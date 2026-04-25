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Brasileirão Feminino

De olho na classificação, Pantanal recebe o Várzea Grande pelo Brasileirão Feminino A3

Em caso de vitória as meninas do Pantanal podem encaminhar a classificação para a próxima fase

João Pedro Zequini

25/04/2026 - 13h30
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Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos, a equipe do Pantanal recebe o Várzea Grande de Mato Grosso, neste sábado (25), no Estádio das Moreninhas. O time da Capital busca a vitória para se aproximar da classificação. 

Ocupando a segunda colocação do Grupo A2 com 7 pontos, o time do Pantanal está na zona de classificação, porém vê o rival de logo mais na cola. 

Apenas um ponto separa as equipes e a vitória das pantaneiras classificaria  a equipe para a próxima fase com uma rodada de antecedência, visto que o Várzea Grande permaneceria com 6 pontos e não alcançaria os 10 do time do Pantanal. 

ALGOZ PANTANEIRO 

Na atual edição do Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal soma apenas uma derrota na competição, que foi na segunda rodada, justamente diante do Várzea Grande. 

Na ocasião, jogando fora de casa, o time sul-mato-grossense foi superado por 2 a 1, os gols do time da casa saíram dos pés de Thatiely Souza, que anotou dois tentos, enquanto Sabrina descontou para o Pantanal. 

DESTAQUE 

No time do Pantanal o destaque vai para as artilheiras do time, Milena e Deise lideram a artilharia do clube com dois gols cada na competição e prometem levar perigo à meta adversária. 

Mas para fazerem isso, terão que superar o principal destaque da equipe do Várzea, que é a experiente zagueira e imparável, Tânia Maranhão, que aos 51 anos ainda continua em atividade.

Tânia é um verdadeiro ícone do futebol feminino, acumulando na bagagem a participação em 3 Copas do Mundo, onde foi vice-campeã em 2007, após perder a final para a Alemanha, 4 Jogos Olímpicos e 2 Jogos Pan-Americano, onde saiu com a medalha de ouro em um dele ao vencer a equipe do Estados Unidos na grande decisão. 

Além de Tânia, outro destaque que merece atenção é Regiane Santos que soma 3 gols em 4 partidas na competição. 

A bola rola a partir das 16h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. 
 

Futebol

City desperdiça várias chances, mas bate e rebaixa o Burnley e assume topo da Premier League

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70

22/04/2026 23h00

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Divulgação/ESPN

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Há um mês, o Arsenal contava os jogos para voltar a conquistar a Premier League - ainda pode, com cinco rodadas para o fim. O time londrino tinha nove pontos de vantagem e vivia enorme tranquilidade.

Nesta quarta-feira, depois de tropeçar duas vezes seguidas, viu o rival Manchester City, seu algoz na rodada passada, ganhar jogo atrasado por 1 a 0 na casa do penúltimo colocado e matematicamente rebaixado Burnley e assumir a liderança nos critérios de desempate.

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70, com idêntico saldo de 37 gols, mas com o time de Pep Guardiola em vantagem pelos gols pró: 66 a 63 - também leva vantagem no confronto direto.

Apesar do resultado magro, o Manchester City produziu o suficiente para até golear, carimbando a trave em duas oportunidades e vendo o goleiro Dubravka ser o destaque da partida ao realizar diversas oportunidades tamanha a superioridade rival.

Empolgado por ganhar a "final antecipada" diante do Arsenal, no fim de semana, o City entrou em campo na casa do Burnley ciente que não podia desperdiçar pontos para assumir a liderança. E rapidamente tomou postura agressiva, com Cherki acertando o travessão após desvio do goleiro Dubravka com menos de quatro minutos.

O grito de gol saiu no lance seguinte, em arrancada de Haaland e finalização com cavadinha. O centroavante recebeu lindo passe de Doku em jogada que começou quase na área dos visitantes. A trama de pé em pé terminou com o camisa 9 saindo de seu campo e mostrando frieza para mandar às redes.

O gol fez muito bem ao City, que continuou dominando todas as ações e bombardeando a meta de Dubravka, o destaque do Burnley. Cherki era quem mais dava trabalho, apesar da batida de O'Reilly exigir grande defesa. O time da casa apostava em raros contragolpes e viu Flemming desperdiçar duas boas chances.

O City enfileirava chances criadas e desperdiçadas, o que poderia custar caro. Após o intervalo, foi a vez de Semenyo mandar pelo alto a oportunidade do 2 a 0. Haaland parou na trave Deixar o frágil Burnley "vivo" na partida, com o apoio da torcida, era tudo o que Guardiola não queria, o que justificava os pedidos ao time atacar.

Insatisfeito com a produção ofensiva, Guardiola resolveu colocar Savinho na vaga de Semenyo. O brasileiro entrou 'elétrico', se movimentando bem e repetindo o que os companheiros mais faziam em campo: perder gol. O brasileiro recebeu livre na área, escolheu o canto e parou em nova defesa de Dubravka.

Diferentemente da etapa inicial, na qual viu o oponente acertar alguns contra-ataques, desta vez, porém, o City soube se defender e, se não fez mais gols, ao menos segurou o importante triunfo por placar magro suficiente para chegar ao topo. O Burnley lamentou o rebaixamento.

Campeão da Copa da Liga Inglesa nesta temporada, Guardiola leva o City à liderança após jogar a toalha no decorrer da Premier League, na qual busca seu sétimo título com a equipe - são 19 conquistas pelo clube de Manchester do treinador espanhol.

Divisão de acesso

Juventude AG vai ao Maranhão em busca da 1ª vitória na Liga Nacional de Futsal

Time de Dourados disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre

22/04/2026 16h00

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Foto: Divulgação JAG

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O Juventude AG, time de Dourados, entra em quadra nesta quinta-feira (23) com objetivo de conquistar a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF) Silver. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Balsas Futsal, às 21h, no Ginásio Castelinho, em São Luís, duelo válido pela terceira rodada da competição que dá acesso à elite do futsal brasileiro.

O confronto marca o primeiro jogo do time maranhense como mandante na história da LNF Silver, o que aumenta o grau de dificuldade para o Juventude AG, uma vez que o adversário joga motivado após empatar fora de casa com o Blumenau Futsal (SC) e somar seu primeiro ponto no último dia 16.

Para o Juventude, o duelo representa a chance de recuperação e afirmação na competição nacional, uma vez que na primeira rodada, a equipe douradense perdeu por 4 a 1 para o São Caetano fora de casa, na ronda seguinte empatou em 3 a 3 contra o Joaçaba (SC). 

Calendário

O time de Dourados divide atenções com um calendário intenso e disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre, o que exige gestão física do elenco e regularidade dentro de quadra.

Além do compromisso pela LNF Silver, a equipe sul-mato-grossense já tem sequência definida nas próximas semanas. No domingo (26), recebe o Minas Tênis Clube no Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, em Dourados, pela Copa LNF. Na sequência, viaja para Brasília (DF), onde enfrenta o Fidas Futsal no dia 2 de maio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A maratona fora de casa continua no dia 6 de maio, contra o Apodi Futsal, no Rio Grande do Norte. Depois, o Juventude AG retorna a Dourados para dois compromissos consecutivos diante da torcida: no dia 10, decide a vaga na Copa do Brasil contra o Fidas, e no dia 14, encara o Concórdia Futsal-SC pela quinta rodada da LNF Silver.

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