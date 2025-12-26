Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Ponta Porã

Ex-campeão de fusiculturismo morre após uso abusivo de anabolizantes

Kevin Notário Nunes faleceu após complicações causadas por uma infecção grave; família alerta para os riscos do uso ilegal deste tipo de substância

Alison Silva

Alison Silva

26/12/2025 - 14h45
O ex-campeão de uma etapa estadual de fisiculturismo, Kevin Notário Nunes de Oliveira morreu na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 10h, no Hospital Regional de Ponta Porã, vítima do uso abusivo de anabolizantes.  

Segundo a família, a utilização indiscriminada do uso desse tipo de substâncias teriam desencadeado um quadro grave de saúde no atleta de 28 anos, filho do vereador de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira.

“A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados”, disse o vereador.

O fato

Kevin foi internado às pressas após relatar fortes dores na coxa. Durante a investigação clínica, os médicos diagnosticaram fasciíte necrosante, uma infecção rara, agressiva e de rápida progressão que atinge os tecidos musculares, conhecida como "doença comedora de carne".

O atleta passou por cirurgia emergencial na tarde do dia 25 de dezembro e permaneceu entubado, contudo não resistiu às complicações.

Reconhecido no cenário do fisiculturismo sul-mato-grossense, Kevin conquistou títulos estaduais e era conhecido pela dedicação ao esporte. Em 2024, venceu a etapa do Power Classic Physique, realizada no Clube Estoril, em Campo Grande. 

Nesta categoria, os atletas possuem limite de peso, que são definidos em relação a altura do fisiculturista e são avaliados a partir de critérios definidos.De acordo com as regras do Comitê Nacional de Fisiculturismo (NPC) - sigla em inglês -, principal federação do mundo hoje, os bodybuilders são avaliados por volume muscular, proporção, simetria e harmonia.

O competidor que consegue trazer o maior equilíbrio entre esses elementos recebe a melhor colocação no evento.

Saiba*

O corpo do jovem será velado na Capela Mortuária Pax, localizada na Avenida Internacional, nº 81, em frente ao Shopping China. Familiares agradecem as manifestações de apoio e solidariedade neste momento de luto.

TRISTE HISTÓRIA

Reforço do Operário é irmão de jogador vítima de acidente aéreo da Chapecoense

O lateral-direito Gabriel Biteco, de 26 anos, foi revelado pelo Grêmio e é um dos 24 novos jogadores que vão integrar o elenco do Galo para a próxima temporada

25/12/2025 15h15

Matheus (à esquerda) e Gabriel (ao centro) em 2013, quando todos ainda estavam no Grêmio

Matheus (à esquerda) e Gabriel (ao centro) em 2013, quando todos ainda estavam no Grêmio Foto: Reprodução/Facebook

Continue Lendo...

O lateral-direito Gabriel Biteco, novo reforço do Operário para a próxima temporada, é irmão do volante Matheus Biteco, uma das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense de 2016.

O mais novo de três irmãos futebolistas, Gabriel viveu um dos piores momentos da vida há pouco mais de nove anos. Em novembro de 2016, seu irmão Matheus Biteco, considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro na época, morreu junto com outras 70 pessoas (dentre elas, jogadores, jornalistas e comissão técnica) que iam à Colômbia pela final da Copa Sul-Americana.

Para piorar a situação, Matheus tinha acabado de se tornar pai quando o avião caiu. Nascido em 1999, o agora jogador do Operário tinha apenas 17 anos quando Matheus morreu, e já estava nas categorias de base do Grêmio, que também revelou seus outros dois irmãos.

Guilherme Biteco, que foi descoberto junto com Matheus, era muito próximo do irmão justamente pela semelhança na carreira e idade.

"Não tem o que dizer, é muita tristeza, ninguém quer acreditar, enquanto não vermos o corpo, não vamos acreditar", disse ao UOL Esporte um dia após o acidente.

Hoje, Guilherme ajuda jovens nas categorias de base e interrompeu a carreira profissional no mês passado.

Com a morte, o caçula Gabriel chegou a pensar em desistir da carreira, mas retomou o foco com ajuda do irmão Guilherme. Ao Globo Esporte em 2017, o irmão do meio contou como foi convencer Gabriel a não desistir.

"Ele também tomou um susto. No início, falou que não queria mais jogar. Eu não pensei em parar, só me desliguei totalmente do mundo. Não via televisão, não mexia no telefone, não fazia nada. Quando fui acordar já estava no final de janeiro, quando acertei com o Paraná. Falei com ele, abracei, falei que a gente tinha que jogar pelo Matheus. Aí ele botou a cabeça no lugar, ficou mais tranquilo. Esses tempos fez um gol no Gre-Nal, está começando a dar o passinho dele, um de cada vez, fazendo a história dele", disse.

Anunciado no dia 9 de dezembro como terceira contratação do clube - uma das primeiras na era Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, Gabriel também nasceu em Porto Alegre. Depois do Grêmio, ele já jogou em oito equipes diferentes: Esportivo (RS); Mogi Mirim (SP); Rio Branco (PR); América T.O (MG); União Frederiquense (RS); GE Brasil (RS); Concórdia (SC); e Bagé (RS).

ACIDENTE AÉREO

Em 2016, uma tragédia abalou o mundo do futebol. O avião que levava a delegação da Chapecoense caiu na madrugada do dia 29 de Novembro na Colômbia, local onde ocorreria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Além dos jogadores e comissão técnica, havia jornalistas e tripulantes. Dos 77 passageiros que estavam a bordo do voo, somente 6 sobreviveram.

Escolhidas

Confederação convoca seleção brasileira de ginástica rítmica para 2026

Atletas são chamadas para provas de conjunto e individuais

24/12/2025 23h00

Foto: Melogym / CBG

Continue Lendo...

O Brasil já conhece as atletas que o representarão nas competições de ginástica rítmica (GR) no decorrer do ano de 2026. Isto porque a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, na última segunda-feira (22), as ginastas que disputarão a prova de conjunto e as disputas individuais.

A técnica da seleção brasileira adulta de ginástica rítmica de conjunto e coordenadora geral de seleções de GR, Camila Ferezin, optou por repetir o número de ginastas convocadas em 2025, ano em que a seleção brasileira de conjunto conquistou duas medalhas de prata no Mundial do Rio de Janeiro: “Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro”.

Em agosto deste ano o conjunto brasileiro brilhou no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para conquistarem a medalha de prata. Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto são: Andrielly Letícia Cichovicz – La Bella CRC (SC), Bárbara Vitória Urquiza Galvão – Sesi (AL), Isabella Anselmo – Aginat América (RN), Julia Beatriz Silva Kurunczi – Unopar (PR), Keila Vitoria Lima de Souza Santos – Gorba (BA), Maria Eduarda de Almeida Arakaki – Marista de Maceió (AL), Maria Fernanda Lucio Moraes – AABB (RJ), Maria Paula Pereira Caminha – Gorba (BA), Mariana Vitoria Goncalves Pinto – Agir (PR), Marianne Giovacchini dos Santos – Clube Espéria (SP), Nicole Pircio Nunes Duarte – Unopar (PR), Rhayane Vitoria Ferreira Brum – Agito (PR), Sofia Madeira Pereira – Incesp (ES) e Victória Anderson Santana Borges – C. Sportivo Sergipe (SE).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica individual são: Barbara de Kassia Godoy Domingos – Agir (PR), Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES) e Maria Eduarda Alexandre – Agito (PR).

