Cruzeiro tropeça no Juventude em jogo frenético e perde chance de encostar nos líderes

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem. O confronto reuniu um Juventude que busca se distanciar da zona de rebaixamento e um Cruzeiro na tentativa de confirmar vaga direta na próxima edição da Libertadores, e terminou com ambos os times somando um ponto após um jogo de grande intensidade.

Com o empate, o Juventude soma 33 pontos e permanece na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega a 65 pontos e aparece em terceiro lugar. O resultado agrava a situação dos gaúchos na luta contra o rebaixamento e representa um tropeço inesperado para a equipe mineira na reta final da competição.

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Cruzeiro criando a primeira oportunidade de perigo aos seis minutos quando Gabi arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave. A partir daí o Juventude assumiu maior protagonismo e chegou à frente no placar.

Aos oito minutos, Marcelo Hermes aproveitou avanço pelo lado esquerdo e finalizou em chute que teve trajetória de cruzamento, surpreendendo a defesa e abrindo o marcador.

Sete minutos depois do primeiro gol, Taliari foi lançado na área e, com frieza, encobriu o goleiro Cássio para ampliar. A equipe da casa explorou transições rápidas e ações pelas laterais, enquanto o Cruzeiro demorou a encontrar fluidez ofensiva.

Antes do intervalo o Cruzeiro conseguiu reduzir a desvantagem em uma jogada de bola parada. Aos 41 minutos, William levantou na área e Miguel Sinisterra ganhou por cima na cabeçada, diminuindo para a equipe visitante e levando outros momentos de pressão ao final do primeiro tempo.

Na etapa final o Cruzeiro reagiu mais cedo. Aos sete minutos Japa lançou em profundidade para Kaiki, que invadiu a área e cruzou com precisão. Kaio Jorge apareceu no segundo poste e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual. A partir do empate o jogo cresceu em intensidade, com ambas as equipes buscando o controle do ritmo e variando entre momentos de ataque organizado e ações de transição.

Aos 13 minutos do segundo tempo o Juventude voltou à frente em lance que começou com Marcelo Hermes lançando para a área, Mandaca ganhou no alto e ajeitou de cabeça para Taliari, que finalizou e consolidou mais um gol de aproveitamento dentro da área.

Já no fim da partida, aos 39 minutos, Bolasie cruzou pela esquerda, Abner teve dificuldade para afastar e a bola sobrou livre para o artilheiro Kaio Jorge, que empurrou para o gol e decretou o 3 a 3.

No próximo domingo o Juventude enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro às 16h, enquanto o Cruzeiro visita o Corinthians no Mineirão às 20h30.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 3 CRUZEIRO

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo (Alan Ruschel) e Marcelo Hermes; Caíque (Sofrza), Jadson, Luis Mandaca (Ewerthon) e Nenê (Abner); Rafael Bilu (Giovanny) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO - Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Silva (Ryan Guilherme), Lucas Romero e Matheus Henrique (Japa); Sinesterra (Bolasie), Gabigol e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Marcelo Hermes, aos 8, Gabriel Taliari, aos 15 e Sinisterra, aos 41 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 7 e 39, e Gabriel Taliari, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nenê, Luis Mandaca e Alan Ruschel (Juventude) Matheus Henrique (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 96.910,00.

PÚBLICO - 12.116 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).