Em jogo de 10 gols, Inglaterra conquista o 3º lugar na Copa

Kylian Mbappé marcou duas vezes e chegou a dez gols nesta Copa e agora está com 22. Somente Messe tem tantos gols em copas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em um jogo eletrizante na disptuta pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra derrotou a França por 6 a 4 neste sábado, com direito a uma série de golaçoes. Apesar da derrota da França, o craque Kylian Mbappé marcou duas vezes e assumiu a artilhadira da competição, chegando a dez gols. Messi está em segundo, com oito gols.

O confronto com oito gols foi realizado no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, Estados Unidos. Além do golaeador Mbappé, outro que brilhou no confronto foi o inglês Bukayo Saka, que marcou três dos cinco gols da Inglaterra.

A liderança da Mbappé, porém, ainda é provisória. Messi terá a oportunidade de responder neste domingo, quando a Argentina enfrenta a Espanha na final, e pode alcançar ou ultrapassar Mbappé na última partida da competição.

O número de assistências é o primeiro critério de desempate da Chuteira de Ouro. Antes da decisão do terceiro lugar, Messi levava vantagem sobre Mbappé nesse quesito, com quatro passes para gol contra três do francês. No entanto, o craque da França deu assistência para Barcola fazer o segundo dos Bleus, igualando a marca. Mbappé também igualou o recorde de Messi com o maior número de gols marcados em copas, chegando a 22.

Com a vitória, a Inglaterra obteve a melhor classificação em copas desde 1966, quando conquistou o título. Os ingleses fizeram uma primeira etapa arrasadora, indo para o intervalo com o placar de 4 a 0. Porém, a França retornou para a segunda etapa com uma série de modificações e chegou a marcar 3 vezes antes de levar o quinto gol. Antes disso, porém, perdeu pelo menos três chances claras de gol, principalmente

Na partida em que os jogadores pouco aparentaram querer estar em campo, os dois técnicos colocaram equipes praticamente reservas em campo. Entre os titulares, apenas quatro jogadores de cada lado iniciaram as semifinais.

A Inglaterra manteve apenas Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice e Morgan Rogers como titulares. As estrelas Harry Kane e Jude Bellingham começaram no banco de reservas.

Já do lado francês, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Mbappé e Michael Olise foram os que permaneceram entre os titulares. Atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé ficou no banco.

Gol relâmpago da Inglaterra

Logo aos dois minutos de jogo, a displicência francesa resultou na abertura do placar pela Inglaterra. Désiré Doué errou passe perto ao meio de campo e a bola sobrou para Declan Rice, que carregou com liberdade e mandou para o fundo da rede.

Já com a frustração da eliminação, o volante teve uma comemoração mais contida. O banco de reservas inglês, porém, vibrou bastante com a bola na rede.

O desânimo francês resultou no segundo gol da Inglaterra. Aos 17, Declan Rice levantou bola na área em cobrança de escanteio e Ezri Konsa cabeceou para o fundo da rede.

A pressão britânica seguiu e Saka lançou Marcus Rashford após o ataque francês perder a bola. Após parar em Maignan e, depois, em Lacroix, o atacante optou por devolver para Saka, que marcou o terceiro gol inglês.

Ainda no primeiro tempo, Saka marcou o quarto da Inglaterra, o seu segundo na partida. Aos 45, ele recebeu de Eberechi Eze, ganhou da defesa e tocou no canto de Maignan.

Reação francesa

Didier Deschamps voltou do intervalo com quatro mudanças, que deram certo. Aos dois do segundo tempo, Dayot Upamecano desarmou Ollie Watkins e arrancou para o ataque até encontrar Olise. O camisa 11 passou para Mbappé, que marcou o primeiro da França.

Na sequência, aos oito, Mbappé enfiou bola para Bradley Barcola, que deixou o segundo da França. Aos 20, o camisa 10 fez o terceiro francês, o seu segundo na partida. Ele marcou após tabela com Olise.

Os gols perdidos por Olise

Um dos craques da França, Olise teve duas oportunidades de deixar tudo igual em 4 a 4, mas bateu ambas para fora.

Aos 40 do segundo tempo, Malo Gusto derrubou Spence dentro da área e o árbitro Jesús Valenzuela marcou pênalti. Na marca da cal, Saka converteu e garantiu a vitória inglesa.

Mas, as emoções ainda não haviam acabado. A França ainda teve tempo de chegar ao quinto gol, com Ousmane Dembélé, que chegou a seu sexto gol na competição.

Já nos acréscimos, Jude Bellingham driblou todo mundo e fechou o placar. Ele fechou a competição com sete gols.

As mudanças do jogo

No intervalo, Deschamps promoveu uma série de mudanças. Barcola, Dembélé, Upamecano e Lucas Digne entraram nos lugares de Doué, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté e Theo Hernández.

Thomas Tuchel, por sua vez, tirou Rashford para a entrada de Watkins. Com a França melhor na partida, o técnico voltou a mexer aos 33 do segundo tempo, com Bellingham e Elliot Anderson nos lugares de Eze e Ivan Toney. Reece James também entrou na vaga de Jarell Quansah.

A última alteração francesa foi a saída de Gusto para a entrada de Jules Koundé, enquanto os ingleses encerram as subsituições com Trevoh Chalobah assumindo o lugar de Guéhi.