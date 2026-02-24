Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Regime aberto

Ex-jogador Viola, ídolo do Corinthians, é condenado a 3 anos de prisão por posse ilegal de arma

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/02/2026 - 19h15
Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e ídolo do Corinthians, o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, foi condenado a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por posse ilegal de arma e de munições. A pena foi convertida em serviços comunitários que devem ser prestados ao longo do mesmo período da sentença. Ele pode recorrer da decisão. Procurado, Viola não respondeu os contatos da reportagem.

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo por desobedecer uma ordem judicial, ser flagrado com armamento de uso restrito e ameaçar a sua então companheira.

Depois de a mulher do jogador informar que ele guardava armas em casa, o local foi vistoriado pelos policiais, que encontraram uma pistola calibre 380, um silenciador importado e cerca de 80 munições de vários calibres, entre elas algumas de espingarda calibre 12 - a mesma arma que, no início de 2006, fez com que o ex-atleta fosse preso.

O juiz Gustavo Nardi decidiu que Viola também terá de pagar multa no valor de um salário mínimo vigente da época dos fatos.

Viola é conhecido, principalmente, por sua passagem pelo Corinthians, clube do qual é ídolo. Com a camisa alvinegra, venceu dois títulos do Campeonato Paulista e um da Copa do Brasil. Também fez parte da seleção brasileira campeã do mundo em 1994, além de ter vestido a camisa de clubes como Vasco, Palmeiras, Valencia-ESP, Flamengo, Santos e Bahia.

Federação Paulista anuncia datas, locais e horários das semifinais do Paulistão

Final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março

23/02/2026 22h00

Hugo Souza foi destaque da classificação corintiana

Hugo Souza foi destaque da classificação corintiana Foto: Rodrigo Coca / Ag: Corinthians

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas, locais e os horários das semifinais do Campeonato Paulista. Nesta fase, Novorizontino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo buscam vaga na decisão.

No sábado, dia 28, Novorizontino e Corinthians abrem a disputa. A partida será no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, já que o time do interior tem a melhor campanha, às 20h30 (de Brasília). Já no domingo, dia 1º, Palmeiras e São Paulo definem o outro finalista, na Arena Barueri, também às 20h30.

Em caso de empate, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.

O time de melhor campanha, considerando também o mata-mata, decide em casa. Se houver igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

O São Paulo foi o primeiro classificado à semifinal, ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no sábado. Mais tarde, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0 e também avançou.

No domingo, o Novorizontino derrotou o Santos, por 2 a 1. Fechando as quartas de final, o Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1 e passou nos pênaltis com 8 a 7.

QUANDO SERÃO AS SEMIFINAIS?

  • 28 de fevereiro

Novorizontino x Corinthians - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)

  • 1º de março

Palmeiras x São Paulo - Arena Crefisa Barueri, em Barueri - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)

LIBERTADORES

2 de Mayo entra em campo amanhã para garantir classificação

Com empate no jogo de ida, o time precisa da vitória para se classificar e continuar na competição em busca da vaga na primeira vez na Libertadores

23/02/2026 11h00

Reprodução / 2 de Mayo

O time de Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, entra em campo amanhã, às 20h30 no horário de Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Sporting Cristal em confronto válido pelo jogo de volta da segunda fase de pré-eliminatórias da Conmebol Libertadores 2026.

Sem vantagem para nenhum dos times, a classificação está em aberto e promete um jogo animado no Estádio Miguel Grau, em Bellavista, no Peru. Anteriormente no jogo de ida ocorrido na semana passada, o confronto foi na casa do 2 de Mayo, no Estádio Monumental Rio Parapiti, na cidade fronteiriça com Mato Grosso do Sul.

Com empate de 2 a 2 no primeiro jogo, dessa vez o 'Galo Norteño' precisa da vitória, e em caso de mais um empate, a decisão vai para os pênaltis e aumenta a tensão das equipes e torcedores que sonham com a classificação.

Essa é a primeira vez que o clube paraguaio está na competição e trouxe a união de brasileiros e paraguaios na torcida para que a história do time se prolongue na Libertadores.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estavam em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificaram para a próxima fase: 2 de Mayo, Deportivo Táchira e o Juventud.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que os dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

*Saiba

Os clubes brasileiros, Bahia e Botafogo perderam no primeiro jogo disputados na última quarta-feira (18), ambos por 1 a 0. Agora, os times precisam da vitória ou conseguir um empate para levar a decisão para os pênaltis e seguir na competição.

O Bahia enfrentou o Club Deportivo O'Higgins e volta a enfrentar os chilenos na próxima quarta-feira (25), às 18h em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já o Botafogo perdeu para o Club Atlético Nacioal Potosí, e também tem a oportunidade de virar o jogo em casa, no Estádio Nilton Santos, às 20h30.

