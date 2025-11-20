Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

BRASILEIRÃO

Cruzeiro tropeça no Juventude em jogo frenético e perde chance de encostar nos líderes

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

20/11/2025 - 18h30
Continue lendo...

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem. O confronto reuniu um Juventude que busca se distanciar da zona de rebaixamento e um Cruzeiro na tentativa de confirmar vaga direta na próxima edição da Libertadores, e terminou com ambos os times somando um ponto após um jogo de grande intensidade.

Com o empate, o Juventude soma 33 pontos e permanece na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega a 65 pontos e aparece em terceiro lugar. O resultado agrava a situação dos gaúchos na luta contra o rebaixamento e representa um tropeço inesperado para a equipe mineira na reta final da competição.

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Cruzeiro criando a primeira oportunidade de perigo aos seis minutos quando Gabi arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave. A partir daí o Juventude assumiu maior protagonismo e chegou à frente no placar.

Aos oito minutos, Marcelo Hermes aproveitou avanço pelo lado esquerdo e finalizou em chute que teve trajetória de cruzamento, surpreendendo a defesa e abrindo o marcador.

Sete minutos depois do primeiro gol, Taliari foi lançado na área e, com frieza, encobriu o goleiro Cássio para ampliar. A equipe da casa explorou transições rápidas e ações pelas laterais, enquanto o Cruzeiro demorou a encontrar fluidez ofensiva.

Antes do intervalo o Cruzeiro conseguiu reduzir a desvantagem em uma jogada de bola parada. Aos 41 minutos, William levantou na área e Miguel Sinisterra ganhou por cima na cabeçada, diminuindo para a equipe visitante e levando outros momentos de pressão ao final do primeiro tempo.

Na etapa final o Cruzeiro reagiu mais cedo. Aos sete minutos Japa lançou em profundidade para Kaiki, que invadiu a área e cruzou com precisão. Kaio Jorge apareceu no segundo poste e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual. A partir do empate o jogo cresceu em intensidade, com ambas as equipes buscando o controle do ritmo e variando entre momentos de ataque organizado e ações de transição.

Aos 13 minutos do segundo tempo o Juventude voltou à frente em lance que começou com Marcelo Hermes lançando para a área, Mandaca ganhou no alto e ajeitou de cabeça para Taliari, que finalizou e consolidou mais um gol de aproveitamento dentro da área.

Já no fim da partida, aos 39 minutos, Bolasie cruzou pela esquerda, Abner teve dificuldade para afastar e a bola sobrou livre para o artilheiro Kaio Jorge, que empurrou para o gol e decretou o 3 a 3.

No próximo domingo o Juventude enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro às 16h, enquanto o Cruzeiro visita o Corinthians no Mineirão às 20h30.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 3 CRUZEIRO

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo (Alan Ruschel) e Marcelo Hermes; Caíque (Sofrza), Jadson, Luis Mandaca (Ewerthon) e Nenê (Abner); Rafael Bilu (Giovanny) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO - Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Silva (Ryan Guilherme), Lucas Romero e Matheus Henrique (Japa); Sinesterra (Bolasie), Gabigol e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Marcelo Hermes, aos 8, Gabriel Taliari, aos 15 e Sinisterra, aos 41 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 7 e 39, e Gabriel Taliari, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nenê, Luis Mandaca e Alan Ruschel (Juventude) Matheus Henrique (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 96.910,00.

PÚBLICO - 12.116 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FIFA

Quais são as melhores seleções do mundo? Fifa atualiza ranking e Brasil sobe

O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto

19/11/2025 23h00

Brasil ocupa a 5ª posição

Brasil ocupa a 5ª posição Divulgação

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções do futebol masculino.

O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto. A seleção brasileira será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Além do ganho de posições pelo País, Alemanha, Croácia e Marrocos também subiram um lugar cada. Em contrapartida, a Itália perdeu pontos, caindo para 12º.

Em geral, na nova lista, a Irlanda foi quem mais pontuou em relação à última classificação - 34,86 pontos foram adicionados - e Malta foi a nação que mais subiu no ranking, ganhando cinco posições.

Para a próxima Copa, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, os países-sede da competição em 2026, também estão garantidos como cabeças de chave.

Diferente das edições anteriores, a próxima contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes na primeira fase.

CONFIRA O TOP 15 ATUALIZADO DO RANKING FIFA:

1º - Espanha - 1877.18 pontos;

2º - Argentina - 1873.33 pontos;

3º - França - 1870 pontos;

4º - Inglaterra - 1834.12 pontos;

5º - Brasil - 1760.46 pontos;

6º - Portugal - 1760.38 pontos;

7º - Holanda - 1756.27 pontos;

8º - Bélgica - 1730.71 pontos;

9º - Alemanha - 1724.15 pontos;

10º - Croácia - 1716.88 pontos;

11º - Marrocos - 1713.12 pontos;

12º - Itália - 1702.06 pontos;

13º - Colômbia - 1701.3 pontos;

14º - Estados Unidos - 1681.88 pontos;

15º - México - 1675.75 pontos.

O MAIS ODIADO

Quais são os times mais odiados do Brasil? Veja pesquisa

Clubes finalistas da Copa Libertadores estão no top 3 do ranking de times mais odiados pela população brasileira

18/11/2025 13h00

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras Montagem

Entre questionamentos de qual time favorito do país, ou qual a maior torcida, quem chega ao topo no ranking de clube mais odiado?

Em levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa, o Flamengo lidera a disputa com 13,5% do total de respostas, seguido do Corinthians com 11,15% e o Palmeiras aparece em terceiro lugar com 7,7% do total.

Os dados foram coletados e analisados de 2.020 entrevistas realizadas de 6 a 10 de novembro, nos 26 estados do Brasil e Distrito Federal, em 162 municípios. O perfil de amostra varia entre gênero, idade, escolaridade e nível econômico entre população economicamente ativa e não ativa (PEA).

Das 2 mil entrevistas, mais da metade pertence ao público feminino, com 1.068 entrevistas, o restante faz parte do público masculino, ou seja, 952 pessoas. A idade varia de 16 a mais de 60 anos, e do total de entrevistados, 25,5% têm entre 45 a 59 anos, que foi o maior público entrevistado.

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

A pergunta foi feita espontaneamente, que significa sem opções. Com isso, o número de respostas foi no mínimo 20 diferentes. Entre elas, times paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos e ainda respostas que não comprometeram os entrevistados, como “não sabe” ou “não odeia nenhum”. 

No ranking depois do top 3 os times que foram citados possui uma porcentagem distante dos três primeiros. Os que ocupam as demais posições seguem a ordem com as seguintes porcentagens:

  • Vasco da Gama - 4,6%;
  • São Paulo - 1,7%;
  • Atlético-MG - 1,5%;
  • Cruzeiro - 1,2%;
  • Grêmio - 1,2%;
  • Internacional - 1,0%;
  • Santa Cruz - 1,0%;
  • Bahia - 0,7%;
  • Sport Recife - 0,6%;
  • Vitória - 0,6%;
  • Fluminense - 0,5%;
  • Santos - 0,5%;
  • Athletico-PR - 0,4%;
  • E ainda outros times citados, mas que não teve quantidade significante para destaque - 2,8%

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança em 95%.

Confira outras variáveis na tabela feita pelo Instituto Paraná Pesquisa:

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

