Esportes

CALENDÁRIO ESPORTIVO

Em ano de Copa do Mundo, Brasileirão vai começar mais cedo

Copa do Mundo de EUA, México e Canadá começa em 11 de junho; confira o calendário completo

Da Redação

Da Redação

02/01/2026 - 09h30
Continue lendo...

O calendário esportivo de 2026 tem como maior destaque a disputa da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Sob novo formato a partir desta edição, a competição contará com 48 equipes na disputa, 16 a mais do que em 2022, no Catar, com o número total de partidas passando de 64 para 104.

As seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro times em cada um. Os dois primeiros de cada chave avançarão, mais os 8 melhores terceiros colocados, com 32 seleções passando a se enfrentar em jogos de mata-mata.

A seleção brasileira de Carlo Ancelotti está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.

A fase de grupos vai até o dia 27 de junho, com o início no dia seguinte dos jogos eliminatórios. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, com as quartas de final de 9 a 11 de julho e as semifinais nos dias 14 e 15 do mesmo mês.

O ano de 2026 também será marcado pela implementação do novo calendário do futebol brasileiro, que, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visa reduzir a carga de jogos dos times da elite, e, ao mesmo tempo, ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passavam meses inativas.

Os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir desta temporada, com a manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março.

O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, de 28 de janeiro a 2 de dezembro, com pausa para a Copa do Mundo, seguindo o formato de disputa por pontos corridos.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior se mantém – como o torneio que abre os trabalhos no futebol brasileiro, com início previsto para 2 de janeiro. A final, como de praxe, será no dia 25 de janeiro, no aniversário da capital paulista.

Serão 128 equipes de todo o Brasil na disputa pela taça, conquistada na edição passada pelo São Paulo.

No tênis, as atenções da torcida brasileira seguirão voltadas para o desempenho de João Fonseca em quadra, com o Australian Open – primeiro Grand Slam do ano – programado para começar em 18 de janeiro.

Algumas semanas depois, o tenista carioca, atual número 24 do mundo, deve voltar a defender as cores do Brasil na primeira rodada da Copa Davis, contra o Canadá, na casa do adversário, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Quem passar encara o vencedor do confronto entre França – algoz do Brasil em 2025 – e Eslováquia.

Na sequência, João volta a jogar em casa, no Rio Open, a partir de 14 de fevereiro.

Também em fevereiro, entre os dias 6 e 22, acontecem os Jogos Olímpicos de Inverno, nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, com o norueguês naturalizado brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, podendo trazer a primeira medalha do País na história do evento.

O ano reserva ainda o Ultimate Championship, nova competição bianual da World Athletics (a federação internacional de atletismo) que reunirá a elite do atletismo mundial, de 11 a 13 de setembro, em Budapeste, e o Mundial de Judô, em Baku, de 4 a 11 de outubro.

Haverá também no segundo semestre o Mundial de Natação disputado em piscina curta, de 1º a 6 de dezembro, em Pequim.

O calendário esportivo brasileiro termina mais uma vez com a Corrida de São Silvestre, com os atletas percorrendo 15 km pelas ruas da capital paulista.

*Saiba

Principais eventos:

Janeiro – início da Série A do Brasileiro e de estaduais de futebol.
Fevereiro – início da Copa do Brasil , da Libertadores e da Fórmula 1.
Março – Copa Sul-Americana.
Junho – Copa do Mundo.

 

ESPORTES

Vitrine do futebol de base, Copinha começa amanhã com dois times de Mato Grosso do Sul

O estreante Naviraiense e o Ivinhema serão os representantes do Estado na competição

01/01/2026 17h01

Taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior Divulgação: Federação Paulista de Futebol

Continue Lendo...

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta sexta-feira (2), com 22 times estreantes, sendo um deles de Mato Grosso do Sul: Naviraiense. Além dele, também representará o Estado, a equipe do Ivinhema. 

O Naviraiense integra o Grupo 7, com sede na cidade de Assis (SP), ao lado de Assisense-SP, Athletic-MG e Guarani-SP, clube de forte tradição na formação de atletas. Já o Ivinhema está no Grupo 26, e jogará em Embu das Artes (SP), onde terá pela frente Referência-SP, Real-RS e Ituano-SP, outra equipe conhecida por revelar talentos ao futebol nacional.

Caminho do Naviraiense

A equipe sul-mato-grossense estreia no sábado, 3 de janeiro, diante do time da casa, o Assisense, abrindo a competição no Grupo 7. Na segunda rodada, marcada para terça-feira (6), o desafio será contra o Athletic-MG. O encerramento da fase de grupos acontece na sexta-feira (9), quando o Naviraiense enfrenta o Guarani-SP.

Tabela do Naviraiense – Grupo 7 (Assis):

03/01 (sábado - 17h45): Assisense x Naviraiense

06/01 (terça-feira - 20h): Naviraiense x Athletic-MG

09/01 (sexta-feira - 17h45): Guarani-SP x Naviraiense

Caminho do Ivinhema

No Grupo 26, o Ivinhema entra em campo no domingo, 4 de janeiro, contra o Referência-SP. A sequência do torneio reserva confronto com o Real-RS, na quarta-feira, dia 7. A terceira e última rodada será no sábado (10), diante do Ituano-SP.

Tabela do Ivinhema – Grupo 26 (Embu das Artes):

04/01 (domingo - 13h): Referência-SP x Ivinhema

07/01 (quarta-feira - 15h15): Ivinhema x Real-RS

10/01 (sábado - 13h): Ituano-SP x Ivinhema

Com jovens promessas em campo e o sonho de avançar no maior torneio de base do Brasil, Naviraiense e Ivinhema carregam a esperança do futebol sul-mato-grossense na Copinha, buscando não apenas resultados, mas também visibilidade nacional para suas joias.

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

ESPORTES

Roberto Carlos se pronuncia após passar por cirurgia no coração: 'Não tive ataque cardíaco'

O ex-jogador foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter, com duração de quase três horas devido a uma complicação

31/12/2025 18h00

Roberto Carlos, ex-jogador e pentacampeão, no hospital onde passou por cirurgia cardiovascular

Roberto Carlos, ex-jogador e pentacampeão, no hospital onde passou por cirurgia cardiovascular Reprodução / rede social

Continue Lendo...

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, o pentacampeão do mundo Roberto Carlos usou as redes sociais nesta quarta-feira para tranquilizar os fãs após ser submetido a uma cirurgia no coração em São Paulo. Na postagem, o jogador disse que o procedimento foi preventivo e afirmou que está se recuperando bem.

Ele afirmou ainda que tudo foi planejado e negou que tenha sofrido um ataque no coração. Na publicação, o ex-lateral-esquerdo usou uma imagem onde aparece sorrindo e descansando em uma poltrona no leito hospitalar.

"Gostaria de esclarecer recentes informações. Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", diz parte do texto.

Uma publicação do diário espanhol As, nesta quarta-feira, informou que o jogador revelado pelo União São João de Araras foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter. Ainda de acordo com o periódico, o procedimento, que deveria durar 40 minutos, estendeu-se por quase três horas devido a uma complicação.

Em suas redes sociais, Roberto Carlos, de 52 anos, enfatizou que o seu estado de saúde está dentro da normalidade. "Estou confiante, me recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve".

Por fim, o ex-palmeirense fez um agradecimento geral pela preocupação que tomou conta dos fãs. "Agradeço de coração a todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação. Quero tranquilizar a todos de que não há motivo para alarme. Muito obrigado à toda equipe médica que cuidou de mim".

