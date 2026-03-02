Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Protagonista

'Elite Mundial': Endrick encanta imprensa internacional após mais uma boa atuação pelo Lyon

Performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/03/2026 - 23h00
O jovem atacante Endrick vem aproveitando a sua passagem pelo Lyon para tentar colocar uma dúvida na cabeça do técnico Carlo Ancelotti na busca por uma vaga no ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o avante revelado pelo Palmeiras encantou a imprensa internacional e deixou o campo como destaque mesmo com a derrota de sua equipe para o Olympique de Marselha pelo placar de 3 a 2.

Além de colaborar com duas assistências, o seu desempenho ficou marcado por um lance acrobático na área. Ao aproveitar um rebote do goleiro rival após um cruzamento da esquerda, ele arriscou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Velodrome, casa do adversário.

A performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos. O Marca, da Espanha, usou um tom irônico para falar do protagonismo do brasileiro enquanto a equipe merengue sofre com o seu setor ofensivo.

"Atuação 'insuficiente' de Endrick: mais um recado para o Real Madrid". Após exibir um vídeo com ênfase à boa atuação do jogador brasileiro, o noticioso comentou sobre a fase do atleta. "Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, mais uma vez deu show de futebol e mostrou grande caráter contra o Olympique de Marselha. Duas assistências e um lance de bicicleta, que quase resultou em gol, não foram suficientes para garantir a vitória de sua equipe".

O As, também da Espanha, seguiu a mesma linha e classificou o atleta como uma realidade no competitivo cenário europeu. "Ele já é de nível mundial". O periódico destacou o fato de que, com apenas cinco minutos em campo, foi capaz de realizar um lance inacreditável, também em referência à bicicleta que quase terminou em gol.

Já o L'Equipe exaltou o perfil de grupo que o jogador apresentou em campo. Mesmo sem conseguir ajudar o time a somar pontos fora de casa, Endrick teve uma "atuação altruísta perfeita", na derrota de 3 a 2 do Lyon.

De acordo com o portal parisiense, o jovem atacante brasileiro teve a sua atuação mais brilhante e altruísta desde a sua chegada ao clube para a disputa do Campeonato Francês. Na classificação, o Lyon aparece na terceira colocação, com 45 pontos. O Paris Saint-Germain lidera com folga a competição com 57.
 

sul-mato-grossense

Com jogos encerrados, veja quem se classificou e quem foi rebaixado no Campeonato Estadual

Operário e Naviraiense garantiram vaga direta na semifinal, enquanto outros quatro clubes irão se enfrentar pelas outras duas vagas

01/03/2026 17h29

Operário e Bataguassu duelaram entre si, com vitória do Galo, mas ambos se classificaram

Operário e Bataguassu duelaram entre si, com vitória do Galo, mas ambos se classificaram Foto: @bahptista / Divulgação FFMS

A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou após a disputa de quatro jogos na tarde deste domingo (1º) e definiu os classificados para a próxima fase e os rebaixados para a série B Com todos os jogos iniciados às 15h, a rodada confirmou a classificação direta de CE Naviraiense e Operário FC às semifinais, enquanto Águia Negra e Costa Rica caíram para a segunda divisão. 

Conforme reportagem do Correio do Estado, todos os dez times entraram em campo com chances de classificação, com seis deles também com chance de rebaixamento.

A última rodada começou no no sábado (28), onde  Operário e Bataguassu duelaram no Estádio Jacques da Luz. Quem vencesse ficava com a vaga na semifinal e o Galo levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Léo Fenga, Jonas e Laylon marcaram para o Galo, enquanto Alex Choco e Marcos Vinicius descontaram.

Com a derrota, o Bataguassu que entrou em campo  em terceiro, caiu para quinto e também passou de fase, onde irá disputasr as quartas de final. 

Já nos confrontos deste domingo, o Naviraiense, que já estava garantido na semifinal, recebeu o Águia Negra, que lutava contra o rebaixamento, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Augusto, e ampliaram aos 22 minutos da etapa final, com Formigão. Os donos da casa diminuíram com Vitão, mas foram derrotados por 2 a 1.

Com o resultado, o Naviraiense garantiu também a liderança, enquanto o Águia Negra, com oito pontos, confirmou o rebaixamento

O Costa Rica recebeu o Corumbaense no Laertão e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto do rebaixamento, mas perdeu por 2 a 0.  Robson marcou aos 49 minutos do primeiro tempo e Fábio ampliou aos 46 minutos do segundo.

Desta forma, o Costa Rica foi rebaixado, com 8 pontos, enquanto o Corumbaense somou 13 e se classificou para a segunda fase em terceiro lugar.

Outro confronto disputado nesta tarde foi entre Pantanal e Ivinhema, no Morenão, que terminou empatado em 2 a 2 e garantiu o Ivinhema a classificação. Wendel e Matheus Silva (contra) marcaram para o Ivinhema. Maicon descontou aos 18 minutos do segundo tempo e Pedro Neto empatou aos 23.

O Pantanal contou com a sorte do Águia Negra e Costa Rica também perderem, o que o livrou do rebaixamento, com o clube terminando fora tanto da zona de classificação quanto da degola.

Já em Dourados, no Douradão, o time da casa ficou no empate por 3 a 3 com o Aquidauana. Luisinho abriu o placar aos 9 minutos, mas Gabriel Ataliba empatou dez minutos depois, após rebote do goleiro Elissom. Wesley Pacheco virou aos 49 do primeiro tempo.

No segundo tempo, Murilo ampliou aos 13 minutos. A reação douradense veio com Luisinho novamente, aos 38 minutos, e Jefinho deixou tudo igual aos 53, no apagar das luzes.

