Esportes

Olimpíadas de inverno

Esquiadora brasileira tem hiperventilação e é socorrida nos Jogos de Inverno; ela passa bem

Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova e precisou de atendimento imediato da equipe médica da organização

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/02/2026 - 23h00
A participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 teve um susto nesta quinta-feira, 12.

A esquiadora Eduarda Ribera, de 21 anos, não conseguiu concluir a prova dos 10 km do esqui cross-country, estilo livre, após apresentar um mal-estar no meio do percurso.

Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova e precisou de atendimento imediato da equipe médica da organização.

Ela deixou a competição depois de completar cerca de 4,9 km e foi levada a um hospital da região para avaliação.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), os exames realizados não indicaram qualquer gravidade.

O diagnóstico apontou que o episódio foi provocado por hiperventilação em meio ao esforço físico intenso exigido pela prova.

Apesar do contratempo, a brasileira passa bem e segue acompanhada pelo departamento médico. Esta foi a segunda participação de Eduarda nos Jogos de Inverno.

Na terça-feira, 10, ela havia competido no sprint clássico feminino, encerrando a prova na 72ª colocação.

Duda ainda tem mais um compromisso programado em Milão-Cortina. A atleta volta às pistas na próxima quarta-feira,18, quando disputa a prova de sprint por equipes ao lado de Bruna Moura, mantendo o Brasil representado no esqui cross-country olímpico.

 

Time da fronteira avança

Em noite inspirada de Martínez, 2 de Mayo se classifica na Libertadores

Goleiro fez defesas difíceis e defendeu um pênalti ainda no 1º tempo

11/02/2026 22h40

Martinez, goleiro do clube paraguaio

Foto: Club 2 de Mayo / Twitter

Em noite inspirada do goleiro Angel Martínez, o Club Sportivo 2 de Mayo, localizado no lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã se classificou de forma inédita à 2ª fase da Copa Libertadores. 

Com 90 anos de história, o "Galo Norteño", estreante na competição, avançou após empate em 1 a 1 fora de casa contra o Alianza Lima, do Peru. 

Vitoriosa na partida de ida, a equipe pedrojuanina asseguraria a classificação em caso de empate, conquistado graças ao ótimo desempenho do goleiro.  Apesar da pressão inicial do time da casa, o jogo seguiu equilibrado e a primeira grande defesa de Matínez foi realizada aos 34' do primeiro tempo. 

Após lance de bola na mão do defensor dentro da área, o goleiro pulou ao canto direito e defendeu a cobrança batida por Eryc Castillo. 

Na volta do intervalo, defendeu boa finalização do ex-corintiano Paolo Guerrero. Aos 14' da etapa complementar, novamente defendeu chute de Castillo. 

Seguro na defesa, o 2 de Mayo foi surpreendido por grande finalização do lateral Luis Advíncula, que chutou de pé direito e abriu o placar no Estádio Villanueva aos 17' da etapa complementar. 

Após o gol sofrido, o clube de Pedro Juan Caballero não se acovardou e seguiu firme na partida. Aos 26', o árbitro brasileiro Flávio Rodrigues de Souza viu pênalti de do goleiro rival Alejandro Duarte em Á.Gomez, marcação checada pelo VAR e finalização convertida por Ayala que bateu forte no centro do gol, sem chances para o time peruano.

Após o gol de empate, o time da fronteira ainda viu Martínez defender duas finalizações dentro da pequena área e garantir a classificação do clube paraguaio, que agora enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição, disputada entre os dias 18 e 25 deste mês. 

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março. 

Esportes

Liverpool quebra série invicta caseira do Sunderland e entra na briga pelo G-4 na Inglaterra

Com 42 pontos, time aproveita bem os tropeços dos concorrentes e fica dois pontos atrás do Chelsea

11/02/2026 22h00

Van Dijk, zagueiro que marcou gol da vitória

Foto: Divulgação

Não há mais equipe invicta em casa na Premier League. A última caiu nesta quarta-feira. O Sunderland foi batido pelo Liverpool, por 1 a 0, amargando o primeiro revés como mandante. Com o importante triunfo, os visitantes entraram de vez na briga pelo G-4 - vale vaga à próxima edição da Champions League.

Ainda na sexta colocação, agora com 42 pontos, o Liverpool aproveita bem os tropeços dos concorrentes e fica dois pontos atrás do Chelsea e a três do Manchester United, que apenas empataram na rodada.

O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das equipes buscando abrir o placar a todo custo. Mandante, o Sunderland defendia invencibilidade sob seus domínios. Era o único da Premier League sem derrotas como local.

O segundo tempo começou com festa dos visitantes, com Van Dijk colocando o Liverpool em vantagem. Após cobrança de escanteio de Salah, o zagueiro holandês desviou de cabeça e ainda viu Diarra tocar na bola sem conseguir o corte.

Logo depois, contudo, veio a apreensão pela 'maldição' na lateral-direita. Sem Frimpong e Bradley, machucados, o time viu o japonês Endo tentar fazer um corte na área e pisar em falso no molhado gramado, virando o pé. O jogador deixou o gramado de maca após demorado atendimento e sob desconfiança de grave lesão Com a mão no rosto, chorava copiosamente.

Apesar da desvantagem, o Sunderland não se abateu e pressionou o gol do brasileiro Alisson. A torcida reclamou muito de uma penalidade sequer avaliada no VAR. E lamentou o chute errado de Mukiele.

O Liverpool, por outro lado, se retrancou para segurar a maiúscula vitória e só ia ao ataque na boa, com Ekitike (teve chance de ouro em cabeçada), Salah e Wirtz sempre levando perigo No fim, apesar de sete minutos de acréscimos, administrou bem a posse de bola, fez o tempo passar e celebrou muito o resultado.

Os comandados de Arne Slot têm motivos de sobra para confiarem na vaga à Champions de 2026/27 pois ainda enfrentam o United (fora de casa) e o Chelsea (como mandante) nas rodadas finais. Os duelos serão dias 2 e 9 de maio.

Ainda sonhando com o título, o terceiro colocado Aston Villa somou uma importante vitória sob seus domínios, diante do Brighton, por 1 a 0, gol contra de Hinshelwood, subindo para 50 pontos.

