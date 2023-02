Em jogo cheio de gols, Costa Rica mantém a liderança no Campeonato Estadual

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Costa Rica enfrentou a Serc na disputa pela liderança do grupo, e saiu com vitória por 4x3. Já nos outros dois jogos da rodada, Operário de Caarapó empatou com o Novo por 4x4; e o Coxim ficou no 0x0 com o Comercial, dificultando ainda mais a situação do time da Capital.

No Jacques da Luz, o jogo foi equilibrado e teve até perda de pênalti logo no primeiro tempo. O camisa 9 da Serc não conseguiu marcar, e minutos depois Teixeira abriu o placar do jogo para o Costa Rica, fazendo o primeiro gol da carreira dele.

“Quando saiu o pênalti pra eles eu fui o culpado, de certa forma, é um acaso, acontece no futebol, mas foi um erro exclusivamente meu. A gente acha que acabou errando e comprometendo o planejamento, mas depois, o clichê no futebol, pude ir ao céu e fazer o gol, queria aproveitar a oportunidade e dedicar aos meus pais, à minha família e à minha noiva”, declarou o jogador, na saída de campo para o intervalo.

O jogo no segundo tempo foi ainda mais disputado, com gols para ambos os lados. João conseguiu empatar para a Serc nos primeiros minutos do retorno da partida, mas o jogo terminou 4x3, com vitória do Costa Rica, que se mantém na liderança do Grupo A. Os outros três gols do Costa Rica foram de Cristiano, artilheiro do campeonato. Luís Alceu e Mailson marcaram mais dois para a Serc.

A outra partida do Grupo A foi em Jardim, no Estádio André Borges. O Coxim e o Comercial se enfrentaram, mas a partida terminou sem gols, o que dificulta ainda mais as chances de o time da Capital escapar do rebaixamento.

Em Caarapó, no Estádio Carecão, o Operário de Caarapó enfrentou o Novo, em mais uma partida cheia de gols nesse domingo (26). As equipes terminaram empatadas em 4x4. Sendo assim, o Novo permanece na 4ª colocação do Grupo B, e o Operário na lanterna.

O único jogo da 6ª rodada nesse sábado (25) foi do Aquidauanense, que recebeu o Dourados no Estádio Noroeste. A partida terminou em empate, por 2x2, e o Dourados segue na liderança do Grupo B, e em 2º colocado vem o Aquidauanense. O Ivinhema está em 3º lugar na tabela.

A 7ª rodada começa nessa quarta-feira (1), com jogo do Ivinhema contra o Operário de Caarapó, em Naviraí, às 15h. No mesmo dia, o Novo enfrenta o Aquidauanense às 18h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.