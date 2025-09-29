Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol

Corinthians está há 4 meses sem vencer na Arena pelo Brasileiro e faz campanha de rebaixado

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/09/2025 - 16h58
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A derrota do Corinthians para o Flamengo neste domingo, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, ampliou a série negativa da equipe de Dorival Júnior na Neo Química Arena. Se na Copa do Brasil a equipe consegue bons resultados em casa, o mesmo não acontece pelo Brasileirão. A última vitória aconteceu em maio e, pela campanha como mandante, estaria rebaixado à Série B neste momento.

Desde que assumiu o Corinthians, Dorival venceu apenas dois jogos em casa pelo Brasileirão, ambos em maio. Internacional (4 a 2) e Santos (1 a 0). Desde então, disputou sete partidas, com três derrotas e quatro empates - um aproveitamento de 19%.

Considerando todo o campeonato, o que inclui duas vitórias no período em que Ramón Díaz esteve à frente da equipe, contra Vasco e Sport, o Corinthians ocuparia a 18ª posição, à frente apenas de Santos e Sport, na classificação dos mandantes no Brasileirão. A equipe conseguiu somar apenas 16 pontos em 12 jogos na competição.

Além disso, nesse período em que permaneceu sem ganhar na Neo Química Arena, o lanterna Sport também teve um desempenho superior na condição de mandante. Foram sete pontos somados pela equipe, em que também está incluída a vitória dos pernambucanos justamente contra o Corinthians, que foi a primeira da equipe na Ilha do Retiro pelo Brasileirão.

Essa fase negativa do Corinthians contrasta com o desempenho na Copa do Brasil. Com Dorival Júnior, a equipe passou por Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR até chegar à semifinal, em que enfrentará o Cruzeiro, em dezembro. Nesses seis jogos disputados, terminou com 100% de aproveitamento e manteve a defesa de Hugo Souza sem ser vazada.

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco Contra o Flamengo, o setor ofensivo teve os desfalques de Memphis Depay e Rodrigo Garro.

“Para esse momento é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos têm acontecido com todas as equipes do futebol brasileiro, e com o Corinthians não está sendo diferente”, afirmou Dorival Júnior após a partida.

“Nós tivemos uma contratação no início do ano (Angileri), uma contratação no meio do ano (Vitinho). Apenas isso. E nós estamos buscando opções dentro do nosso grupo justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades”, completou.

Com 29 pontos e na 12ª posição, o Corinthians terá duelo decisivo com o Internacional nesta quarta-feira. Em caso de derrota, pode terminar a rodada em 16º, a uma colocação do Juventude, primeiro clube na zona de rebaixamento. No fim de semana, recebe o Mirassol, principal destaque neste Brasileirão, em busca de encerrar jejum de vitórias na competição como mandante.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Flávia Saraiva é campeã na trave em etapa húngara da Challenge Cup de ginástica artística

Brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13 800, superando a espanhola Alba Petisco

28/09/2025 22h00

Compartilhar
Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave

Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A medalhista olímpica Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave da etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de Ginástica Artística. A brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13 800, superando a espanhola Alba Petisco (13.250) e a húngara Gréta Mayer (13.100). O Brasil conquistou outros três pódios no último dia da competição.

Bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024, a ginasta de 25 anos já havia sido a melhor na fase classificatória e subiu ao pódio na trave em uma etapa do circuito internacional pela terceira temporada seguida. No ano passado, a atleta de 1,48m foi vice-campeã na etapa turca, em Antália, da Challenge Cup e em 2023 conquistou a medalha de bronze em Paris.

Além do título de Flávia Saraiva, o Brasil foi ao pódio com outros três atletas neste domingo. Júlia Soares foi prata no solo com 12.550 ao lado de Júlia Coutinho, que conquistou o bronze com 12.250. A campeã foi a romena Denisa Golgota, com 12 750.

