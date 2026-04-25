De olho na classificação, Pantanal recebe o Várzea Grande pelo Brasileirão Feminino A3

Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos, a equipe do Pantanal recebe o Várzea Grande de Mato Grosso, neste sábado (25), no Estádio das Moreninhas. O time da Capital busca a vitória para se aproximar da classificação.
Ocupando a segunda colocação do Grupo A2 com 7 pontos, o time do Pantanal está na zona de classificação, porém vê o rival de logo mais na cola.
Apenas um ponto separa as equipes e a vitória das pantaneiras classificaria a equipe para a próxima fase com uma rodada de antecedência, visto que o Várzea Grande permaneceria com 6 pontos e não alcançaria os 10 do time do Pantanal.
ALGOZ PANTANEIRO
Na atual edição do Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal soma apenas uma derrota na competição, que foi na segunda rodada, justamente diante do Várzea Grande.
Na ocasião, jogando fora de casa, o time sul-mato-grossense foi superado por 2 a 1, os gols do time da casa saíram dos pés de Thatiely Souza, que anotou dois tentos, enquanto Sabrina descontou para o Pantanal.
DESTAQUE
No time do Pantanal o destaque vai para as artilheiras do time, Milena e Deise lideram a artilharia do clube com dois gols cada na competição e prometem levar perigo à meta adversária.
Mas para fazerem isso, terão que superar o principal destaque da equipe do Várzea, que é a experiente zagueira e imparável, Tânia Maranhão, que aos 51 anos ainda continua em atividade.
Tânia é um verdadeiro ícone do futebol feminino, acumulando na bagagem a participação em 3 Copas do Mundo, onde foi vice-campeã em 2007, após perder a final para a Alemanha, 4 Jogos Olímpicos e 2 Jogos Pan-Americano, onde saiu com a medalha de ouro em um dele ao vencer a equipe do Estados Unidos na grande decisão.
Além de Tânia, outro destaque que merece atenção é Regiane Santos que soma 3 gols em 4 partidas na competição.
A bola rola a partir das 16h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande.