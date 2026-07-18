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enxurrada de gols

Em jogo de 10 gols, Inglaterra conquista o 3º lugar na Copa

Confronto em Miami terminou em 6 a 4 para os ingleses, com dois gols marcados por Mbappé, que se tornou o artilheiro provisório da competição

DA REDAÇÃO

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18/07/2026 - 18h45
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Em um jogo eletrizante na disptuta pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra derrotou a França por 6 a 4 neste sábado, com direito a uma série de golaçoes. Apesar da derrota da França, o craque Kylian Mbappé marcou duas vezes e assumiu a artilhadira da competição, chegando a dez gols. Messi está em segundo, com oito gols.

O confronto com oito gols foi realizado no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, Estados Unidos. Além do golaeador Mbappé, outro que brilhou no confronto foi o inglês Bukayo Saka, que marcou três dos cinco gols da Inglaterra. 

A liderança da Mbappé, porém, ainda é provisória. Messi terá a oportunidade de responder neste domingo, quando a Argentina enfrenta a Espanha na final, e pode alcançar ou ultrapassar Mbappé na última partida da competição.

O número de assistências é o primeiro critério de desempate da Chuteira de Ouro. Antes da decisão do terceiro lugar, Messi levava vantagem sobre Mbappé nesse quesito, com quatro passes para gol contra três do francês. No entanto, o craque da França deu assistência para Barcola fazer o segundo dos Bleus, igualando a marca. Mbappé também igualou o recorde de Messi com o maior número de gols marcados em copas, chegando a 22.

Com a vitória, a Inglaterra obteve a melhor classificação em copas desde 1966, quando conquistou o título. Os ingleses fizeram uma primeira etapa arrasadora, indo para o intervalo com o placar de 4 a 0. Porém, a França retornou para a segunda etapa com uma série de modificações e chegou a marcar 3 vezes antes de levar o quinto gol. Antes disso, porém, perdeu pelo menos três chances claras de gol, principalmente

Na partida em que os jogadores pouco aparentaram querer estar em campo, os dois técnicos colocaram equipes praticamente reservas em campo. Entre os titulares, apenas quatro jogadores de cada lado iniciaram as semifinais. 

A Inglaterra manteve apenas Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice e Morgan Rogers como titulares. As estrelas Harry Kane e Jude Bellingham começaram no banco de reservas.

Já do lado francês, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Mbappé e Michael Olise foram os que permaneceram entre os titulares. Atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé ficou no banco.

Gol relâmpago da Inglaterra

Logo aos dois minutos de jogo, a displicência francesa resultou na abertura do placar pela Inglaterra. Désiré Doué errou passe perto ao meio de campo e a bola sobrou para Declan Rice, que carregou com liberdade e mandou para o fundo da rede.

Já com a frustração da eliminação, o volante teve uma comemoração mais contida. O banco de reservas inglês, porém, vibrou bastante com a bola na rede.

O desânimo francês resultou no segundo gol da Inglaterra. Aos 17, Declan Rice levantou bola na área em cobrança de escanteio e Ezri Konsa cabeceou para o fundo da rede.

A pressão britânica seguiu e Saka lançou Marcus Rashford após o ataque francês perder a bola. Após parar em Maignan e, depois, em Lacroix, o atacante optou por devolver para Saka, que marcou o terceiro gol inglês.

Ainda no primeiro tempo, Saka marcou o quarto da Inglaterra, o seu segundo na partida. Aos 45, ele recebeu de Eberechi Eze, ganhou da defesa e tocou no canto de Maignan.

Reação francesa 

Didier Deschamps voltou do intervalo com quatro mudanças, que deram certo. Aos dois do segundo tempo, Dayot Upamecano desarmou Ollie Watkins e arrancou para o ataque até encontrar Olise. O camisa 11 passou para Mbappé, que marcou o primeiro da França.

Na sequência, aos oito, Mbappé enfiou bola para Bradley Barcola, que deixou o segundo da França. Aos 20, o camisa 10 fez o terceiro francês, o seu segundo na partida. Ele marcou após tabela com Olise.

Os gols perdidos por Olise

Um dos craques da França, Olise teve duas oportunidades de deixar tudo igual em 4 a 4, mas bateu ambas para fora.

Aos 40 do segundo tempo, Malo Gusto derrubou Spence dentro da área e o árbitro Jesús Valenzuela marcou pênalti. Na marca da cal, Saka converteu e garantiu a vitória inglesa. 

Mas, as emoções ainda não haviam acabado. A França ainda teve tempo de chegar ao quinto gol, com Ousmane Dembélé, que chegou a seu sexto gol na competição. 

Já nos acréscimos, Jude Bellingham driblou todo mundo e fechou o placar. Ele fechou a competição com sete gols. 