Caio Souza levou a prata nas barras paralelas com 14.150 pontos (0.1 atrás do turco Ferhat Arican, que ficou com o ouro). No sábado, Ana Luiza Lima, de 20 anos, conquistou sua primeira medalha no circuito internacional, ao ficar na terceira posição das barras assimétricas.

A competição na Hungria foi o último evento internacional antes do Mundial de Ginástica Artística marcado para Jacarta, na Indonésia, entre os dias 19 e 25 de outubro, e serviu de observação para a comissão técnica formar a delegação brasileira para o Mundial.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Torneio de Futebol de Jovens Indígenas terá jogos decisivos neste domingo

Neste domingo (28), a competição chega às semifinais e à decisão em Campo Grande

27/09/2025 18h00

Compartilhar
Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo Grande

Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo Grande Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A 3ª edição do Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas foi marcada por jogos disputados e muitos sonhos de adolescentes que querem alcançar o futebol profissional.

O torneio teve início no dia 26 de setembro e os jogos decisivos serão neste domingo (28), na Praça Estrela do Sul, localizada na Rua Madame Butterfly, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A competição é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e o Conselho do Trabalho Decente e de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.

Nesta edição, disputam equipes formadas por jovens indígenas de Campo Grande, Dourados, Bodoquena, Miranda, Sidrolândia e Aquidauana.

Abertura

O pontapé inicial ocorreu na sexta-feira (26), com o confronto entre o time de Campo Grande e Bodoquena, em que a equipe da Capital venceu pelo placar de 2x0.

O destaque foi o atleta João Henrique, autor do primeiro gol do torneio. Na saída do campo, concentrado ao comentar a vitória, disse que a satisfação está em ajudar o time:

“A sensação é muito boa, porque fazer o primeiro gol do time ali já ajuda na pontuação”, afirmou João Henrique.

No segundo jogo, enfrentaram-se as equipes de Aquidauana e Dourados, e o placar terminou em 3x1. Participando pela terceira vez do torneio, Lucas Gabriel Dias Pereira ressaltou que iniciar o campeonato com uma vitória é especial:

“É gratificante começar ganhando o primeiro jogo. Para mim, o futebol é tudo, é vida, traz união entre os jovens”, afirmou.

Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo GrandeSidrolândia  venceu  Dourados por 6 a 2

Segunda rodada

Neste sábado (27), entraram em campo Bodoquena e Miranda. O jogo terminou com vitória de Miranda por 1x0.

Também participando pela terceira vez, o jogador José Santana, 19 anos, elogiou a competição, que considera uma oportunidade para dar visibilidade ao futebol dos jovens da comunidade:

“É um torneio bom, dá visibilidade para a gurizada. Muitos que são da aldeia nunca tiveram a oportunidade de jogar fora. Esse torneio abriu portas para mim, me deu experiência, porque no começo eu tinha dificuldade até para me expressar, e hoje consigo falar melhor e me encaixar no meio das pessoas”, contou o jogador, que já atuou em equipes e sonha em seguir carreira profissional.

O segundo jogo da rodada teve um placar elástico, com a vitória do time de Sidrolândia sobre Aquidauana por 6x2. O atleta estreante Telson Figueiredo Batista, de 15 anos, comemorou a oportunidade de vestir a camisa e participar do torneio:

“É um privilégio jogar aqui. Desde a primeira vez que teve eu quis participar, mas não podia por conta da idade. Hoje, graças a Deus, estou aqui com uma vitória. O futebol não é só sobre ganhar, mas também sobre dedicação e esforço”, disse o atleta, que também sonha em se tornar jogador profissional.

Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo GrandeEscreva a legenda aqui

A competição segue até domingo (28), quando serão realizados os jogos da semifinal (8h30) e da final (9h30):

 

Semifinalistas

  • Campo Grande
  • Miranda
  • a definir
  • a definir

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 2 dias

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

2

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 3 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

3

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 3 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

4

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois