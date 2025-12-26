Ex-campeão de fusiculturismo morre após uso abusivo de anabolizantes

O ex-campeão de uma etapa estadual de fisiculturismo, Kevin Notário Nunes de Oliveira morreu na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 10h, no Hospital Regional de Ponta Porã, vítima do uso abusivo de anabolizantes.
Segundo a família, a utilização indiscriminada do uso desse tipo de substâncias teriam desencadeado um quadro grave de saúde no atleta de 28 anos, filho do vereador de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira.
“A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados”, disse o vereador.
O fato
Kevin foi internado às pressas após relatar fortes dores na coxa. Durante a investigação clínica, os médicos diagnosticaram fasciíte necrosante, uma infecção rara, agressiva e de rápida progressão que atinge os tecidos musculares, conhecida como "doença comedora de carne".
O atleta passou por cirurgia emergencial na tarde do dia 25 de dezembro e permaneceu entubado, contudo não resistiu às complicações.
Reconhecido no cenário do fisiculturismo sul-mato-grossense, Kevin conquistou títulos estaduais e era conhecido pela dedicação ao esporte. Em 2024, venceu a etapa do Power Classic Physique, realizada no Clube Estoril, em Campo Grande.
Nesta categoria, os atletas possuem limite de peso, que são definidos em relação a altura do fisiculturista e são avaliados a partir de critérios definidos.De acordo com as regras do Comitê Nacional de Fisiculturismo (NPC) - sigla em inglês -, principal federação do mundo hoje, os bodybuilders são avaliados por volume muscular, proporção, simetria e harmonia.
O competidor que consegue trazer o maior equilíbrio entre esses elementos recebe a melhor colocação no evento.
Saiba*
O corpo do jovem será velado na Capela Mortuária Pax, localizada na Avenida Internacional, nº 81, em frente ao Shopping China. Familiares agradecem as manifestações de apoio e solidariedade neste momento de luto.