tratativas para fechar contrato e decidiu se afastar do futebol. Voltou a trabalhar em janeiro deste ano, quando foi anunciado pelo Cruzeiro.

Após a negativa do ídolo, a diretoria do Corinthians trouxe Dorival Júnior, que conduziu a equipe aos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Em sua apresentação, o atual treinador corintiano chegou a comentar a situação do companheiro de profissão.

"Imagino o que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando, que aconteça uma recuperação rápida.... É uma situação que todo esportista corre um risco muito grande. O nível de cobrança é de um nível altíssimo", disse na ocasião.

Dorival está brigando por mais um título, o do Paulistão, cuja semifinal será disputada às 20h30 de sábado, contra o Novorizontino, em jogo único em Novo Horizonte. Até por isso, a escalação da partida contra o Cruzeiro depende das condições físicas dos atletas. Ele pode poupar aqueles que estiverem mais desgastados. Lesionados, Yuri Alberto, Kaio César, Matheus Pereira e Hugo não estão disponíveis.

Depois de perder para o Bahia na estreia, o Corinthians vive bom momento neste início de Brasileirão e vem de vitórias por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Com seis pontos, está na quinta colocação.

O Cruzeiro está muito abaixo do rival desta quarta. Ocupa a última colocação, com apenas um ponto, e busca a primeira vitória no Campeonato Brasileira. O início de temporada é de turbulência para os cruzeirenses, tanto que há muita pressão sobre Tite, cujo trabalho tem sido bastante criticado, ao ponto de o torcedor ser vaiado.

O time celeste venceu o Pouso Alegre no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, mas o treinador está longe de ter conquistado todos os torcedores. Uma derrota para o Corinthians em casa pode deixá-lo em situação bastante complicada.

Quando questionado sobre reencontrar o Corinthians, em coletiva após o jogo do Estadual, Tite não quis falar sobre a relação com o clube paulista. "Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro! Essa é minha resposta."

O treinador já enfrentou o time do Parque São Jorge duas vezes depois de tê-lo deixado para assumir a seleção brasileira, em 2016. No Flamengo, venceu por 2 a 0 em partida no Maracanã. Quando voltou pela primeira vez à Neo Química Arena, perdeu por 2 a 1, poucas semanas antes de ser demitido pela diretoria rubro-negra.

Para tentar se livrar de pressão maior, Tite terá à disposição a dupla Arroyo e Kaio Jorge, que foram poupados do jogo contra o Pouso Alegre, por desgaste muscular e incômodo no joelho esquerdo, respectivamente. Eles treinaram normalmente na terça, véspera da partida.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.. Técnico: Tite.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho (Memphis Depay) e Gui Negão.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Assine o Correio do Estado

 

Esporte

Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário

A penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida

23/02/2026 23h00

Compartilhar
Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário

Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário Divulgação

Continue Lendo...

O zagueiro Gustavo Marques, que atacou a árbitra Daiane Muniz após a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo pelo Campeonato Paulista, receberá uma multa do clube no valor de 50% dos seus vencimentos.

Segundo anunciou o Red Bull Bragantino, a penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida. O valor da multa será destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista.

O atleta também não será relacionado para o próximo jogo do time O Red Bull Bragantino recebe o Atheltico-PR, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade", disse o clube em nota.

Após o jogador dizer "colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho" ao criticar a arbitragem de Daiane Muniz, o Red Bull Bragantino se manifestou em defesa da árbitra.

Na zona mista após a partida, o atleta admitiu estar errado e disse ter se desculpado à juíza. "Queria vir a público pedir perdão a todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano. Todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisas que eu não deveria Também fui ali na Daiane, pedi a ela perdão. Ela estava com uma assistente dela. Também pedi perdão a ela, porque ela também é mulher", falou Gustavo Marques.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou dizendo que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), entidade responsável por avaliar quais as punições podem ser aplicadas ao jogador.

Gustavo Marques, de 24 anos, foi revelado pelo América-MG e passou por sucessivos empréstimos, chegando ao futebol de Portugal.

Na Europa, foi contratado pelo Benfica B e integrou o elenco principal do clube. Atualmente, ele continua vinculado ao time português e está emprestado ao Red Bull Bragantino.

Confira

Federação Paulista anuncia datas, locais e horários das semifinais do Paulistão

Final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março

23/02/2026 22h00

Compartilhar
Hugo Souza foi destaque da classificação corintiana

Hugo Souza foi destaque da classificação corintiana Foto: Rodrigo Coca / Ag: Corinthians

Continue Lendo...

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas, locais e os horários das semifinais do Campeonato Paulista. Nesta fase, Novorizontino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo buscam vaga na decisão.

No sábado, dia 28, Novorizontino e Corinthians abrem a disputa. A partida será no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, já que o time do interior tem a melhor campanha, às 20h30 (de Brasília). Já no domingo, dia 1º, Palmeiras e São Paulo definem o outro finalista, na Arena Barueri, também às 20h30.

Em caso de empate, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.

O time de melhor campanha, considerando também o mata-mata, decide em casa. Se houver igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

O São Paulo foi o primeiro classificado à semifinal, ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no sábado. Mais tarde, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0 e também avançou.

No domingo, o Novorizontino derrotou o Santos, por 2 a 1. Fechando as quartas de final, o Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1 e passou nos pênaltis com 8 a 7.

QUANDO SERÃO AS SEMIFINAIS?

  • 28 de fevereiro

Novorizontino x Corinthians - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)

  • 1º de março

Palmeiras x São Paulo - Arena Crefisa Barueri, em Barueri - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante
aposentadoria compulsória

/ 1 dia

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante

2

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto
Infraestrutura

/ 1 dia

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto

3

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores
CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS

/ 1 dia

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3619, segunda-feira (23/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3619, segunda-feira (23/02)

5

"Não é possível que vão votar nesse infeliz, de novo"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Não é possível que vão votar nesse infeliz, de novo"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 5 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?