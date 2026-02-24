Corinthians enfrenta Cruzeiro de Tite antes de decisão no Paulistão

Quase um ano depois de recusar proposta para assumir o Corinthians para cuidar da saúde mental, Tite vai estar do lado do Cruzeiro no embate entre os dois times nesta quarta-feira, às 20 horas, em jogo da quarta rodada do Brasileirão. O duelo será no Mineirão, onde, em 2025, os corintianos venceram o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, - na volta, os cruzeirenses venceram por 2 a 1 e perderam nos pênaltis.



O clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz. Bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores e do Mundial pelo time alvinegro, o gaúcho recusou a proposta porque teve uma crise de ansiedade durante as tratativas para fechar contrato e decidiu se afastar do futebol. Voltou a trabalhar em janeiro deste ano, quando foi anunciado pelo Cruzeiro.



Após a negativa do ídolo, a diretoria do Corinthians trouxe Dorival Júnior, que conduziu a equipe aos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Em sua apresentação, o atual treinador corintiano chegou a comentar a situação do companheiro de profissão.



"Imagino o que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando, que aconteça uma recuperação rápida.... É uma situação que todo esportista corre um risco muito grande. O nível de cobrança é de um nível altíssimo", disse na ocasião.



Dorival está brigando por mais um título, o do Paulistão, cuja semifinal será disputada às 20h30 de sábado, contra o Novorizontino, em jogo único em Novo Horizonte. Até por isso, a escalação da partida contra o Cruzeiro depende das condições físicas dos atletas. Ele pode poupar aqueles que estiverem mais desgastados. Lesionados, Yuri Alberto, Kaio César, Matheus Pereira e Hugo não estão disponíveis.



Depois de perder para o Bahia na estreia, o Corinthians vive bom momento neste início de Brasileirão e vem de vitórias por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Com seis pontos, está na quinta colocação.



O Cruzeiro está muito abaixo do rival desta quarta. Ocupa a última colocação, com apenas um ponto, e busca a primeira vitória no Campeonato Brasileira. O início de temporada é de turbulência para os cruzeirenses, tanto que há muita pressão sobre Tite, cujo trabalho tem sido bastante criticado, ao ponto de o torcedor ser vaiado.



O time celeste venceu o Pouso Alegre no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, mas o treinador está longe de ter conquistado todos os torcedores. Uma derrota para o Corinthians em casa pode deixá-lo em situação bastante complicada.



Quando questionado sobre reencontrar o Corinthians, em coletiva após o jogo do Estadual, Tite não quis falar sobre a relação com o clube paulista. "Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro! Essa é minha resposta."



O treinador já enfrentou o time do Parque São Jorge duas vezes depois de tê-lo deixado para assumir a seleção brasileira, em 2016. No Flamengo, venceu por 2 a 0 em partida no Maracanã. Quando voltou pela primeira vez à Neo Química Arena, perdeu por 2 a 1, poucas semanas antes de ser demitido pela diretoria rubro-negra.



Para tentar se livrar de pressão maior, Tite terá à disposição a dupla Arroyo e Kaio Jorge, que foram poupados do jogo contra o Pouso Alegre, por desgaste muscular e incômodo no joelho esquerdo, respectivamente. Eles treinaram normalmente na terça, véspera da partida.



FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X CORINTHIANS



CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.. Técnico: Tite.



CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho (Memphis Depay) e Gui Negão.



ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).



HORÁRIO - 20 horas.



LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Assine o Correio do Estado