As mudanças do jogo

No intervalo, Deschamps promoveu uma série de mudanças. Barcola, Dembélé, Upamecano e Lucas Digne entraram nos lugares de Doué, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté e Theo Hernández.

Thomas Tuchel, por sua vez, tirou Rashford para a entrada de Watkins. Com a França melhor na partida, o técnico voltou a mexer aos 33 do segundo tempo, com Bellingham e Elliot Anderson nos lugares de Eze e Ivan Toney. Reece James também entrou na vaga de Jarell Quansah.

A última alteração francesa foi a saída de Gusto para a entrada de Jules Koundé, enquanto os ingleses encerram as subsituições com Trevoh Chalobah assumindo o lugar de Guéhi.

 

Esporte

Abel Ferreira é homenageado pelo Palmeiras e revela sonho: 'Voltar a ganhar a Libertadores'

O treinador é o com mais conquistas pelo time alviverde

17/07/2026 23h00

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Foto: Twitter

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Abel Ferreira recebeu uma nova homenagem do Palmeiras. Desta vez, o português foi eternizado na Sala de Troféus do time alviverde, em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira, 17, no Nubank Parque, por se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos conquistados.

"Parece que estou sendo apresentado no Palmeiras de novo... O que vai no meu coração é uma gratidão imensa. Quando chegamos em 2020, rapidamente percebemos a grandeza do clube. Não há treinador que vença sozinho e por isso falo no 'todos somos um'. Por isso sou muito grato à presidente, mas não posso deixar de agradecer ao Galiotte, todo o estafe, a minha comissão técnica. Sou tanto melhor quanto forem os que me rodeiam", disse o português durante a cerimônia.

"Vocês sabem que eu sou português e com muito orgulho, mas o Brasil e, em especial o Palmeiras, fazem parte da minha vida com muito orgulho, honra e gratidão. Ser palmeirense é um estilo de vida igual eu aprendi a amar", completou o treinador.

À frente do Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira ultrapassou o lendário Oswaldo Brandão (10 títulos) neste ano e se tornou o treinador com mais conquistas pelo time alviverde. Sob o comando do português, o clube ganhou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), a Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

VEJA OS CINCO TREINADORES MAIS VENCEDORES DO PALMEIRAS:

  • Abel Ferreira: 11 títulos
  • Oswaldo Brandão: 10 títulos
  • Vanderlei Luxemburgo: 8 títulos
  • Ventura Cambon: 7 títulos
  • Luiz Felipe Scolari: 6 títulos
  • Humberto Cabelli: 4 títulos

Ainda durante a homenagem, o treinador revelou que o grande objetivo da temporada é o mesmo das anteriores: voltar a vencer a Libertadores. Vale destacar que o clube está vivo na disputa da competição continental deste ano e enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final.

"Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos porque Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer esse sabor e isso que nos move, em busca dos títulos, e isso que nos move", declarou.

VEJA A LISTA DE TÍTULOS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS:

  • Libertadores: 2020 e 2021
  • Brasileirão: 2022 e 2023
  • Copa do Brasil: 2020
  • Supercopa do Brasil: 2023
  • Recopa Sul-Americana: 2022
  • Paulistão: 2022, 2023, 2024 e 2026

Licitação

Prefeitura de Dourados contrata pacote de árbitros por R$ 575 mil

Empresa será responsável por contratar arbitragem ligada ao futsal, handebol, basquete, voleibol, natação, atletismo, karatê e judô

17/07/2026 15h30

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Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Dourados oficializou nesta sexta-feira (17) a contratação da empresa M. da Silva Lopes Empreendimentos, responsável pela coordenação e arbitragem do projetos esportivos ligados à Fundação de Esporte de Dourados (Funed) pelos próximos 12 meses, contrato avaliado em R$ 575.399,98.

Conforme publicado no diário oficial do município, a empresa será responsável por administrar a arbitragem do Campeonato Interdistrital de futebol, além de contratar a arbitragem ligada ao futsal, handebol, basquete, voleibol, natação, atletismo, karatê e judô. 

A licitação estipula a contratação mínima de 46 árbitros a serem designados conforme a modalidade arbitrada. 

Confira a lista de árbitros por modalidade

Futebol de Campo - (Minimo 4 arbitros)

Futsal - (Minimo 3 arbitros) 

Handebol - (Minimo 3 arbitros)

Basquetebol - (Minimo 5 arbitros)

Voleibol - (Minimo 3 arbitros)

Atletismo - (Mínimo 10 árbitros)

Natação - (Minimo 10 arbitros)

Karatê - (Minimo 5 arbitros) 

Judô -  (Minimo 3 arbitros) 

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