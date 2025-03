Estadual decide finalistas neste fim de semana

CONVOCADO

Vitória contra a Colômbia resultou em quatro cortados por lesão ou suspensão, e Dorival Júnior precisou convocar outros jogadores para clássico na próxima terça-feira (25)

Depois de ficar meses sem ser lembrado por Dorival Júnior, o campo-grandense Éderson foi convocado para representar a seleção brasileira no clássico contra a Argentina, na próxima terça-feira (25).

Mesmo com a vitória emergencial diante da Colômbia, na noite desta quinta-feira (20), o treinador brasileiro teve dores de cabeça com alguns jogadores. Bruno Guimarães, Gerson, Alisson e Gabriel Magalhães foram cortados por lesão ou suspensão. Com isso, Dorival foi forçado a chamar outros quatro nomes para reforçar o elenco diante dos “hermanos”, são eles:

Weverton - Palmeiras (SP)

Beraldo - PSG (França)

João Gomes - Wolverhampton (Inglaterra)

Éderson - Atalanta (Itália)

Em grande fase no futebol italiano, o volante sul-mato-grossense já foi convocado anteriormente. Ederson esteve na lista para a Copa América do ano passado, mas teve poucas chances nos quatro jogos da seleção na competição. Agora, o atleta terá mais uma oportunidade de provar seu valor e, restando menos de 450 dias para a próxima Copa do Mundo, colocar uma “pulga atrás da orelha” de Dorival.

Ainda, após a lista original com 23 nomes ter sido anunciada, no último dia 06, torcedores se revoltaram nas redes sociais pela não-convocação de Éderson.

Alguns escreveram “Maior ausência da seleção se chama Ederson. O meia da Atalanta não estar nessa lista é sacanagem”, “Acabei de me tocar que o Ederson da Atalanta não foi convocado. Tá comendo bola. Absurdo”, “Não existe deixar o Endrick fora dos convocados, Ederson jogando muita bola na Atalanta, manter o Danilo…”.

Nesta temporada 24/25, o volante acumula 41 partidas, quatro gols (um deles um golaço contra o Barcelona na Liga dos Campeões) e duas assistências pelo clube, números que fizeram Manchester City e Real Madrid demonstrarem interesse no atleta.

O clássico contra a Argentina acontece na próxima terça-feira (25), às 20h (horário de MS), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

Atualmente, o Brasil ocupa a segunda colocação das eliminatórias, com 21 pontos conquistados (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas), atrás justamente do maior rival, que tem 25 pontos, mas ainda joga nesta rodada, contra o Uruguai.

Trajetória - Éderson

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 50 milhões de euros (R$ 309,5 milhões na cotação atual).

Saiba

Das 10 seleções sul-americanas que disputam as eliminatórias, as seis primeiras se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026 e a sétima colocada vai para a repescagem com seleções de outros continentes. Restam apenas seis rodadas para a definição das classificadas, previsto para acabar dia 09 de setembro deste ano.