O empate deixou ambas as equipes empatadas com 10 pontos. Nos critérios de desempate, o Dourados ficou com a última vaga da próxima fase.

Classificados:

  1. Naviraiense (semifinal)
  2. Operário (semifinal)
  3. Corumbaense (quartas de final)
  4. Ivinhema (quartas de final)
  5. Bataguassu (quartas de final)
  6. Dourados (quartas de final)

Rebaixados:

  1. Águia Negra
  2. Costa Rica

Próxima fase

No total, dez times participaram da primeira fase Campeonato Sul-mato-grossense. A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, no sistema de pontos corridos, onde avançam os seis melhores colocados. 

Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto os que se classificaram do 3° ao 6° disputam agora as quartas de final, em confrontos de ida e volta, nos dias 4 e 8 de março.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos, nos dias 22 e 29 deste mês, e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

A premiação total da final é de R$ 100 mil, sendo R$ 70 mil para o campeão e R$ 30 mil para o vice.

Confira a tabela do Sul-Mato-Grossense:

Campeões

Maior vencedor do futebol sul-mato-grossense, o Operário-MS soma 14 títulos [o primeiro em 1979] e é o atual campeão, após conquistar a taça em 2025 sobre o Ivinhema.

O Comercial aparece na sequência, com nove conquistas, apesar de não vencer desde 2015. O terceiro maior campeão é o CENE, com seis títulos.

Também já levantaram o troféu: Águia Negra (4), Ubiratan (3), Chapadão, Corumbaense e Costa Rica (2 cada), além de Naviraiense, Ivinhema, Nova Andradina, Coxim e Sete de Dourados, com um título cada. O Aquidauanense é o maior vice-campeão sem conquista, com três finais disputadas.

FUTEBOL

Seleção feminina derrota Costa Rica em primeiro amistoso de 2026

Brasil abre boa vantagem, quase cede empate, mas ganha alívio no fim

28/02/2026 10h30

Compartilhar

Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

A temporada 2026 começou para a seleção feminina de futebol. Nesta sexta-feira (27), as brasileiras derrotaram a Costa Rica por 5 a 2 no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, casa das adversárias, no primeiro compromisso do ano. A equipe canarinho abriu 3 a 0, quase sofreu o empate, mas garantiu o resultado positivo.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 18h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, na cidade de Toluca, para enfrentar a Venezuela. Três dias depois, a equipe canarinho terá como rival o próprio México, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na capital do país adversário.

Kerolin, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina de Futebol - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

O técnico Arthur Elias mandou a campo uma formação bastante ofensiva, com apenas uma meio-campista - a volante Duda Sampaio - e cinco jogadoras de ataque: Kerolin, Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Jaqueline e Jheniffer.

A veterana Tamires, que não era chamada desde a conquista da prata olímpica, em 2024, foi titular na lateral esquerda, com Fe Palermo na direita, Mariza e Thaís Ferreira na zaga e a estreante Thaís Lima, de 17 anos, no gol. A jovem nasceu em Portugal, mas é filha de pai brasileiro e mãe angolana e escolheu defender a seleção canarinho.

Das atletas que saíram jogando nesta sexta, sete atuam no Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil. O Corinthians, atual hexacampeão, foi o clube mais representado, com quatro jogadoras (Duda Sampaio, Jaqueline, Tamires e Thaís Ferreira). As outras três (Bia Zaneratto, Taina Maranhão e Fe Palermo) jogam no Palmeiras.

 

A grande diferença técnica entre as duas seleções se escancarou desde os primeiros minutos, com amplo domínio brasileiro. Aos dez minutos, Duda Sampaio deu belo passe para Kerolin, nas costas da marcação da Costa Rica.

A atacante do Manchester City (Inglaterra) bateu por cobertura, na saída da goleira Daniela Solera, para abrir o marcador. Três minutos depois, Taina Maranhão recebeu pela esquerda, entrou na área e rolou para Jheniffer concluir de primeira e aumentar a vantagem.

O Brasil chegou ao terceiro gol aos 27 minutos, com Taina Maranhão. A jogadora do Palmeiras foi mais uma vez lançada pela esquerda, encarou a marcação e, desta vez, chutou rasteiro, no canto direito de Solera, marcando o primeiro dela pela seleção principal.

A atacante até balançou as redes novamente aos 34, na sobra de uma finalização de Bia Zaneratto, mas o lance foi anulado por impedimento.

Displicência, susto e alívio

A facilidade com a qual as brasileiras controlavam a partida deu lugar à displicência na conclusão das jogadas e bobeiras no sistema defensivo. A Costa Rica, aproveitando a desatenção do Brasil, descontou aos seis minutos do segundo tempo, com Priscila Chinchilla.

A atacante, que atua no Atlético de Madrid (Espanha), foi lançada e se antecipou a Thaís Lima com um toque por cima da goleira, antes de concluir para as redes vazias.

O gol animou as donas da casa, que contaram com outro erro defensivo para diminuir mais a desvantagem. Aos 21 minutos, Chinchilla pressionou a saída de bola do Brasil na pequena área, desarmou Thaís Lima após a goleira receber de Mariza e fez o segundo das anfitriãs, para desespero de Arthur Elias e celebração de Lindsay Camila, técnica brasileira que comanda a Costa Rica desde outubro do ano passado.

Para alívio da seleção canarinho, aos 33, Taina Maranhão, principal nome brasileiro na partida, enfrentou a marcação e sofreu pênalti da zagueira Emily Flores. A atacante Adriana, que entrou na etapa final no lugar de Bia Zaneratto, cobrou com força, no ângulo direito de Solera.

Ainda deu tempo, nos acréscimos, de Jheniffer receber de Adriana na área e anotar o segundo dela na partida e o quinto do Brasil, fechando o placar em Alajuela.

